"Чтобы вражескую армию истощить": Полетаев оценил фактор успеха в СВО
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Эффективное продвижение с минимальными потерями истощает врага гораздо быстрее, чем занятие населённых пунктов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
По его мнению, победа в СВО будет достигнута не в результате взятия Курахово, а в результате полного истощения украинской армии.
"И все эти населенные пункты мы берем именно для того, чтобы вражескую армию истощить, - констатировал аналитик. - Если мы будем просто стрелять в ВСУ, они не будут истощаться. Если разбомбить опорник и его не занять, либо он будет стоять пустой, либо туда заведут следующую штурмовую группу, которая окопается как-то иначе. А эффективное продвижение вперед с минимальными потерями истощает врага гораздо быстрее".
Полетаев уверен, что освобождение Красноармейска (переименованного после госпереворота 2014 года в Покровск) будет иметь стратегическое значение, потому что это огромная городская агломерация и важный транспортный узел.
"Когда мы им овладеем, мы ослабим Украину за десятки километров в каждую из сторон. Но взять его нужно так, чтобы противник истощился гораздо быстрее нас", - сказал аналитик.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
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