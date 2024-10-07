Спустя месяц: Deepstate признал, что донецкая Красногоровка освобождена ВС РФ - 07.10.2024 Украина.ру
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Спустя месяц: Deepstate признал, что донецкая Красногоровка освобождена ВС РФ
Спустя месяц: Deepstate признал, что донецкая Красногоровка освобождена ВС РФ - 07.10.2024 Украина.ру
Спустя месяц: Deepstate признал, что донецкая Красногоровка освобождена ВС РФ
Ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки Украины, 7 октября подтвердил, что Вооруженные силы России полностью зачистили Красногоровку Донецкой Народной Республики (ДНР)
2024-10-07T11:45
2024-10-07T11:48
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В комментарии ресурса уточняется, что ВС РФ не только взяли Красногоровку, но и "продвинулись в Цукурино, возле Горняка и Любимовки".Тем временем российские силы продолжают продвижение и по мнению многих экспертов, уже готовят для ВСУ новый котел. В этот раз - под Красногоровкой.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку и Крутой Яр. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое в Харьковской области.Также в среду, 2 октября, появилась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск)."По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район", - сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Еще по теме: Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ.
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, минобороны, освобождение
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Минобороны, освобождение

Спустя месяц: Deepstate признал, что донецкая Красногоровка освобождена ВС РФ

11:45 07.10.2024 (обновлено: 11:48 07.10.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артиллеристов ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки Украины, 7 октября подтвердил, что Вооруженные силы России полностью зачистили Красногоровку Донецкой Народной Республики (ДНР)
В комментарии ресурса уточняется, что ВС РФ не только взяли Красногоровку, но и "продвинулись в Цукурино, возле Горняка и Любимовки".
"Оставшаяся северо-западная часть Красногоровки перешла под контроль российских войск (город освобожден с 10.09.2024, украинские ресурсы наконец подтвердили полное освобождение города). Бои продолжаются под Катериновкой, за центральную часть Максимильяновки, в направлении Островского и Александрополя", - уточнил телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
Тем временем российские силы продолжают продвижение и по мнению многих экспертов, уже готовят для ВСУ новый котел. В этот раз - под Красногоровкой.
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1 октября, 06:00
Клещи замыкаются: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ штурмуют Горняк и готовят ВСУ котел под КрасногоровкойДвижение армии на юг и взятие Горняка будет означать, что клещи замкнутся вокруг группировки ВСУ, которая еще не успела выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки, то есть она окажется в котле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
26 сентября, 04:00
Анпилогов: ВСУ обреченно вцепились в Невельский выступ, но ВС РФ уже готовят "котел" под КрасногоровкойНевельский выступ, за который ВСУ сейчас активно и обреченно держатся, может оказаться если не котлом, то крайне затратным по ресурсам местом. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку и Крутой Яр. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое в Харьковской области.
Также в среду, 2 октября, появилась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск).
"По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район", - сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.
Еще по теме: Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныМинобороныосвобождение
 
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