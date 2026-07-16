Борьба за распил средств Минобороны. Что говорят на Украине о протестах в защиту Федорова - 16.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260716/borba-za-raspil-sredstv-minoborony-chto-govoryat-na-ukraine-o-protestakh-v-zaschitu-fedorova-1081551656.html
Борьба за распил средств Минобороны. Что говорят на Украине о протестах в защиту Федорова
Борьба за распил средств Минобороны. Что говорят на Украине о протестах в защиту Федорова - 16.07.2026 Украина.ру
Борьба за распил средств Минобороны. Что говорят на Украине о протестах в защиту Федорова
В четверг, 16 июля, в Киеве и ряде областных центров прошли протесты против увольнения министра обороны Михаила Федорова
2026-07-16T15:51
2026-07-16T15:53
эксклюзив
украина
сша
михаил федоров
владимир зеленский
украина.ру
внутри и снаружи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/10/1081531810_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_e157798c2da1871221f34725e73d83a5.jpg
Его считали протеже кругов, ориентированных на Демпартию США и Евросоюз. Протестующие вышли в защиту министра обороны с картонками, как и прошлым летом, когда те же круги протестовали в защиту антикоррупционных органов в их конфликте с СБУ.На Украине протесты и массовые мероприятия с 2022 года запрещены, но грантовые круги и неонацисты регулярно проводят акции и шествия, подчеркивая, что закон писан не для всех. Им можно.Медийные неонацисты раскололись: кто-то поддержал Федорова, кто-то выступил против него, что косвенно свидетельствует о том, кто из них был пристроен в коррупционные схемы Минобороны. Поддержали новый "картонный Майдан" ряд депутатов от партии Петра Порошенко* "Евросолидарность" и "Голос", а также мэр Львова Андрей Садовой. Поддержала его и скандальная депутат Рады Марьяна Безуглая.Владимир Зеленский обвиняет Федорова в конфликте с главкомом ВСУ Александром Сырским. Министр, дескать, не слышал военных и не закупал того, что те требовали. Подобные конфликты не в новинку в этом ведомстве – ведь если требуют зимнюю униформу, а у вас бизнес в сфере производства лопат, то и получат они лопаты по завышенным ценам.Сам Федоров дал пресс-конференцию, на которой обвинил главнокомандующего ВСУ в блокировке реформ и интригах.Михаил Федоров – запорожский айтишник, организатор мошеннических колл-центров, разработчик приложения "Дия" (аналог "Госуслуг"), на посту министра обороны обещавший в месяц убивать по 50 тысяч россиян.Украинское издание "Страна.ua" пишет, что одной из причин конфликта является то, что грантовые круги, близкие к евроструктурам и Демпартии США, уже фактически в открытую сватали его на роль следующего президента.Оппозиционный украинский блогер Мирослав Олешко отмечает лицемерие протестующих, которые никогда не вышли бы на протест против убийства военными гражданских, как это недавно произошло в Калиновке под Киевом, или же против жестокого подавления бунтовщиков во Львове. Олешко также подчеркивает, что "движ вокруг Федорова" не имеет отношения к обороноспособности – всех волнуют лишь финансовые потоки.Как утверждает украинский политолог Юрий Романенко, причина конфликта в том, что через Министерство обороны распределяются огромные деньги, поэтому любые изменения неизбежно затрагивают интересы групп, имеющих связи в правительстве и Офисе президента.Блогер Анатолий Шарий утверждает, что Федоров - вор, а весь протест основан на том, что одну группу лишают бюджета и передают другой группе.Бывший депутат и неонацист из "Азова" Игорь Мосийчук** пишет, что "картонный Майдан" против Зеленского решили спонсировать "кошельки" Федорова - Алексей Бабенко и Александр Конотопский, крупные бизнесмены, работающие в сфере дроновых и IT-технологий. Главным инициатором Мосийчук называет именно Бабенко, которого обидели недавние обыски. По данным издания "Бабель", следствие подозревает производителя дронов Vyriy Industries Бабенко в завышении цен на дроны и заключении фиктивных договоров.Вместе с тем по данным того же Мосийчука у СБУ есть управа на Федорова, который пошел на конфликт с Зеленским. Он утверждает, что министра обороны предал его близкий товарищ, Михаил Крячко (глава комитета Рады по вопросам цифровой трансформации), с которым они "разводили лохов" в интернете еще в 2017 году. Мосийчук считает, что Федоров скоро получит подозрение от СБУ за организацию мошеннических схем и онлайн-казино.Однако парламентарий Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, интересуется, мобилизуют ли Федорова после отставки: "Если завтра Федоров перестанет быть министром, попадёт ли он сам под ту самую систему мобилизации, которую реформировал? Это был бы эксперимент, на который я с удовольствием посмотрел бы".