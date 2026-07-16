https://ukraina.ru/20260716/kak-medvedi-zaschischayut-trassu-novorossiya-i-tsentralnuyu-rossiyu-ot-vrazheskikh-bpla-1081553727.html
Как "Медведи" защищают трассу "Новороссия" и Центральную Россию от вражеских БПЛА
Как "Медведи" защищают трассу "Новороссия" и Центральную Россию от вражеских БПЛА - 16.07.2026 Украина.ру
Как "Медведи" защищают трассу "Новороссия" и Центральную Россию от вражеских БПЛА
Бойцы МОГов с позывными "Алик", "Торгун", "Хан" и "Тайлер", служащие в разведывательном батальоне "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат", рассказали корреспонденту издания Украина.ру, 16.07.2026
2026-07-16T16:16
2026-07-16T16:16
2026-07-16T16:16
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Бойцы МОГов с позывными "Алик", "Торгун", "Хан" и "Тайлер", служащие в разведывательном батальоне "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат", рассказали корреспонденту издания Украина.ру, как ВСУ кошмарят трассу "Новороссия": сначала появляется дрон-разведчик, который высматривает цели, а потом по его сигналу через полчаса прилетает рой БПЛА (до 5 "птичек"); о том, кто может записаться в МОГи, и на какой высоте и с помощью какого оружия обычно сбивают вражеские дроны
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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