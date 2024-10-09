Эксперт назвал события, которые привели к фактическому обрушению украинского фронта - 09.10.2024 Украина.ру
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Эксперт назвал события, которые привели к фактическому обрушению украинского фронта
Эксперт назвал события, которые привели к фактическому обрушению украинского фронта - 09.10.2024 Украина.ру
Эксперт назвал события, которые привели к фактическому обрушению украинского фронта
В перспективе после Угледара мы сможем пройти в более легком режиме 25–30 километров. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-09T03:50
2024-10-09T03:50
украина
курахово
россия
вооруженные силы украины
курская область
потери всу
территориальные потери
покровск/красноармейск
детали
ростислав ищенко
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К обрушению фронта Украину приблизил авдеевский прорыв, который она не смогла закрыть, считает эксперт.Он отметил, что противник постоянно отступает и остановиться не может."Он еще не бежит, но он отступает под Купянском, под Покровском и под Угледаром. Медленно, но отступает. И чем южнее, тем быстрее. Сейчас на юге ВСУ будут отступать еще быстрее. И сейчас у нас есть шанс закончить боевые действия в районе Селидово и Курахово. А потом для полного обрушения украинского фронта нам останется взять Покровск", — пояснил Ищенко.Сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру заявил, что противник фронт пока держит. Пока в плен массово не сдается. Для этого нужно, чтобы командир отдал приказ всему своему подразделению сложить оружие. Но как только это случится — наступит полная деградация ВСУ.Он отметил, что если мы будем просто стрелять в ВСУ, они не будут истощаться. Именно эффективное продвижение вперед с минимальными потерями истощает врага гораздо быстрее, добавил эксперт."Конечно, Взятие Покровска будет иметь стратегическое значение, потому что это огромная городская агломерация и важный транспортный узел. Когда мы им овладеем, мы ослабим Украину за десятки километров в каждую из сторон. Но взять его нужно так, чтобы противник истощился гораздо быстрее нас", — прокомментировал Полетаев.По его словам, старые кадровые бригады ВСУ заканчиваются. Добровольцы туда не идут, а новые бригады не проявляют стойкости.Подробнее об этом в интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизацииПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру
https://ukraina.ru/20241008/1057959349.html
украина
курахово
россия
курская область
покровск/красноармейск
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украина, курахово, россия, вооруженные силы украины, курская область, потери всу, территориальные потери, покровск/красноармейск, детали, ростислав ищенко, сергей полетаев , тарас шевченко, украина.ру, миа "россия сегодня"
Украина, Курахово, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, потери ВСУ, территориальные потери, Покровск/Красноармейск, детали, Ростислав Ищенко, Сергей Полетаев , Тарас Шевченко, Украина.ру, МИА "Россия сегодня"

Эксперт назвал события, которые привели к фактическому обрушению украинского фронта

03:50 09.10.2024
 
Фото: "Украинская правда", украинский военнослужащий
Фото: Украинская правда, украинский военнослужащий
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В перспективе после Угледара мы сможем пройти в более легком режиме 25–30 километров. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
К обрушению фронта Украину приблизил авдеевский прорыв, который она не смогла закрыть, считает эксперт.
"Потом ее к обрушению фронта приблизила курская авантюра, в которую она втянула резервы в том числе из-под Угледара. Угледар — это уже последствия обрушения фронта. И таких последствий очень много. Мы каждый день освобождаем какой-то населенный пункт. Раньше мы один населенный пункт брали раз в пару месяцев и это считалось большим успехом. А сейчас мы уже не обращаем на это внимания и не считаем достижением. Потому что украинский фронт фактически обрушился", — объяснил Ищенко.
Он отметил, что противник постоянно отступает и остановиться не может.
"Он еще не бежит, но он отступает под Купянском, под Покровском и под Угледаром. Медленно, но отступает. И чем южнее, тем быстрее. Сейчас на юге ВСУ будут отступать еще быстрее. И сейчас у нас есть шанс закончить боевые действия в районе Селидово и Курахово. А потом для полного обрушения украинского фронта нам останется взять Покровск", — пояснил Ищенко.
Сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру заявил, что противник фронт пока держит. Пока в плен массово не сдается. Для этого нужно, чтобы командир отдал приказ всему своему подразделению сложить оружие. Но как только это случится — наступит полная деградация ВСУ.
Он отметил, что если мы будем просто стрелять в ВСУ, они не будут истощаться. Именно эффективное продвижение вперед с минимальными потерями истощает врага гораздо быстрее, добавил эксперт.
"Конечно, Взятие Покровска будет иметь стратегическое значение, потому что это огромная городская агломерация и важный транспортный узел. Когда мы им овладеем, мы ослабим Украину за десятки километров в каждую из сторон. Но взять его нужно так, чтобы противник истощился гораздо быстрее нас", — прокомментировал Полетаев.
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По его словам, старые кадровые бригады ВСУ заканчиваются. Добровольцы туда не идут, а новые бригады не проявляют стойкости.
Подробнее об этом в интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру
 
УкраинаКураховоРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьпотери ВСУтерриториальные потериПокровск/КрасноармейскдеталиРостислав ИщенкоСергей ПолетаевТарас ШевченкоУкраина.руМИА "Россия сегодня"
 
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