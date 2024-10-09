https://ukraina.ru/20241009/1057971162.html

Байден не приедет. Что не так с будущим саммитом мира, который не состоится

Байден не приедет. Что не так с будущим саммитом мира, который не состоится - 09.10.2024 Украина.ру

Байден не приедет. Что не так с будущим саммитом мира, который не состоится

Второй саммит мира Зеленского не состоится в ноябре. Об этом сообщили в Офисе президента. Именно на эту встречу планировали пригласить Россию.

2024-10-09T07:14

2024-10-09T07:14

2024-10-09T07:14

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Напомним, первый саммит прошел летом в Швейцарии. А вот уже на Генассамблее ООН та же Швейцария присоединилась к мирной инициативе Китая и Бразилии и еще ряда стран. И ряды западных сторонников плана мира имени Зеленского начали редеть. Кроме того, в это же время Белый дом сообщил, что Джо Байден не сможет приехать в Германию, где была запланирована встреча с Зеленским в рамках очередного "Рамштайна". Совпадение или нет, но обе новости укладываются в одну тенденцию, которая была запущена под Угледаром. Больше мнений по этой теме – в высказываниях в соцсетях экспертов.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаВторой "саммит мира" Зеленского отменён. Второй "саммит мира" не состоится в ноябре, как ранее планировалось, сообщила советница главы администрации Зеленского Дария Заривна. "Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего "мирного плана" второго саммита", — заявила советница Ермака в комментарии изданию "Телеграф". Зеленский не раз заявлял, что хочет завершить войну по итогу второго "мирного саммита", на который планируют позвать Россию — которая от этой сомнительной чести отказалась. Тем не менее, представители украинской власти упорно заявляли, что саммит хотят провести в ноябре. ️"Саммит мира" в ноябре был мертворожденной затеей, с какой стороны на неё ни смотри. Прежде всего, не раз подчеркивалось: любые мирные планы, от кого бы они ни исходили, нельзя реализовать, если там не учтены условия России. Пока планов, в полной мере эти интересы учитывающих, на горизонте не просматривается. А значит — саммит смысла не имеет. На этом можно было бы и закончить, но есть и другие препятствия для гипотетического саммита. 12 октября в Рамштайне Зеленский должен, наконец, удивить хозяев "планом победы". Это официально, а по факту встреча будет посвящена второстепенному вопросу — как должна себя вести Украина в ближайшие недели до выборов президента США, чтобы шансы демократов стали максимально высоки. В ноябре саммит бы не состоялся, потому что у нового президента США, вне зависимости от фамилии, будет чем занять время до нового года, кроме Украины. К тому же, полнота полномочий возникает с января, а с политической точки зрения было бы неправильным, толком не приняв дела, демонстративно заниматься колониальными делами, а не метрополией. Кроме того, идеи Зеленского очевидно нереализуемы, и при наличии планов Китая и Бразилии собрать именно саммит, с представительным количеством первых лиц, было бы исключительно трудно. Неважно, Трамп победит или Харрис – в любом случае, Зеленскому план пришлют из Вашингтона. И он вряд ли будет очень похож на то, что пытается презентовать сам Киев.Сенатор Алексей ПушковОтмена визита Байдена в Германию, в ходе которого должно было обсуждаться разрешение Украине наносить ракетные удары по целям в глубине территории России, можно, конечно, объяснить по-разному, начиная с неважного состояния здоровья Байдена. Однако официальная версия - мол, президент США отменил визит из-за урагана, - самая неправдоподобная. Трудно представить себе, зачем нужно присутствие Байдена в США для борьбы с ураганом: для этого он как раз совершенно бесполезен. Кроме того, ураган, по прогнозам, обрушится только на Флориду. Куда более вероятно, что администрация США не готова дать то разрешение на применение дальнобойного оружия, которого столь упорно добивается Зеленский. Но не хочет об этом говорить, чтобы дело не выглядело так, будто Вашингтон опасается реакции России. Именно в этом случае Байдену лучше никуда не ехать и ничего не обсуждать, а переместить решение этого вопроса "на заднюю конфорку" - " on the back burner", как говорят в США. По крайней мере - до выборов. Принятие такого решения в разгар предвыборной кампании может ударить по позициям Камалы Харрис и дать дополнительные аргументы Трампу, что демократы втягивают США в войну с Россией. Легко представить себе Трампа, заявляющего встречающим его восторженным стадионам: "Камала - это война ! Я же обеспечу вам мир!"