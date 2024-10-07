https://ukraina.ru/20241007/1057926147.html

Спустя месяц: Deepstate признал, что донецкая Красногоровка освобождена ВС РФ

Спустя месяц: Deepstate признал, что донецкая Красногоровка освобождена ВС РФ - 07.10.2024 Украина.ру

Спустя месяц: Deepstate признал, что донецкая Красногоровка освобождена ВС РФ

Ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки Украины, 7 октября подтвердил, что Вооруженные силы России полностью зачистили Красногоровку Донецкой Народной Республики (ДНР)

2024-10-07T11:45

2024-10-07T11:45

2024-10-07T11:48

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В комментарии ресурса уточняется, что ВС РФ не только взяли Красногоровку, но и "продвинулись в Цукурино, возле Горняка и Любимовки".Тем временем российские силы продолжают продвижение и по мнению многих экспертов, уже готовят для ВСУ новый котел. В этот раз - под Красногоровкой.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку и Крутой Яр. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое в Харьковской области.Также в среду, 2 октября, появилась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск)."По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район", - сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Еще по теме: Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ.

https://ukraina.ru/20241001/1057779778.html

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