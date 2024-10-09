При каком условии в России будет новая мобилизация: Полетаев о нашей машине штурмов и истощении ВСУ
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о том, как развивается российское наступление после взятия под контроль Угледара, какие новые перспективы раскрываются на фронте и к чему приведёт окончательное истощение украинских войск
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00:30 - Что Россия возьмёт после освобождения Угледара?
11:30 - Почему ВСУ прячутся на птицефабрике?
19:51 - Как распутица скажется на темпах российского наступления?
22:08 - О тактике, стратегии и геополитике;
26:33 - Истощение украинской армии: идём до Днепра или полная сдача ВСУ?
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00:30 - Что Россия возьмёт после освобождения Угледара?
11:30 - Почему ВСУ прячутся на птицефабрике?
19:51 - Как распутица скажется на темпах российского наступления?
22:08 - О тактике, стратегии и геополитике;
26:33 - Истощение украинской армии: идём до Днепра или полная сдача ВСУ?
#Полетаев #Угледар #Курахово #Покровск #наступление #оборона #Красногоровка #штурм #штурмовики #ВСУ #Донбасс #СВО #спецоперация #война #окружение #логистика #Бахмут #ФАБ #артиллерия #авиация #FPV #дроны #беспилотники #БПЛА #Александрополь #Селидово #распутица #погода #истощение #Россия #РФ #Украина #передовая #победа #люди #стратегия #тактика #вооружения #военнаятехника #командиры #контрактники #мобилизация #конфликт #Днепр #река
ТГ-канал "Ватфор" - t.me/vatfor
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
10:41"Выкройки на карте": в Госдуме РФ отреагировали на сообщения о "тайных переговорах" по УкраинеДепутат Госдумы России от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы "тайных переговорах" по урегулированию украинского конфликта. Его слова 9 октября опубликовало агентство РИА Новости