https://ukraina.ru/20241010/1058004696.html
Какую страшную провокацию готовит Украина и в чём обвинят Россию: Прозоров об оружии массового поражения
Какую страшную провокацию готовит Украина и в чём обвинят Россию: Прозоров об оружии массового поражения - 10.10.2024 Украина.ру
Какую страшную провокацию готовит Украина и в чём обвинят Россию: Прозоров об оружии массового поражения
Экс-сотрудник СБУ, руководитель центра расследований "УКРЛИКС" Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, об угрозе применения оружия... Украина.ру, 10.10.2024
2024-10-10T12:13
2024-10-10T12:13
2024-10-10T12:14
видео
украина
россия
сша
василий прозоров
владимир зеленский
сбу
мобилизация
сво
курская область
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Экс-сотрудник СБУ, руководитель центра расследований "УКРЛИКС" Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, об угрозе применения оружия массового поражения и о расшатывании власти Зеленского после успехов российских военных. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:51 - О ситуации в зоне СВО: осталась ли угроза для Курской АЭС? 07:51 - Какие диверсии готовят США и Британия и как Россия может на это ответить? 10:01 - Переговорный процесс - миф или реальность? 12:51 - "Ястребы" или "падальщики войны": кто требует больше крови и почему украинцы перестают бояться киевскую хунту? 17:33 - О насильственной мобилизации на Украине; 18:43 - западные подачки Украине: почему "инвестиции" уже не помогают? ТГ-канал Василия Прозорова: https://t.me/ukr_leaks
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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видео, украина, россия, сша, василий прозоров, владимир зеленский, сбу, мобилизация, сво, курская область, кто, переговоры, британия, аэс, ядерная безопасность, видео
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Экс-сотрудник СБУ, руководитель центра расследований "УКРЛИКС" Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, об угрозе применения оружия массового поражения и о расшатывании власти Зеленского после успехов российских военных.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:51 - О ситуации в зоне СВО: осталась ли угроза для Курской АЭС?
07:51 - Какие диверсии готовят США и Британия и как Россия может на это ответить?
10:01 - Переговорный процесс - миф или реальность?
12:51 - "Ястребы" или "падальщики войны": кто требует больше крови и почему украинцы перестают бояться киевскую хунту?
17:33 - О насильственной мобилизации на Украине;
18:43 - западные подачки Украине: почему "инвестиции" уже не помогают?
ТГ-канал Василия Прозорова: https://t.me/ukr_leaks