Герой России Липовой: Им в голову вбили мысль, что Россия нападет на них после обеда - 08.10.2024 Украина.ру
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Герой России Липовой: Им в голову вбили мысль, что Россия нападет на них после обеда
Герой России Липовой: Им в голову вбили мысль, что Россия нападет на них после обеда - 08.10.2024 Украина.ру
Герой России Липовой: Им в голову вбили мысль, что Россия нападет на них после обеда
Население Европы желает спокойной жизни, пока подневольные политики рассказывают о так называемой защите от нападения России
2024-10-08T07:00
2024-10-08T07:00
россия
европа
сша
владимир путин
госдума
мигранты
миграционный кризис
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой.Он напомнил, что у Америки воля всего одна — сделать из процветающей Европы колонию, которой можно управлять из США не только политически, но экономически и физически.Россия сама решает свои проблемы, защищает свои границы и идет по пути развития. Именно это больше всего бесит американских хозяев Европы, считает эксперт."Европа уже ощутила на себе эту войну по возросшим ценам, по закрытию производств и по числу людей, которые уезжают в ту же Россию", — отметил Липовой.В заключении он добавил, что у России нет врагов в Европе за исключением политиков, которые выполняют чужую волю.Депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина заявила, что главная причина переезда людей в Россию — это возвращение наших бывших сограждан, которых во времена Советского Союза увезли за рубеж."Если говорить об иностранных гражданах, которые по национальности не русские и к России не имеют никакого отношения, но хотят переехать, здесь главная причина — это нетрадиционные, неолиберальные ценности, которые насаждаются в странах Запада обществу. ЛГБТ*-повестка, принудительное обучение детей нетрадиционным взаимоотношениям, зверства ювенальной юстиции", — прокомментировала Бутина.Она также назвала статистические данные: среди переехавших в Россию на первом месте Германия (31%); далее — страны Прибалтики; за ними — Италия, Канада, США и Австралия.О проблемах, с которыми столкнулись граждане, желающие переехать в Россию — Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых ЛефортовПрезидент Владимир Путин 19 августа подписал указ, что иностранцы из дальнего зарубежья, желающие переехать в Россию, могут оформить временное проживание без экзамена по русскому языку, истории и особенностям законодательства России.С тех пор, по данным миграционных компаний, в Россию решили переехать почти 800 иностранцев.Полный текст интервью — Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго
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россия, европа, сша, владимир путин, госдума, мигранты, миграционный кризис
Россия, Европа, США, Владимир Путин, Госдума, мигранты, миграционный кризис

Герой России Липовой: Им в голову вбили мысль, что Россия нападет на них после обеда

07:00 08.10.2024
 
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Население Европы желает спокойной жизни, пока подневольные политики рассказывают о так называемой защите от нападения России
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой.
Он напомнил, что у Америки воля всего одна — сделать из процветающей Европы колонию, которой можно управлять из США не только политически, но экономически и физически.
"В головы населения Европы уже 30 лет вбивается мысль о том, что "Россия нападет на вас уже после обеда". Таким обществом легче управлять. Из людей легче выбивать деньги на увеличение военного производства и развертывание военных баз", — объяснил Липовой.
Россия сама решает свои проблемы, защищает свои границы и идет по пути развития. Именно это больше всего бесит американских хозяев Европы, считает эксперт.
"Европа уже ощутила на себе эту войну по возросшим ценам, по закрытию производств и по числу людей, которые уезжают в ту же Россию", — отметил Липовой.
В заключении он добавил, что у России нет врагов в Европе за исключением политиков, которые выполняют чужую волю.
Депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина заявила, что главная причина переезда людей в Россию — это возвращение наших бывших сограждан, которых во времена Советского Союза увезли за рубеж.
"Если говорить об иностранных гражданах, которые по национальности не русские и к России не имеют никакого отношения, но хотят переехать, здесь главная причина — это нетрадиционные, неолиберальные ценности, которые насаждаются в странах Запада обществу. ЛГБТ*-повестка, принудительное обучение детей нетрадиционным взаимоотношениям, зверства ювенальной юстиции", — прокомментировала Бутина.
Она также назвала статистические данные: среди переехавших в Россию на первом месте Германия (31%); далее — страны Прибалтики; за ними — Италия, Канада, США и Австралия.
О проблемах, с которыми столкнулись граждане, желающие переехать в Россию — Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов
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Президент Владимир Путин 19 августа подписал указ, что иностранцы из дальнего зарубежья, желающие переехать в Россию, могут оформить временное проживание без экзамена по русскому языку, истории и особенностям законодательства России.
С тех пор, по данным миграционных компаний, в Россию решили переехать почти 800 иностранцев.
Полный текст интервью — Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго
 
РоссияЕвропаСШАВладимир ПутинГосдумамигрантымиграционный кризис
 
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