Экс-депутат и неонацист Борислав Береза считает, что после отставки Федорова против его окружения могут начать возбуждать уголовные дела."Вскоре по окружению Федорова появится несколько журналистских расследований, а позже станет известно, что дела действительно есть", - утверждает он. Таким образом, мобилизация "соросят" в защиту Федорова происходит и ради самосохранения.Анатолий Шарий уверен, что война за Федорова будет серьезной. "Там есть что терять. Там не только можно потерять все, что нажито непосильным трудом, там можно потерять свободу. А некоторые могут потерять на допросах пальцы, уши и так далее. Ну а кто-то вообще может потеряться", - пишет блогер.И тут многое будет зависеть от реакции европейских спонсоров киевского режима. Некоторые из них уже высказались в защиту Федорова, после чего Зеленский заявил, что слышит "глас народа". В такой ситуации Федорову, скорее всего, предложат какую-нибудь синекуру без возможности оказывать серьезное влияние. Если же оставить Федорова на посту министра, это будет для всех означать, что "соросята" прогнули Зеленского.Украинский оппозиционный паблик "Легитимный" считает, что картонный бунт для Зеленского не страшен в этот раз, так как он продал западным спонсорам вопрос с ужесточением мобилизации. Канал полагает, что Федорова он не будет возвращать в Минобороны, а предложит ему фиктивную должность для того, чтобы выбить его окончательно из политической игры.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО переделе рынка украинского ВПК - в материале Оружейный передел. Борьба за миллиарды ВПК приближает выборы на Украине.
украина
сша
внутри и снаружи
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/10/1081531810_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_2d30d0497ded2825d69e9a0fcb63f5b9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, михаил федоров, владимир зеленский, украина.ру, внутри и снаружи
Эксклюзив, Украина, США, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, Украина.ру, Внутри и снаружи

Борьба за распил средств Минобороны. Что говорят на Украине о протестах в защиту Федорова

15:51 16.07.2026 (обновлено: 15:53 16.07.2026)
 
© telegram ukr_2025_ruВ Харькове и Одессе тоже нашлись безумные фанаты Фёдорова и так называемого «картонного майдана»
В Харькове и Одессе тоже нашлись безумные фанаты Фёдорова и так называемого «картонного майдана» - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В четверг, 16 июля, в Киеве и ряде областных центров прошли протесты против увольнения министра обороны Михаила Федорова
Его считали протеже кругов, ориентированных на Демпартию США и Евросоюз. Протестующие вышли в защиту министра обороны с картонками, как и прошлым летом, когда те же круги протестовали в защиту антикоррупционных органов в их конфликте с СБУ.
На Украине протесты и массовые мероприятия с 2022 года запрещены, но грантовые круги и неонацисты регулярно проводят акции и шествия, подчеркивая, что закон писан не для всех. Им можно.
Медийные неонацисты раскололись: кто-то поддержал Федорова, кто-то выступил против него, что косвенно свидетельствует о том, кто из них был пристроен в коррупционные схемы Минобороны. Поддержали новый "картонный Майдан" ряд депутатов от партии Петра Порошенко* "Евросолидарность" и "Голос", а также мэр Львова Андрей Садовой. Поддержала его и скандальная депутат Рады Марьяна Безуглая.
Владимир Зеленский обвиняет Федорова в конфликте с главкомом ВСУ Александром Сырским. Министр, дескать, не слышал военных и не закупал того, что те требовали. Подобные конфликты не в новинку в этом ведомстве – ведь если требуют зимнюю униформу, а у вас бизнес в сфере производства лопат, то и получат они лопаты по завышенным ценам.
Сам Федоров дал пресс-конференцию, на которой обвинил главнокомандующего ВСУ в блокировке реформ и интригах.
Михаил Федоров – запорожский айтишник, организатор мошеннических колл-центров, разработчик приложения "Дия" (аналог "Госуслуг"), на посту министра обороны обещавший в месяц убивать по 50 тысяч россиян.
Украинское издание "Страна.ua" пишет, что одной из причин конфликта является то, что грантовые круги, близкие к евроструктурам и Демпартии США, уже фактически в открытую сватали его на роль следующего президента.
Оппозиционный украинский блогер Мирослав Олешко отмечает лицемерие протестующих, которые никогда не вышли бы на протест против убийства военными гражданских, как это недавно произошло в Калиновке под Киевом, или же против жестокого подавления бунтовщиков во Львове. Олешко также подчеркивает, что "движ вокруг Федорова" не имеет отношения к обороноспособности – всех волнуют лишь финансовые потоки.
Как утверждает украинский политолог Юрий Романенко, причина конфликта в том, что через Министерство обороны распределяются огромные деньги, поэтому любые изменения неизбежно затрагивают интересы групп, имеющих связи в правительстве и Офисе президента.
