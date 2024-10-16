Военный эксперт раскрыл, как ВС РФ выбьют ВСУ из Суджи и "на плечах" отступающего врага зайдут в Сумы
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Какое-то время противник будет цепляться за Суджу. Но есть надежда, что на плечах отступающего врага ВС РФ зайдут на территорию Сумской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Пока неизвестно, что нужно сделать для окончательного окружения Суджи. Это будет зависеть от оперативной обстановки. Сейчас ВСУ по-прежнему пытаются "щупать" другие участки границы, чтобы попытаться "укусить" и отвлечь ВС РФ, сообщил политолог.
По всей видимости, войска там будут действовать следующим образом. ВС РФ отсекут часть курской группировки ВСУ от Суджи, окружив ее и уничтожив. Они вынуждены будут опуститься вниз на юг, чтобы приблизиться к границе и закрепиться в Судже, добавил он.
"Какое-то время противник будет за нее цепляться. Но у нас есть надежда, что на плечах отступающего врага мы зайдем на территорию Сумской области для создания буферной зоны. В частности, для контроля дорог, по которым киевский режим может осуществлять диверсионно-террористические рейды", — уточнил Самойлов.
Для российской армии это просто военная необходимость. Когда подразделения спустятся чуть ниже и возьмут под контроль трассу "Сумы-Суджа-Курск", то смогут войти в Сумскую область вслед за ВСУ, указал эксперт.
Уже известно, что киевский режим отселил большое количество сел на границе Сумской области, потому что прекрасно он понимает эту военную необходимость России, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.ру
Также об актуальной ситуации на Курском направлении — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть на сайте
14 октября, 16:37Военный волонтер Роман Алехин: Россия возле Коренево взяла ВСУ в котел, а теперь долбит свои же опорникиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами