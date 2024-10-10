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"Чтобы вражескую армию истощить": Полетаев оценил фактор успеха в СВО

"Чтобы вражескую армию истощить": Полетаев оценил фактор успеха в СВО - 10.10.2024 Украина.ру

"Чтобы вражескую армию истощить": Полетаев оценил фактор успеха в СВО

Эффективное продвижение с минимальными потерями истощает врага гораздо быстрее, чем занятие населённых пунктов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-10-10T04:00

2024-10-10T04:00

2024-10-10T04:00

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всу

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По его мнению, победа в СВО будет достигнута не в результате взятия Курахово, а в результате полного истощения украинской армии."И все эти населенные пункты мы берем именно для того, чтобы вражескую армию истощить, - констатировал аналитик. - Если мы будем просто стрелять в ВСУ, они не будут истощаться. Если разбомбить опорник и его не занять, либо он будет стоять пустой, либо туда заведут следующую штурмовую группу, которая окопается как-то иначе. А эффективное продвижение вперед с минимальными потерями истощает врага гораздо быстрее".Полетаев уверен, что освобождение Красноармейска (переименованного после госпереворота 2014 года в Покровск) будет иметь стратегическое значение, потому что это огромная городская агломерация и важный транспортный узел."Когда мы им овладеем, мы ослабим Украину за десятки километров в каждую из сторон. Но взять его нужно так, чтобы противник истощился гораздо быстрее нас", - сказал аналитик.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.руРазвитие темы российской СВО на Украине представлено в интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет

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новости, курахово, украина, россия, сергей полетаев , вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, днр, мобилизация