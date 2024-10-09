При каком условии в России будет новая мобилизация: Полетаев о нашей машине штурмов и истощении ВСУ - 09.10.2024 Украина.ру
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При каком условии в России будет новая мобилизация: Полетаев о нашей машине штурмов и истощении ВСУ
При каком условии в России будет новая мобилизация: Полетаев о нашей машине штурмов и истощении ВСУ - 09.10.2024 Украина.ру
При каком условии в России будет новая мобилизация: Полетаев о нашей машине штурмов и истощении ВСУ
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о том, как развивается российское наступление после взятия под контроль Угледара, какие новые перспективы раскрываются на фронте и к чему приведёт окончательное истощение украинских войск
2024-10-09T12:20
2024-10-09T12:20
видео
всу
штурм
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украина.ру
украина
угледар
россия
сергей полетаев
наступление
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видео, всу, штурм, вс рф, украина.ру, украина, угледар, россия, сергей полетаев , наступление, фронт
Видео, ВСУ, штурм, ВС РФ, Украина.ру, Украина, Угледар, Россия, Сергей Полетаев , наступление, фронт

При каком условии в России будет новая мобилизация: Полетаев о нашей машине штурмов и истощении ВСУ

12:20 09.10.2024
 
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Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о том, как развивается российское наступление после взятия под контроль Угледара, какие новые перспективы раскрываются на фронте и к чему приведёт окончательное истощение украинских войск
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.

00:30 - Что Россия возьмёт после освобождения Угледара?
11:30 - Почему ВСУ прячутся на птицефабрике?
19:51 - Как распутица скажется на темпах российского наступления?
22:08 - О тактике, стратегии и геополитике;
26:33 - Истощение украинской армии: идём до Днепра или полная сдача ВСУ?

#Полетаев #Угледар #Курахово #Покровск #наступление #оборона #Красногоровка #штурм #штурмовики #ВСУ #Донбасс #СВО #спецоперация #война #окружение #логистика #Бахмут #ФАБ #артиллерия #авиация #FPV #дроны #беспилотники #БПЛА #Александрополь #Селидово #распутица #погода #истощение #Россия #РФ #Украина #передовая #победа #люди #стратегия #тактика #вооружения #военнаятехника #командиры #контрактники #мобилизация #конфликт #Днепр #река

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ВидеоВСУштурмВС РФУкраина.руУкраинаУгледарРоссияСергей Полетаевнаступлениефронт
 
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