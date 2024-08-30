У России есть возможность погасить атомные станции Украины: Митрахович о том, как ответить на террор - 30.08.2024 Украина.ру
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У России есть возможность погасить атомные станции Украины: Митрахович о том, как ответить на террор
У России есть возможность погасить атомные станции Украины: Митрахович о том, как ответить на террор - 30.08.2024 Украина.ру
У России есть возможность погасить атомные станции Украины: Митрахович о том, как ответить на террор
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру... Украина.ру, 30.08.2024
2024-08-30T16:39
2024-08-30T16:39
видео
украина
россия
европа
станислав митрахович
вооруженные силы украины
нпз
ес
аэс
ядерная безопасность
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру проанализировал энергетическую ситуацию на Украине, а также рассказал о рисках, возникших на нефтяном рынке после ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. 00:25 - Что происходит с энергетикой Украины после ударов ВС России; 01:56 - о ситуации с домохозяйствами на Украине; 04:01 - об ударах ВСУ по российским НПЗ; 07:55 - о рисках для Курской и Запорожской АЭС; 09:58 - о визите главы МАГАТЭ в Россию; 10:56 - о транзите газа через Украину; 13:27 - о проблемах Европы без российского газа.
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видео, украина, россия, европа, станислав митрахович, вооруженные силы украины, нпз, ес, аэс, ядерная безопасность, курская область, запорожская аэс, запорожская область, сво, энергетика, атомная энергетика, российский газ, нефтебазы, нефтепровод, всу, спг, магатэ, видео
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У России есть возможность погасить атомные станции Украины: Митрахович о том, как ответить на террор

16:39 30.08.2024
 
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру проанализировал энергетическую ситуацию на Украине, а также рассказал о рисках, возникших на нефтяном рынке после ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
00:25 - Что происходит с энергетикой Украины после ударов ВС России;
01:56 - о ситуации с домохозяйствами на Украине;
04:01 - об ударах ВСУ по российским НПЗ;
07:55 - о рисках для Курской и Запорожской АЭС;
09:58 - о визите главы МАГАТЭ в Россию;
10:56 - о транзите газа через Украину;
13:27 - о проблемах Европы без российского газа.
 
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