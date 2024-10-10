Какую страшную провокацию готовит Украина и в чём обвинят Россию: Прозоров об оружии массового поражения - 10.10.2024 Украина.ру
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Какую страшную провокацию готовит Украина и в чём обвинят Россию: Прозоров об оружии массового поражения
Какую страшную провокацию готовит Украина и в чём обвинят Россию: Прозоров об оружии массового поражения - 10.10.2024 Украина.ру
Какую страшную провокацию готовит Украина и в чём обвинят Россию: Прозоров об оружии массового поражения
Экс-сотрудник СБУ, руководитель центра расследований "УКРЛИКС" Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, об угрозе применения оружия... Украина.ру, 10.10.2024
2024-10-10T12:13
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видео
украина
россия
сша
василий прозоров
владимир зеленский
сбу
мобилизация
сво
курская область
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Экс-сотрудник СБУ, руководитель центра расследований "УКРЛИКС" Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, об угрозе применения оружия массового поражения и о расшатывании власти Зеленского после успехов российских военных. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:51 - О ситуации в зоне СВО: осталась ли угроза для Курской АЭС? 07:51 - Какие диверсии готовят США и Британия и как Россия может на это ответить? 10:01 - Переговорный процесс - миф или реальность? 12:51 - "Ястребы" или "падальщики войны": кто требует больше крови и почему украинцы перестают бояться киевскую хунту? 17:33 - О насильственной мобилизации на Украине; 18:43 - западные подачки Украине: почему "инвестиции" уже не помогают? ТГ-канал Василия Прозорова: https://t.me/ukr_leaks
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, украина, россия, сша, василий прозоров, владимир зеленский, сбу, мобилизация, сво, курская область, кто, переговоры, британия, аэс, ядерная безопасность, видео
Видео, Украина, Россия, США, Василий Прозоров, Владимир Зеленский, СБУ, мобилизация, СВО, Курская область, КТО, переговоры, Британия, АЭС, ядерная безопасность

Какую страшную провокацию готовит Украина и в чём обвинят Россию: Прозоров об оружии массового поражения

12:13 10.10.2024 (обновлено: 12:14 10.10.2024)
 
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Экс-сотрудник СБУ, руководитель центра расследований "УКРЛИКС" Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, об угрозе применения оружия массового поражения и о расшатывании власти Зеленского после успехов российских военных.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:51 - О ситуации в зоне СВО: осталась ли угроза для Курской АЭС?
07:51 - Какие диверсии готовят США и Британия и как Россия может на это ответить?
10:01 - Переговорный процесс - миф или реальность?
12:51 - "Ястребы" или "падальщики войны": кто требует больше крови и почему украинцы перестают бояться киевскую хунту?
17:33 - О насильственной мобилизации на Украине;
18:43 - западные подачки Украине: почему "инвестиции" уже не помогают?
ТГ-канал Василия Прозорова: https://t.me/ukr_leaks
 
ВидеоУкраинаРоссияСШАВасилий ПрозоровВладимир ЗеленскийСБУмобилизацияСВОКурская областьКТОпереговорыБританияАЭСядерная безопасность
 
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