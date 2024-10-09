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ТЦК станет "гвардией" Зеленского. Украинские эксперты о цинизме и коррупции, пронизавшей власть

ТЦК станет "гвардией" Зеленского. Украинские эксперты о цинизме и коррупции, пронизавшей власть - 09.10.2024 Украина.ру

ТЦК станет "гвардией" Зеленского. Украинские эксперты о цинизме и коррупции, пронизавшей власть

В украинском экспертном сообществе думают над тем, дадут ли Зеленскому нобелевку, состоится ли предсказанное Time новое наступление ВСУ, найдутся ли для этого мотивированные солдаты и умные генералы. Однозначного ответа ни на один вопрос нет

2024-10-09T06:38

2024-10-09T06:38

2024-10-09T06:39

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Продолжают обсуждать идею принятия остатков Украины в НАТО. Идеи могут быть самые разные, но, с точки зрения Москвы, Россия воюет не с Украиной, но с Западом, Украина лишь повод в данной ситуации, и именно нерасширение НАТО на Восток было главным требованием РФ, напоминает украинский политолог Кость Бондаренко."Поэтому, если только будет поднят этот вопрос, это будет означать, что война продолжается дальше и, возможно, она перебрасывается на другие территории, в том числе и на территорию НАТО", - сказал эксперт в эфире ютуб-канала "Дикий live".Комментируя сообщения о том, что Зеленский номинирован на Нобелевскую премию мира, политолог подчеркнул, что если вручение премии состоится, то "это будет большим цинизмом", поскольку Зеленский на самом деле президент не мира, но войны."Зеленский заинтересован в продолжении войны, будем говорить откровенно. Он является представителем украинской партии войны, и он чудесно понимает, что завершение войны будет означать лишение его власти. Поэтому в данной ситуации вручение Зеленскому премии мира, это будет просто кощунство", - сказал Бондаренко, добавив, что вообще "Нобелевская премия в последние десятилетия страшно девальвировалась, она страшно деградировала...".Что касается продолжения войны, то Time пишет о подготовке украинского наступления в 2025 году. Но на Украине сейчас начинают доминировать демотивированные военные, которые, собственно, стали военными путём "бусификации", отметил политолог. Годятся ли они для эффективного наступления?Бондаренко отметил, что ощущается в ВСУ и нехватка умных генералов, а их методом "бусификации" не наберёшь. Вообще - "волюнтаристские решения политического руководства начинают доминировать над военной целесообразностью"."События возле Угледара, события возле Бахмута — они действительно показали, что иногда ради какой-то сиюминутной политической цели готовы пустить на убой десятки тысяч человек, только бы сохранить хорошую мину при плохой игре", - сказал эксперт.Бондаренко добавил, что дети тех, кто принимает решения отправлять украинцев на фронт, не воюют - "в окружении Зеленского не воюет никто". Зато формируется новая элитарная прослойка из тех, кто наживается на войне. Им мир совершенно не нужен, и сегодня они являются опорой власти.Те же сотрудники ТЦК задумываются, что будет, когда люди, когда-то бусифицированные ими и отправленные на фронт, вернутся и найдут их — что тогда будет?"Поэтому они заинтересованы в том, чтобы эти люди не вернулись с войны, либо же вернулись когда-то потом, считает политолог. Он продолжил: "И более того, они заинтересованы в том, чтобы сбиться в стаю после войны, создать определённую группу социальную и соответственно, от имени этой группы вершить и власть в стране", - сказал Бондаренко.По его мнению, никакой "европейский сценарий" Украине не светит, но страну наверняка ждёт сценарий латиноамериканский — как в экономическом плане, так и в политическом."Те же тэцэкашники превратятся… в тонтон-макутов. У них нет другого выхода, они столько заработали статей себе на дальнейшее… И плюс к тому, столько тэцэкашников уже где-то обозначены в каких-то записных книжечках у солдат, которые попали из-за них на фронт не по своей воле, что им просто не останется другого выхода, как превращаться в эту гвардию тонтон-макутов при Зеленском", - обрисовал политолог перспективы ТЦК и всей страны.Обсуждают в целом роль Запада в разжигании и затягивании конфликта. Тему поднял премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что Запад хочет продолжения украинского конфликта ради ослабления России, для того, чтобы "поставить русских на колени". По его словам, которые приводит издание Pravda, "это военный конфликт, где на самом деле убивают славян, а Европа поддерживает это убийство".В Киеве на этот бесспорный тезис об убийстве славян предпочли внимания не обращать, сведя все к бизнес-интересам. Комментируя заявление Фицо, украинский политолог Руслан Бортник заявил в эфире интернет-канала Politeka, что "сегодня Словакия предлагает себя Москве и Киеву в качестве главного посредника в энергетической торговле". Он добавил, что речь идёт о транзите, а это "очень серьёзная игра, на десятки миллиардов долларов и евро".И потому, по мнению эксперта, "Фицо это говорит для того, чтобы в Москву ехать" после состоявшейся уже встречи с премьером Украины. Война войной… а транзит по расписанию.Бортник отметил, что представить такую ситуацию (фактическое взаимофинансирование противоборствующих сторон — Ред.) где-нибудь в 1943-м было бы невозможно, "но в 2024-м — это вполне в духе нашего времени, вполне в духе нашего постмодерна".К "постмодерну" можно отнести и тот факт, что, по оценке эксперта, на Украине минимум 200 млн долларов в год идут в коррупционные карманы, а скорее всего, ещё больше. Кто-то воюет, кто-то гибнет, а кто-то просто купается в деньгах.Вопрос транзита, конечно, важен для Словакии, но сводить все только к экономике не стоит. Сам Фицо заявил, что думает посетить Москву по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, напомнив, что "свобода в Словакию пришла с востока".Что касается западной помощи Киеву, то без неё война закончится через 15 дней победой России. И это не в Кремле придумали, об этом сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанскому изданию "20 minutos"."Если мы перестанем поддерживать Украину, через пятнадцать дней война закончится и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев? Мы должны сделать все возможное, чтобы, когда придет время, мы могли вести переговоры на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Боррель.Он не уточнил, какую, собственно, опасность представляет Россия для европейцев. Что до украинцев, то их мнения никто не спрашивал — а думается, многие и многие предпочли бы мир через 15 дней мантрам о территориальной целостности и о безопасности господина Борреля.Подробнее на эту тему — в статье Сергея Котвицкого "Кто помешает мне поехать в Москву?" Роберт Фицо обвинил Запад в конфликте на Украине" на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, москва, россия, владимир зеленский, кость бондаренко, роберт фицо, нато, вооруженные силы украины, украина.ру