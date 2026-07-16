https://ukraina.ru/20260716/v-detstve-uvidela-leona-killera-i-ponyala-chto-khochet-strelyat-i-sluzhit-v-armii-1081546826.html
В детстве увидела "Леона-киллера" и поняла, что хочет стрелять и служить в армии
В детстве увидела "Леона-киллера" и поняла, что хочет стрелять и служить в армии - 16.07.2026 Украина.ру
В детстве увидела "Леона-киллера" и поняла, что хочет стрелять и служить в армии
Начальник расчета роты разведывательно-ударных БПЛА отряда "Сталинград" ЦСН "Барс-Сармат" - позывной "Санчес" - рассказала корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко, как и почему попала в зону СВО
2026-07-16T13:59
2026-07-16T13:59
2026-07-16T13:59
александр чаленко
барс-сармат
украина.ру
видео
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А также, почему, хотя сначала хотела стать снайпером, стала оператором БПЛА; какие чувства испытывает, когда уничтожает бандеровцев и их блиндажи; как попадала под сбросы тяжелого украинского дрона "Баба-Яга" и вражеские "Грады" и осталось живой и невредимой.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр чаленко, барс-сармат, украина.ру, видео, видео
Александр Чаленко, Барс-Сармат, Украина.ру, Видео
В детстве увидела "Леона-киллера" и поняла, что хочет стрелять и служить в армии
Начальник расчета роты разведывательно-ударных БПЛА отряда "Сталинград" ЦСН "Барс-Сармат" - позывной "Санчес" - рассказала корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко, как и почему попала в зону СВО
А также, почему, хотя сначала хотела стать снайпером, стала оператором БПЛА; какие чувства испытывает, когда уничтожает бандеровцев и их блиндажи; как попадала под сбросы тяжелого украинского дрона "Баба-Яга" и вражеские "Грады" и осталось живой и невредимой.