Блогер Анатолий Шарий утверждает, что Федоров - вор, а весь протест основан на том, что одну группу лишают бюджета и передают другой группе.
Бывший депутат и неонацист из "Азова" Игорь Мосийчук** пишет, что "картонный Майдан" против Зеленского решили спонсировать "кошельки" Федорова - Алексей Бабенко и Александр Конотопский, крупные бизнесмены, работающие в сфере дроновых и IT-технологий. Главным инициатором Мосийчук называет именно Бабенко, которого обидели недавние обыски. По данным издания "Бабель", следствие подозревает производителя дронов Vyriy Industries Бабенко в завышении цен на дроны и заключении фиктивных договоров.
Вместе с тем по данным того же Мосийчука у СБУ есть управа на Федорова, который пошел на конфликт с Зеленским. Он утверждает, что министра обороны предал его близкий товарищ, Михаил Крячко (глава комитета Рады по вопросам цифровой трансформации), с которым они "разводили лохов" в интернете еще в 2017 году. Мосийчук считает, что Федоров скоро получит подозрение от СБУ за организацию мошеннических схем и онлайн-казино.
Однако парламентарий Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, интересуется, мобилизуют ли Федорова после отставки: "Если завтра Федоров перестанет быть министром, попадёт ли он сам под ту самую систему мобилизации, которую реформировал? Это был бы эксперимент, на который я с удовольствием посмотрел бы".
Экс-депутат и неонацист Борислав Береза считает, что после отставки Федорова против его окружения могут начать возбуждать уголовные дела.
"Вскоре по окружению Федорова появится несколько журналистских расследований, а позже станет известно, что дела действительно есть", - утверждает он. Таким образом, мобилизация "соросят" в защиту Федорова происходит и ради самосохранения.
Анатолий Шарий уверен, что война за Федорова будет серьезной.
"Там есть что терять. Там не только можно потерять все, что нажито непосильным трудом, там можно потерять свободу. А некоторые могут потерять на допросах пальцы, уши и так далее. Ну а кто-то вообще может потеряться", - пишет блогер.
И тут многое будет зависеть от реакции европейских спонсоров киевского режима. Некоторые из них уже высказались в защиту Федорова, после чего Зеленский заявил, что слышит "глас народа". В такой ситуации Федорову, скорее всего, предложат какую-нибудь синекуру без возможности оказывать серьезное влияние. Если же оставить Федорова на посту министра, это будет для всех означать, что "соросята" прогнули Зеленского.
Украинский оппозиционный паблик "Легитимный" считает, что картонный бунт для Зеленского не страшен в этот раз, так как он продал западным спонсорам вопрос с ужесточением мобилизации. Канал полагает, что Федорова он не будет возвращать в Минобороны, а предложит ему фиктивную должность для того, чтобы выбить его окончательно из политической игры.
*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
О переделе рынка украинского ВПК - в материале Оружейный передел. Борьба за миллиарды ВПК приближает выборы на Украине.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаСШАМихаил ФедоровВладимир ЗеленскийУкраина.руВнутри и снаружи
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:05Взрывы в Запорожье, Сумах и Кривом Роге. ВСУ прикрываются гражданскими. Новости СВО
17:47Итоги 16.07.26: Федоров со скандалом покинул Минобороны, удары по портам уничтожают экономику
17:26Непростой аграрий появился в новом правительстве Украины
17:21СБУ интересуется экс-министром обороны, Рада дезориентирована
17:12Смертельное наследство сенатора Грэма*: какой "капкан" США готовят России — Лукьянов
17:04Развал обороны ВСУ под Константиновкой вызвал лавинообразный эффект на ЛБС — Рамм
16:24ВРУ утвердила 16 министров нового правительства Украины
16:16Как "Медведи" защищают трассу "Новороссия" и Центральную Россию от вражеских БПЛА
16:16"На карту поставлено многое": проигрыш в Иране разрушит стратегию США — мнение Данилова
16:12Экс-глава Минобороны Украины Фёдоров пожаловался на дефицит ответственных за ПВО
16:00Формула Матусовского. Корифей песенной поэзии из Донбасса
15:56ВСУ продолжают наносить террористические удары в регионах. Новости СВО
15:54"У нас есть временной ресурс": Данилов о том, как России выдержать войну на истощение
15:51Борьба за распил средств Минобороны. Что говорят на Украине о протестах в защиту Федорова
15:45Православной церкви Эстонии угрожают, Зеленский подтвердил конфликт Фёдорова с Сырским. Главные новости
15:24Принуждение к миру по ЛБС. Об актуальной стратегии Киева и Запада
15:10Данилов: Россия воспринимает оружие Запада для Украины как поддержку терроризма
15:06Фёдоров останется в команде, заявил Зеленский
15:02Вышиваное Сомали в самом центре Европы
14:56Военный эксперт перечислил направления удара для изоляции Украины
Лента новостейМолния