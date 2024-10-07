Спустя месяц: Deepstate признал, что донецкая Красногоровка освобождена ВС РФ
11:45 07.10.2024 (обновлено: 11:48 07.10.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов ЦВО на Авдеевском направлении
Ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки Украины, 7 октября подтвердил, что Вооруженные силы России полностью зачистили Красногоровку Донецкой Народной Республики (ДНР)
В комментарии ресурса уточняется, что ВС РФ не только взяли Красногоровку, но и "продвинулись в Цукурино, возле Горняка и Любимовки".
"Оставшаяся северо-западная часть Красногоровки перешла под контроль российских войск (город освобожден с 10.09.2024, украинские ресурсы наконец подтвердили полное освобождение города). Бои продолжаются под Катериновкой, за центральную часть Максимильяновки, в направлении Островского и Александрополя", - уточнил телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
Тем временем российские силы продолжают продвижение и по мнению многих экспертов, уже готовят для ВСУ новый котел. В этот раз - под Красногоровкой.
1 октября, 06:00Клещи замыкаются: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ штурмуют Горняк и готовят ВСУ котел под КрасногоровкойДвижение армии на юг и взятие Горняка будет означать, что клещи замкнутся вокруг группировки ВСУ, которая еще не успела выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки, то есть она окажется в котле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
26 сентября, 04:00Анпилогов: ВСУ обреченно вцепились в Невельский выступ, но ВС РФ уже готовят "котел" под КрасногоровкойНевельский выступ, за который ВСУ сейчас активно и обреченно держатся, может оказаться если не котлом, то крайне затратным по ресурсам местом. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку и Крутой Яр. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое в Харьковской области.
Также в среду, 2 октября, появилась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск).
"По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район", - сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.