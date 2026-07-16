Безпремьерщина
© REUTERS / Andrii Nesterenko
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Верховная Рада 289 голосами депутатов поддержала кандидатуру руководителя компании "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого на должность главы правительства. Корецкий – четвёртый премьер-министр Украины за время исполнения обязанностей президента Украины Владимиром Зеленским. И такой же бесполезный, как три предыдущих
Аналитики рассуждают о том, с чем связано назначение премьером главы "Нафтогаза", вспоминая усиление российских ударов по заправкам и ожидающийся тяжёлый отопительный сезон. Как будто у главы "Нафтогаза" есть какой-то чудодейственный способ его отменить, причём сделать это можно только на посту премьера…
Но даже краткое ознакомление с биографией нового премьера наводит на мысли. Работать он начал в группе компаний "Континуум" ныне покойного Игоря Еремеева и прошёл путь от простого охранника до руководителя сети заправок WOG. Биография выглядит как "от простого буйного пациента до главврача психбольницы", но работать он начал в студенческие годы, а, получив диплом, перешёл на профильную работу – аналитиком, а потом менеджером. В 2021 году он ушел из группы "Континуум" и приложил свои таланты к созданию сети кофеен.
В 2022 году Корецкий возглавил ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", а в апреле 2025 года – "Нафтогаз Украины". Высокие назначения связывают со знакомством Корецкого с Тимуром Миндичем.
В общем, нельзя сказать, что человек совсем уж бесталанный – нормальный такой топ-менеджер среднего уровня, насколько можно судить, напрочь лишённый политических амбиций. И в этом отношении он удивительно схож со своими предшественниками.
Когда Зеленский заявил об отставке Юлии Свириденко, живущий в Австрии украинский политолог Кость Бондаренко ехидно прокомментировал ситуацию:
17 июля 2025, 16:28Кадровая чистка Зеленского: Свириденко назначили премьером для тотального контроля Ермака — ПавливНазначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины свидетельствует о желании администрации Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
"Сегодня важный день в жизни Украины. Благодаря инициативе президента Зеленского 75% украинцев с удивлением узнали, что у нас есть правительство, а 90% узнали, что премьер-министра зовут Юлия Свириденко. Ну и параллельно услышали о ещё 5-6 непонятных людях".
Свириденко, пробывшая премьером чуть меньше года (с 17.07.25 по 14.07.26), действительно запомнилась тем, что вообще ничем не запомнилась. Как говорят на Украине – "что пил, что радио слушал".
Тут следует отметить, что Свириденко была назначена во время, когда дуумвират Зеленского-Ермака достиг уже полной власти. Её выдвинули на пост просто потому, что Ермак хотел управлять правительством в ручном режиме. И в этом отношении просто удивительно, почему бесцветная и невидимая Свириденко так долго просидела на посту… Наверное, Зеленский её раньше просто не замечал. Что характерно – претензий к ней нет до такой степени, что её, по утверждениям украинских СМИ, "сватали" на место посла Украины в США – место очень важное, хотя и не предполагающее самостоятельности. Свириденко отказалась – это, кажется, самое серьёзное решение в её жизни. Если она, конечно, его принимала.
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир ЗеленськийВладимир Зеленский и Юлия Свириденко
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
Владимир Зеленский и Юлия Свириденко
Иронично, что премьером вместо человека Ермака стал человек Миндича, коррупционное дело которого привело к падению Ермака…
Предшественника Свириденко Дениса Шмыгаля сняли не за что-то конкретное ("был бы виноват, вообще убил бы"), а просто чтобы расчистить для неё место. И он уступил. Что наглядно говорит об уровне его управленческих и политических амбиций.
За пять лет пребывания на посту премьера Шмыгаль тоже абсолютно ничем не запомнился. Хотя нет… Он очень схож с бывшим главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Буквально одно лицо.
27 февраля 2024, 14:32Денис Шмыгаль, биографияПремьер-министр Украины
Кстати, биография у него примерно такая же, как у Корецкого – тоже топ-менеджер среднего уровня, только в структурах Рината Ахметова*. И его назначение в своё время тоже связывали с энергетикой… От "дела Миндича" он не пострадал, что только подтверждает и так очевидную умеренность и аккуратность.
Несколько выбивается из этой компании только первый премьер Зеленского Алексей Гончарук. Это химически чистый грантоед-"соросёнок", никогда ничем не руководивший и ни в чём не разбирающийся (в том, что он "профан в экономике", он сам признался в утёкших записях беседы, а министром экономики у него работал Тимофей Милованов, который ещё хуже, если такое может быть). У этого персонажа какие-то амбиции теоретически быть могли, но напрочь отсутствовала какая-то база для них.
Зеленский Шмыгаль
Итак, что мы видим? Четыре премьера, которые:
- полностью лишены политических амбиций и не являются сколько-нибудь самостоятельными игроками;
- обладают весьма скромными менеджерскими способностями (у Шмыгаля и Корецкого повыше – всё же в частных структурах работали, у Свириденко – намного ниже, а у Гончарука вообще отрицательный показатель);
- незаметны в публичном пространстве.
5 марта 2020, 12:55От Гончарука до Шмыгаля. Какое наследство оставил один премьер другомуС общеполитической точки зрения обострение конфликта вокруг правительства выглядит непонятным и необоснованным. Конфликт вокруг «Центрэнерго» – не такой уж значительный повод, чтобы привести к отставке премьера. Да и после этого Гончарука можно было сохранить на посту. Однако, социологи что-то знали заранее
На их фоне даже Владимир Гройсман (помните, кто это такой?) выглядит как крупный государственный деятель, а уж Валерий Пустовойтенко – просто гигант (справедливости ради надо сказать, что это был действительно политический тяжеловес с совершенно другим уровнем политических и управленческих компетенций, чем нынешние премьеры).
Отчасти эти особенности премьерского "корпуса" объясняются авторитарным стилем руководства, характерным для Зеленского – ему совершенно не нужны конкуренты на политической сцене. Однако сводить только к этому было бы неправильно. Сама система власти, при которой премьер назначается парламентским большинством, а парламентское большинство монопартийное и пропрезидентское, исключает каких-то самостоятельных премьеров. В этой ситуации координатор большинства, никаких конституционных полномочий не имеющий, – более весомая фигура, чем премьер.
*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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