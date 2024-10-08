https://ukraina.ru/20241008/1057951445.html

Украина в "хуторском мешке". Украинские эксперты о том, удастся ли выскочить

Украина в "хуторском мешке". Украинские эксперты о том, удастся ли выскочить - 08.10.2024 Украина.ру

Украина в "хуторском мешке". Украинские эксперты о том, удастся ли выскочить

На Украине начинают осознавать, что имевшиеся когда-то блестящие перспективы развития страной безвозвратно утрачены и теперь наиболее реальной выглядит перспектива надолго оказаться на хуторской обочине

2024-10-08T10:39

2024-10-08T10:39

2024-10-08T11:54

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Украина еще 30 лет назад имела шанс играть роль универсального хаба, универсального моста, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. По его словам, "это была сложнейшая национальная инфраструктурная задача, которую надо было решать своими силами, даже если не помогают — для того, чтобы обеспечить возможность этого… для того, чтобы сделать себя таким важным элементом, чтобы никому бы и в голову не приходило с этим воевать".Но увы — "палец о палец не ударили"."Десятилетия тырили газ, нефть, работали на рынках на вывоз, трофеили собственную экономику и только — бла-бла-бла", - описал эксперт кратко историю незалежной в эфире интернет-канала Politeka.Теперь же, по его мнению, война загоняет Украину в геополитический мешок - "в любом случае по итогу завершения военных действий на многие годы вперёд мы окажемся в очень сложном положении, когда север и восток наших границ будет… ну как минимум плохо проницаем".А это означает, что многие старые украинские центры, промышленные кластеры, например, Харьков - "они будут становиться новой периферией, причём периферией, скажем, с минимальными перспективами развития, они потеряли свою геоэкономическую роль в структуре связей, в экономике региональной и т. д.", - сказал Ермолаев.По его мнению, "для России это, несомненно, выгодная история, потому что в этом смысле задача уже решена — Украина не только очень сильно пострадала… остаётся открытым вопрос, а вернётся ли в Украину Большая Украина, состоимся ли мы снова как Большая Украина"."Это тоже тема для большого, если хотите, доктринального разговора — какой путь? Как стать снова большими — войной? Блокадами? Противостояниями? Или сможем ли мы организовать исторический объединительный процесс? Я понимаю, что сейчас многих передёрнуло, но сложное общество силой не собирается", - заявил политолог.В общем, по его словам, задача Украины (киевского режима) в том, чтобы в условиях идущего уже полным ходом переустройства миропорядка не попасть на долгое время в "хуторской мешок с завязанным горлышком". То есть в мешок-то уже попали, вопрос — удастся ли выбраться в обозримой исторической перспективе.Тут от себя добавим, что Украина и была большой, она и была сложным обществом, она действительно имела хорошие перспективы развития, но всё погубили жадность местечковых элит и "кружевные трусики"… Если они и станут "знаменем" предполагаемого в будущем объединительного процесса, то результат заранее известен. А других знамён у украинских нацистов и радикалов нет.Что на фронтах? ВС РФ продолжают постепенное выдавливание подразделений ВСУ на Донбассе и в Харьковской области. В Курской области украинские военные несут большие потери. Не потому ли на Западе и на Украине заговорили о разных вариантах завершения конфликта.В частности, заговорили о необходимости принять Украину в НАТО — принять то, что есть, заморозив конфликт по линии боевого противостояния, такой план будто бы уже давно обсуждается (об этом со ссылкой на источники сообщает британское издание Financial Times).Часть киевских элит выступают за формулу "территории в обмен на НАТО", то есть, предлагаются "немецкий" или "корейский" сценарии раздела, но их нельзя считать реалистичными, полагает украинский политолог Руслан Бортник. Он в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что "немецкий" вариант раздела был актуален, когда существовали ДНР и ЛНР, теперь же оставленные Киевом территории присоединила и присоединяет к себе Россия.Поэтому война будет остановлена по какому-то другому сценарию, аналогов которому в недавней истории не было, считает эксперт. Он также выразил сомнение в том, что НАТО реально обеспечит безопасность Украины (киевского режима. — Ред.) в случае, если Россия продолжит воевать - "будут ли войска НАТО воевать вместе с нами?""Сейчас НАТО не готово воевать за нас. И принятие Украины в НАТО вот в таком режиме — распространит на нас гарантии? Скорее всего, нет. Если гарантий нет, то для чего нам НАТО? Сегодня мы имеем самую большую, наверное, после российской, армию в Европе. Если НАТО сейчас не готово за нас воевать, будущем нам не нужно НАТО. После завершения войны — для чего нам НАТО?.. Отправлять своих солдат воевать в других войнах НАТО? Какой смысл, если сейчас НАТО не даёт своих солдат?", - сказал Бортник.Эксперт добавил, что солдаты НАТО нужны Киеву именно сейчас, но вопрос, нужны ли они будут на Украине после завершения конфликта. И ещё больший вопрос — зачем жертвовать своей техникой, своими солдатами в других войнах Альянса."Тем более наша армия сейчас больше армии НАТО, сильнее в некоторых аспектах", - подчеркнул Бортник.Западные СМИ, кажется, по-другому оценивают ситуацию и всё больше пишут о плачевном положении ВСУ. Но это не повод расслабляться, считает экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, предостерегая от шапкозакидательских настроений."Высказывается мнение, что ВСУ исчерпали ресурсы для продолжения активной фазы Курской операции — то есть атакующих действий, но Зеленский якобы требует держать позиции до выборов в США. Исполняя эту задачу, (главком ВСУ. — Ред.) Сырский вроде бы снимает силы с Запорожского и Харьковского направления. Так все это или нет, непонятно. Однако, судя по текущей ситуации, сейчас резервов ВСУ хватает и на то, чтобы удерживать занятые территории в Курской области и не особенно пятиться в Запорожской и Харьковской — и там, и там идут тяжелые бои и пока предпосылок для прорывов ВС РФ не просматривается", - написал политик в своем телеграм-канале.В то же время Царёв отмечает, что из ежемесячной сводки Нацбанка Украины о поступлении средств на его спецсчёт для поддержки украинских вооруженных формирований можно сделать вывод, что "общественная материальная поддержка украинской армии слабеет как внутри страны, так и за ее пределами".На уменьшение донатов всё чаще жалуются и украинские волонтёры. По мнению Царёва, вполне вероятно, что причина "во всё большей усталости от войны и нежелании украинцев отдавать ей свои деньги".Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале "Нужно заканчивать войну, а не раскочегаривать ее еще жарче". Киселев о призывах принять Украину в НАТО

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Сергей Зуев

украина, россия, курская область, руслан бортник, олег царев, андрей ермолаев, нато, вооруженные силы украины, financial times, эксклюзив