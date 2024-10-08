Герой России Липовой: Им в голову вбили мысль, что Россия нападет на них после обеда
Население Европы желает спокойной жизни, пока подневольные политики рассказывают о так называемой защите от нападения России
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой.
"В головы населения Европы уже 30 лет вбивается мысль о том, что "Россия нападет на вас уже после обеда". Таким обществом легче управлять. Из людей легче выбивать деньги на увеличение военного производства и развертывание военных баз", — объяснил Липовой.
Россия сама решает свои проблемы, защищает свои границы и идет по пути развития. Именно это больше всего бесит американских хозяев Европы, считает эксперт.
"Европа уже ощутила на себе эту войну по возросшим ценам, по закрытию производств и по числу людей, которые уезжают в ту же Россию", — отметил Липовой.
В заключении он добавил, что у России нет врагов в Европе за исключением политиков, которые выполняют чужую волю.
Депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина заявила, что главная причина переезда людей в Россию — это возвращение наших бывших сограждан, которых во времена Советского Союза увезли за рубеж.
"Если говорить об иностранных гражданах, которые по национальности не русские и к России не имеют никакого отношения, но хотят переехать, здесь главная причина — это нетрадиционные, неолиберальные ценности, которые насаждаются в странах Запада обществу. ЛГБТ*-повестка, принудительное обучение детей нетрадиционным взаимоотношениям, зверства ювенальной юстиции", — прокомментировала Бутина.
Она также назвала статистические данные: среди переехавших в Россию на первом месте Германия (31%); далее — страны Прибалтики; за ними — Италия, Канада, США и Австралия.
О проблемах, с которыми столкнулись граждане, желающие переехать в Россию — Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов
Президент Владимир Путин 19 августа подписал указ, что иностранцы из дальнего зарубежья, желающие переехать в Россию, могут оформить временное проживание без экзамена по русскому языку, истории и особенностям законодательства России.
С тех пор, по данным миграционных компаний, в Россию решили переехать почти 800 иностранцев.
Полный текст интервью — Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго