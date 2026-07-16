https://ukraina.ru/20260716/borba-za-raspil-sredstv-minoborony-chto-govoryat-na-ukraine-o-protestakh-v-zaschitu-fedorova-1081551656.html

Борьба за распил средств Минобороны. Что говорят на Украине о протестах в защиту Федорова

Борьба за распил средств Минобороны. Что говорят на Украине о протестах в защиту Федорова - 16.07.2026 Украина.ру

Борьба за распил средств Минобороны. Что говорят на Украине о протестах в защиту Федорова

В четверг, 16 июля, в Киеве и ряде областных центров прошли протесты против увольнения министра обороны Михаила Федорова

2026-07-16T15:51

2026-07-16T15:51

2026-07-16T15:53

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Его считали протеже кругов, ориентированных на Демпартию США и Евросоюз. Протестующие вышли в защиту министра обороны с картонками, как и прошлым летом, когда те же круги протестовали в защиту антикоррупционных органов в их конфликте с СБУ.На Украине протесты и массовые мероприятия с 2022 года запрещены, но грантовые круги и неонацисты регулярно проводят акции и шествия, подчеркивая, что закон писан не для всех. Им можно.Медийные неонацисты раскололись: кто-то поддержал Федорова, кто-то выступил против него, что косвенно свидетельствует о том, кто из них был пристроен в коррупционные схемы Минобороны. Поддержали новый "картонный Майдан" ряд депутатов от партии Петра Порошенко* "Евросолидарность" и "Голос", а также мэр Львова Андрей Садовой. Поддержала его и скандальная депутат Рады Марьяна Безуглая.Владимир Зеленский обвиняет Федорова в конфликте с главкомом ВСУ Александром Сырским. Министр, дескать, не слышал военных и не закупал того, что те требовали. Подобные конфликты не в новинку в этом ведомстве – ведь если требуют зимнюю униформу, а у вас бизнес в сфере производства лопат, то и получат они лопаты по завышенным ценам.Сам Федоров дал пресс-конференцию, на которой обвинил главнокомандующего ВСУ в блокировке реформ и интригах.Михаил Федоров – запорожский айтишник, организатор мошеннических колл-центров, разработчик приложения "Дия" (аналог "Госуслуг"), на посту министра обороны обещавший в месяц убивать по 50 тысяч россиян.Украинское издание "Страна.ua" пишет, что одной из причин конфликта является то, что грантовые круги, близкие к евроструктурам и Демпартии США, уже фактически в открытую сватали его на роль следующего президента.Оппозиционный украинский блогер Мирослав Олешко отмечает лицемерие протестующих, которые никогда не вышли бы на протест против убийства военными гражданских, как это недавно произошло в Калиновке под Киевом, или же против жестокого подавления бунтовщиков во Львове. Олешко также подчеркивает, что "движ вокруг Федорова" не имеет отношения к обороноспособности – всех волнуют лишь финансовые потоки.Как утверждает украинский политолог Юрий Романенко, причина конфликта в том, что через Министерство обороны распределяются огромные деньги, поэтому любые изменения неизбежно затрагивают интересы групп, имеющих связи в правительстве и Офисе президента.Блогер Анатолий Шарий утверждает, что Федоров - вор, а весь протест основан на том, что одну группу лишают бюджета и передают другой группе.Бывший депутат и неонацист из "Азова" Игорь Мосийчук** пишет, что "картонный Майдан" против Зеленского решили спонсировать "кошельки" Федорова - Алексей Бабенко и Александр Конотопский, крупные бизнесмены, работающие в сфере дроновых и IT-технологий. Главным инициатором Мосийчук называет именно Бабенко, которого обидели недавние обыски. По данным издания "Бабель", следствие подозревает производителя дронов Vyriy Industries Бабенко в завышении цен на дроны и заключении фиктивных договоров.Вместе с тем по данным того же Мосийчука у СБУ есть управа на Федорова, который пошел на конфликт с Зеленским. Он утверждает, что министра обороны предал его близкий товарищ, Михаил Крячко (глава комитета Рады по вопросам цифровой трансформации), с которым они "разводили лохов" в интернете еще в 2017 году. Мосийчук считает, что Федоров скоро получит подозрение от СБУ за организацию мошеннических схем и онлайн-казино.Однако парламентарий Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, интересуется, мобилизуют ли Федорова после отставки: "Если завтра Федоров перестанет быть министром, попадёт ли он сам под ту самую систему мобилизации, которую реформировал? Это был бы эксперимент, на который я с удовольствием посмотрел бы".Экс-депутат и неонацист Борислав Береза считает, что после отставки Федорова против его окружения могут начать возбуждать уголовные дела."Вскоре по окружению Федорова появится несколько журналистских расследований, а позже станет известно, что дела действительно есть", - утверждает он. Таким образом, мобилизация "соросят" в защиту Федорова происходит и ради самосохранения.Анатолий Шарий уверен, что война за Федорова будет серьезной. "Там есть что терять. Там не только можно потерять все, что нажито непосильным трудом, там можно потерять свободу. А некоторые могут потерять на допросах пальцы, уши и так далее. Ну а кто-то вообще может потеряться", - пишет блогер.И тут многое будет зависеть от реакции европейских спонсоров киевского режима. Некоторые из них уже высказались в защиту Федорова, после чего Зеленский заявил, что слышит "глас народа". В такой ситуации Федорову, скорее всего, предложат какую-нибудь синекуру без возможности оказывать серьезное влияние. Если же оставить Федорова на посту министра, это будет для всех означать, что "соросята" прогнули Зеленского.Украинский оппозиционный паблик "Легитимный" считает, что картонный бунт для Зеленского не страшен в этот раз, так как он продал западным спонсорам вопрос с ужесточением мобилизации. Канал полагает, что Федорова он не будет возвращать в Минобороны, а предложит ему фиктивную должность для того, чтобы выбить его окончательно из политической игры.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО переделе рынка украинского ВПК - в материале Оружейный передел. Борьба за миллиарды ВПК приближает выборы на Украине.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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