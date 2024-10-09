https://ukraina.ru/20241009/1057978318.html

При каком условии в России будет новая мобилизация: Полетаев о нашей машине штурмов и истощении ВСУ

При каком условии в России будет новая мобилизация: Полетаев о нашей машине штурмов и истощении ВСУ - 09.10.2024 Украина.ру

При каком условии в России будет новая мобилизация: Полетаев о нашей машине штурмов и истощении ВСУ

Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о том, как развивается российское наступление после взятия под контроль Угледара, какие новые перспективы раскрываются на фронте и к чему приведёт окончательное истощение украинских войск

2024-10-09T12:20

2024-10-09T12:20

2024-10-09T12:20

видео

всу

штурм

вс рф

украина.ру

украина

угледар

россия

сергей полетаев

наступление

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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:30 - Что Россия возьмёт после освобождения Угледара?11:30 - Почему ВСУ прячутся на птицефабрике? 19:51 - Как распутица скажется на темпах российского наступления?22:08 - О тактике, стратегии и геополитике;26:33 - Истощение украинской армии: идём до Днепра или полная сдача ВСУ?#Полетаев #Угледар #Курахово #Покровск #наступление #оборона #Красногоровка #штурм #штурмовики #ВСУ #Донбасс #СВО #спецоперация #война #окружение #логистика #Бахмут #ФАБ #артиллерия #авиация #FPV #дроны #беспилотники #БПЛА #Александрополь #Селидово #распутица #погода #истощение #Россия #РФ #Украина #передовая #победа #люди #стратегия #тактика #вооружения #военнаятехника #командиры #контрактники #мобилизация #конфликт #Днепр #рекаТГ-канал "Ватфор" - t.me/vatfor Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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