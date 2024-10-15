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Кремль отреагировал на попытку женщины вывесить флаг России в Одессе

Кремль отреагировал на попытку женщины вывесить флаг России в Одессе - 15.10.2024 Украина.ру

Кремль отреагировал на попытку женщины вывесить флаг России в Одессе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в общении с журналистами 15 октября назвал очень смелым поступок Елены Чесаковой, которая попыталась повесить флаг РФ на постамент в Одессе

2024-10-15T12:54

2024-10-15T12:54

2024-10-15T12:54

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"Она не находится в застенках, она находится под домашним арестом, что слава богу. Действительно, поступок очень смелый. Помочь мы ей не можем", - сказал официальный представитель Кремля.Он уточнил, что Чесакова находится в зоне внимания.Ранее украинские СМИ писали, что в Одессе женщина пыталась повесить флаг России на постамент снесенного памятника Екатерине II. Во вторник в полиции Одесской области сообщили, что против нее завели уголовное дело, действия женщины были квалифицированы как "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ".О других происшествиях с флагом - в материале Украинец на 9 мая запустил над рейхстагом в Берлине дрон с флагом России и георгиевскими лентами на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дмитрий песков, одесса, кремль, флаг