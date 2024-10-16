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Самойлов: ВСУ пытаются щупать другие участки границы, чтобы "укусить" и отвлечь ВС РФ под Суджей

Самойлов: ВСУ пытаются щупать другие участки границы, чтобы "укусить" и отвлечь ВС РФ под Суджей - 16.10.2024 Украина.ру

Самойлов: ВСУ пытаются щупать другие участки границы, чтобы "укусить" и отвлечь ВС РФ под Суджей

В Курской области ВС РФ пытаются отсечь северную часть захваченных территорий. Окружения Суджи будет зависеть от оперативной обстановки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-10-16T04:00

2024-10-16T04:00

2024-10-16T04:00

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Ранее маневренные группы ВС РФ нанесли ВСУ очередной контрудар и завязали бои за населенные пункты Любимовка и Малая Локня, которые находятся на дорогах, ведущих из оккупированной ВСУ Суджи на Рыльск и Льгов.Сейчас ВС РФ пытаются отсечь северную часть захваченных врагом территорий. Там находятся достаточно серьезные силы и средства Украины, которые предназначались для захвата Коренево и похода на Рыльск, рассказал эксперт.То есть российские силы пытаются срубить эту головную часть украинских войск. Пока ВС РФ наступают вдоль границы. Потому что дальше она поворачивает на юг, а там войскам придется тяжелее, уточнил политолог.Но уже ближе к Судже использовать тяжелое вооружение будет сложно, поскольку войскам не нужно разрушать подземные коммуникации газоизмерительной станции (там расположены четыре магистральные трубы) и сам город, отметил он."ВСУ по-прежнему пытаются щупать другие участки границы, чтобы укусить нас и отвлечь. Но они понимают, что раз уж мы не отвлеклись от Донбасса в начале этой авантюры, то сейчас эти попытки тем более будут безрезультатны", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.руТакже об актуальной ситуации на Курском направлении — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть

https://ukraina.ru/20241014/1058077046.html

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новости, детали, спецоперация, сво, всу, вс рф, курская область, курск, освобождение, граница, суджа, алексей самойлов, россия