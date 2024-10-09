https://ukraina.ru/20241009/1057956011.html

Полетаев: Истощение врага может проходить по такому же сценарию, как и в Угледаре

Полетаев: Истощение врага может проходить по такому же сценарию, как и в Угледаре - 09.10.2024 Украина.ру

Полетаев: Истощение врага может проходить по такому же сценарию, как и в Угледаре

Пока противник фронт держит. Пока в плен массово не сдается. Для этого нужно, чтобы командир отдал приказ всему своему подразделению сложить оружие. Но как только это случится — наступит полная деградация ВСУ

2024-10-09T04:50

2024-10-09T04:50

2024-10-09T04:50

угледар

украина

россия

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

украина.ру

всу

сво

потери всу

территориальные потери

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057953669_0:88:3338:1965_1920x0_80_0_0_5d8407c8cb61db602ee636c3c4d532ab.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.Он отметил, что если мы будем просто стрелять в ВСУ, они не будут истощаться. Именно эффективное продвижение вперед с минимальными потерями истощает врага гораздо быстрее, добавил эксперт.Истощение вражеской армии может произойти по такому же сценарию, какой был в Угледаре, заявил эксперт."Там два года сидела 72-я бригада ВСУ. Несмотря на то, что она была истощена, там оставались кадровые военные, которые сохраняли ее костяк. Ее не стали менять. То ли потому, что заменить было некем. То ли потому, что мы несколько раз ловили противника на ротации (Торецк, Очеретино, Новогродовка)", — объяснил Полетаев.По его словам, старые кадровые бригады ВСУ заканчиваются. Добровольцы туда не идут, а новые бригады не проявляют стойкости."Ты можешь наловить туберкулезников и отправить их на передовую. Они будут сидеть на позициях, но на осмысленные наступательные и контратакующие действия они неспособны. Пока противник фронт держит. Пока в плен массово не сдается. Для этого нужно, чтобы командир отдал приказ всему своему подразделению сложить оружие. Но кое-где враг уже бежит. Чем больше таких случаев будет происходить, тем скорее наступит системная деградация ВСУ, из которой они уже не выберутся", — закончил Полетаев.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что украинский фронт уже разрушился."На самом деле Украину к обрушению фронта приблизил авдеевский прорыв, который она не смогла закрыть. Потом ее к обрушению фронта приблизила курская авантюра, в которую она втянула резервы в том числе из-под Угледара. Угледар — это уже последствия обрушения фронта. Мы каждый день освобождаем какой-то населенный пункт. Раньше мы один населенный пункт брали раз в пару месяцев и это считалось большим успехом. А сейчас мы уже не обращаем на это внимания и не считаем достижением. Потому что украинский фронт фактически обрушился", — пояснил Ищенко.Подробнее об этом в интервью — Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к ДнепруПолный текст интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации

https://ukraina.ru/20241008/1057938046.html

угледар

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

угледар, украина, россия, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, сво, потери всу, территориальные потери, фронт