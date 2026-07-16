Как "Медведи" защищают трассу "Новороссия" и Центральную Россию от вражеских БПЛА - 16.07.2026 Украина.ру
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Как "Медведи" защищают трассу "Новороссия" и Центральную Россию от вражеских БПЛА
Как "Медведи" защищают трассу "Новороссия" и Центральную Россию от вражеских БПЛА - 16.07.2026 Украина.ру
Как "Медведи" защищают трассу "Новороссия" и Центральную Россию от вражеских БПЛА
Бойцы МОГов с позывными "Алик", "Торгун", "Хан" и "Тайлер", служащие в разведывательном батальоне "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат", рассказали корреспонденту издания Украина.ру, 16.07.2026
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Бойцы МОГов с позывными "Алик", "Торгун", "Хан" и "Тайлер", служащие в разведывательном батальоне "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат", рассказали корреспонденту издания Украина.ру, как ВСУ кошмарят трассу "Новороссия": сначала появляется дрон-разведчик, который высматривает цели, а потом по его сигналу через полчаса прилетает рой БПЛА (до 5 "птичек"); о том, кто может записаться в МОГи, и на какой высоте и с помощью какого оружия обычно сбивают вражеские дроны
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видео, барс-сармат, украина.ру, вооруженные силы украины, бпла, атака бпла, дроны, пво, россия, украина, новороссия, видео
Видео, Барс-Сармат, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, БПЛА, атака БПЛА, дроны, ПВО, Россия, Украина, Новороссия

Как "Медведи" защищают трассу "Новороссия" и Центральную Россию от вражеских БПЛА

16:16 16.07.2026
 
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Бойцы МОГов с позывными "Алик", "Торгун", "Хан" и "Тайлер", служащие в разведывательном батальоне "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат", рассказали корреспонденту издания Украина.ру, как ВСУ кошмарят трассу "Новороссия": сначала появляется дрон-разведчик, который высматривает цели, а потом по его сигналу через полчаса прилетает рой БПЛА (до 5 "птичек"); о том, кто может записаться в МОГи, и на какой высоте и с помощью какого оружия обычно сбивают вражеские дроны
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ВидеоБарс-СарматУкраина.руВооруженные силы УкраиныБПЛАатака БПЛАдроныПВОРоссияУкраинаНовороссия
 
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