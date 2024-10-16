Самойлов: ВСУ пытаются щупать другие участки границы, чтобы "укусить" и отвлечь ВС РФ под Суджей - 16.10.2024 Украина.ру
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Самойлов: ВСУ пытаются щупать другие участки границы, чтобы "укусить" и отвлечь ВС РФ под Суджей
Самойлов: ВСУ пытаются щупать другие участки границы, чтобы "укусить" и отвлечь ВС РФ под Суджей - 16.10.2024 Украина.ру
Самойлов: ВСУ пытаются щупать другие участки границы, чтобы "укусить" и отвлечь ВС РФ под Суджей
В Курской области ВС РФ пытаются отсечь северную часть захваченных территорий. Окружения Суджи будет зависеть от оперативной обстановки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-10-16T04:00
2024-10-16T04:00
новости
детали
спецоперация
сво
всу
вс рф
курская область
курск
освобождение
граница
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Ранее маневренные группы ВС РФ нанесли ВСУ очередной контрудар и завязали бои за населенные пункты Любимовка и Малая Локня, которые находятся на дорогах, ведущих из оккупированной ВСУ Суджи на Рыльск и Льгов.Сейчас ВС РФ пытаются отсечь северную часть захваченных врагом территорий. Там находятся достаточно серьезные силы и средства Украины, которые предназначались для захвата Коренево и похода на Рыльск, рассказал эксперт.То есть российские силы пытаются срубить эту головную часть украинских войск. Пока ВС РФ наступают вдоль границы. Потому что дальше она поворачивает на юг, а там войскам придется тяжелее, уточнил политолог.Но уже ближе к Судже использовать тяжелое вооружение будет сложно, поскольку войскам не нужно разрушать подземные коммуникации газоизмерительной станции (там расположены четыре магистральные трубы) и сам город, отметил он."ВСУ по-прежнему пытаются щупать другие участки границы, чтобы укусить нас и отвлечь. Но они понимают, что раз уж мы не отвлеклись от Донбасса в начале этой авантюры, то сейчас эти попытки тем более будут безрезультатны", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.руТакже об актуальной ситуации на Курском направлении — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть
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новости, детали, спецоперация, сво, всу, вс рф, курская область, курск, освобождение, граница, суджа, алексей самойлов, россия
Новости, детали, Спецоперация, СВО, ВСУ, ВС РФ, Курская область, Курск, освобождение, граница, Суджа, Алексей Самойлов, Россия

Самойлов: ВСУ пытаются щупать другие участки границы, чтобы "укусить" и отвлечь ВС РФ под Суджей

04:00 16.10.2024
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В Курской области ВС РФ пытаются отсечь северную часть захваченных территорий. Окружения Суджи будет зависеть от оперативной обстановки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее маневренные группы ВС РФ нанесли ВСУ очередной контрудар и завязали бои за населенные пункты Любимовка и Малая Локня, которые находятся на дорогах, ведущих из оккупированной ВСУ Суджи на Рыльск и Льгов.
Сейчас ВС РФ пытаются отсечь северную часть захваченных врагом территорий. Там находятся достаточно серьезные силы и средства Украины, которые предназначались для захвата Коренево и похода на Рыльск, рассказал эксперт.
То есть российские силы пытаются срубить эту головную часть украинских войск. Пока ВС РФ наступают вдоль границы. Потому что дальше она поворачивает на юг, а там войскам придется тяжелее, уточнил политолог.

"Мы пока не знаем, что нужно сделать для окончательного окружения Суджи. Это будет зависеть от оперативной обстановки. На данном этапе будем применять тяжелое вооружение, в том числе на авиационных носителях. Все-таки там мало населенных пунктов", — указал Самойлов.

Но уже ближе к Судже использовать тяжелое вооружение будет сложно, поскольку войскам не нужно разрушать подземные коммуникации газоизмерительной станции (там расположены четыре магистральные трубы) и сам город, отметил он.
"ВСУ по-прежнему пытаются щупать другие участки границы, чтобы укусить нас и отвлечь. Но они понимают, что раз уж мы не отвлеклись от Донбасса в начале этой авантюры, то сейчас эти попытки тем более будут безрезультатны", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.ру
Также об актуальной ситуации на Курском направлении — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
14 октября, 15:06Репрессии на Украине
Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО УкраиныУсловия содержания политзаключенных очень ужесточились по сравнению с 2022 годом. Мне сообщали, что в киевском СИЗО камеры забиты политическими, они спят по очереди, мест не хватает. Подавляющее большинство политзаключенных содержатся в обычных СИЗО вместе с уголовниками и подвергаются террору со стороны сокамерников
 
НовостидеталиСпецоперацияСВОВСУВС РФКурская областьКурскосвобождениеграницаСуджаАлексей СамойловРоссия
 
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