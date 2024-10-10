https://ukraina.ru/20241010/1058004696.html

Какую страшную провокацию готовит Украина и в чём обвинят Россию: Прозоров об оружии массового поражения

Какую страшную провокацию готовит Украина и в чём обвинят Россию: Прозоров об оружии массового поражения - 10.10.2024 Украина.ру

Какую страшную провокацию готовит Украина и в чём обвинят Россию: Прозоров об оружии массового поражения

Экс-сотрудник СБУ, руководитель центра расследований "УКРЛИКС" Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, об угрозе применения оружия... Украина.ру, 10.10.2024

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сбу

мобилизация

сво

курская область

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Экс-сотрудник СБУ, руководитель центра расследований "УКРЛИКС" Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, об угрозе применения оружия массового поражения и о расшатывании власти Зеленского после успехов российских военных. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:51 - О ситуации в зоне СВО: осталась ли угроза для Курской АЭС? 07:51 - Какие диверсии готовят США и Британия и как Россия может на это ответить? 10:01 - Переговорный процесс - миф или реальность? 12:51 - "Ястребы" или "падальщики войны": кто требует больше крови и почему украинцы перестают бояться киевскую хунту? 17:33 - О насильственной мобилизации на Украине; 18:43 - западные подачки Украине: почему "инвестиции" уже не помогают? ТГ-канал Василия Прозорова: https://t.me/ukr_leaks

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