Журналист Валентин БогдановУраган "Милтон" еще не достиг суши, а первая жертва уже есть. Это Зеленский, которого смыло за борт в Рамштайне. Такой вот поворот Байдена над Мексиканским заливом.Политолог Максим ЖаровБелый дом неожиданно полностью перекроил график международных визитов Байдена, фактически завершающих его президентский срок, а значит, и формирующих "след в истории", который оставит после себя Байден. Отменены не только посещение Байденом Германии 12 октября, где он должен был лидировать на встрече по Украине в формате "Рамштайн", но и его поездки в Юго-Восточную Азию с 8 по 11 октября на саммиты АСЕАН и ВАС. Более того, отменены не только эти визиты, но и второй "саммит мира" по Украине в ноябре, где присутствие Байдена с точки зрения формирования его "следа в истории" было более чем вероятно. В официальную причину срочной перекройки графика Байдена, транслируемую Белым домом (предстоящий в США ураган "Милтон") верится с трудом. Да, республиканцы сейчас критикуют действующую администрацию Белого дома, что она мало внимания уделяет внутренним проблемам страны, в том числе и ураганам, обрушивающимся на Америку. Но это не повод к такой срочной перекройке графика Байдена. Также не может быть причиной желание Байдена оставаться в США ради активного участия в кампании Камалы Харрис, чему, как вбросила сегодня CNN, якобы противится штаб Харрис. В том состоянии, в котором находится Байден, его личное участие в кампании Харрис очевидно больше вредит ей, чем помогает. Так что единственной более правдоподобной причиной отмены международных визитов Байдена может быть только внезапное и резкое ухудшение его здоровья. Так что теперь за комментариями официальных представителей Белого дома по поводу состояния здоровья уходящего президента США надо следить особенно внимательно.Политолог Малек ДудаковПоследнее международное турне Байдена отменяется. Он так и не доберётся до сходки в Германии с участием Стармера, Макрона и Шольца. Уж слишком тяжёлая ситуация в США, с уже вторым мощным ураганом, который бьёт по восточному побережью. Да и политический кризис обостряется. Это символичный финал всего провального трека команды Байдена на европейском и украинском направлениях. Тот намеревался в Германии обсудить ситуацию на фронте и сценарии переговоров с Россией. Ну и переложить ответственность за будущее Украины на плечи европейцев. Вместо Байдена в Германию может заявиться Харрис, если ей, конечно, захочется возиться в украинских вопросах под выборы. Если и она откажется, то туда отправят кого-то уровня Джейка Салливана. Пока европейцы замерли в ожидании исхода предвыборной войны внутри США. Впрочем, приход как Трампа, так и Харрис ничего хорошего Евросоюзу не сулит. Они оба будут задавливать ослабленную европейскую экономику тарифами. Джей Ди Вэнс открыто требует от Германии платить за будущую реконструкцию Украины. Советники Харрис, которые видят своим приоритетом конкуренцию с Китаем и кризис на Ближнем Востоке, будут исходить из той же логики. Следующая администрация в Вашингтоне в итоге сделает евробюрократию крайней в украинском конфликте. Брюсселю придётся в одиночку разгребать его последствия. Так что можно ждать дальнейшего всплеска популярности евроскептиков на фоне возмущения тем, что европейцев заставят платить не только за санкционные войны или зелёную повестку. Но ещё и за Украину.О том, что думают о ситуации у себя в стране украинские эксперты - в статье "ТЦК станет "гвардией" Зеленского. Украинские эксперты о цинизме и коррупции, пронизавшей власть"

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сша, украина, россия, джо байден, владимир зеленский, камала харрис, рамштайн, брикс, офис президента