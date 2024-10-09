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"А грязища там дичайшая": Полетаев рассказал о ситуации в зоне СВО

"А грязища там дичайшая": Полетаев рассказал о ситуации в зоне СВО - 09.10.2024 Украина.ру

"А грязища там дичайшая": Полетаев рассказал о ситуации в зоне СВО

Распутица работает в обе стороны, осложняя действия и российской армии, и отступающей украинской. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-10-09T06:50

2024-10-09T06:50

2024-10-09T06:50

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"У нас тоже должна работать логистика. У нас тоже части находятся в лесополосах, куда ведут только проселочные дороги, - сказал аналитик. - А грязища там дичайшая. Если ты этот чернозем пальцем тронешь, он тебя обволакивает с ног до головы. Дожди сильно повлияют на обе стороны. И тем, у кого в тылу больше асфальтированных дорог, будет проще".По словам Полетаева, также следует учитывать фактор БПЛА – их используют обе армии."ВСУ на расстоянии в 5-10 километров тоже беспокоят наше снабжение. Хотя у нас есть небольшое преимущество: у нас есть "Ланцеты" и наблюдение "на крыльях". Мы можем бить глубже. В частности, поражать средства ПВО, которые противник подтаскивает ближе к линии фронта", - сказал он.По мнению Полетаева, непосредственно на линии боевого соприкосновения по fpv-дронам у сторон паритет."Но в системном плане наша воздушная высокоточка лучше", - добавил Полетаев.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, курахово, сергей полетаев , вооруженные силы украины, всу, днр, сво, бпла, дроны, логистика, снабжение, дороги, детали