"Кто помешает мне поехать в Москву?" Роберт Фицо обвинил Запад в конфликте на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который всего несколько месяцев назад, в мае, пережил направленный против него теракт и с трудом оправился после тяжелых ранений, не изменил своим идейным позициям.
Словацкий политик по-прежнему регулярно позволяет себе высказываться вразрез с западным информационным мейнстримом.
Фицо последовательно выступает за нормализацию отношений с Россией, считая, что такая разрядка является важнейшим фактором безопасности для Европы.
На днях глава словацкого правительства пообещал: "я сделаю все для восстановления экономических и нормальных отношений с Российской Федерацией".
А теперь он даже не исключает возможности лично приехать в Москву, по случаю предстоящего празднования Дня Победы – для того, чтобы принять участие в мероприятиях по поводу праздника, подчеркивая решающую роль СССР в освобождении Словакии от нацизма.
"Не подлежит сомнению, что самый большой вклад в победу над фашизмом внесли народы бывшего Советского Союза. Свобода пришла в Словакию с востока? и ничто не изменит эту правду. Кто помешает мне в следующем году, когда будет 80-я годовщина окончания Второй мировой войны, поехать на демонстрацию в Москву? Я думаю, я (на нее) пойду. И почему бы мне не пойти?", – заявил вчера Фицо, которого цитирует издание SME.
Словацкий премьер-министр также заявил: пока он занимает свой пост, Братислава не даст согласия на членство Украины в Североатлантическом Альянсе – чтобы избежать угрозы глобальной войны.
"Необходима ратификация каждого государства. Пока я буду главой правительства Словакии, я буду таким образом направлять депутатов парламента, чтобы они не соглашались с членством Украины в НАТО, потому что это основание для начала Третьей мировой войны", – пообещал он в еженедельной программе "Пять минут до полуночи", которая выходит на телеканале STVR (Словацкое телевидение и радио).
Фицо выступает за скорейший переход к мирным переговорам. Он прямым текстом обвинил в украинском конфликте русофобскую политику Запада, где в двадцать первом веке вновь попытались поставить на колени Россию, используя с этой целью человеческие ресурсы Украины.
Хотя многовековой исторический опыт говорил о том, что такие попытки всегда заканчивались провалом.
"В соседней стране происходит военный конфликт, где друг друга убивают славяне, и Европа это убийство в значительной мере поддерживает, чего я просто не понимаю. Мое мнение такое: чем раньше это закончится, тем будет лучше… Боевые действия на Украине продолжаются лишь потому, что их твердо поддерживает Запад. Каждый думает, что "через Украину поставим русских на колени", но эта русофобия не работает. Оказывается, военным способом эту проблему не решить", – сказал Фицо, обращаясь к аудитории STVR.
Лидер словацких социал-демократов критикует украинский национализм, но прагматично обращается к Киеву, призывая Украину сохранить транзит газа и нефти через свою территорию в Европу. Однако, как известно, против этого выступает европейское руководство.
Как подчеркнул Роберт Фицо, проблемы словацкой экономики, которая во многом завязана на транзит энергоносителей из стран Восточной Европы, не интересуют в Брюсселе никого. Там просто хотят поскорее закрутить краны на магистральных нефте- и газопроводах – считая, что это поможет подкрепить очевидно провалившиеся антироссийские санкции.
"Наше правительство борется с огромным давлением Европейской комиссии. Там хотят, чтобы ничего из энергоносителей не шло по направлению с востока на запад. Никого не беспокоит, что у нас есть какая-то "Дружба" (крупнейшая в мире система нефтепроводов, построенная в шестидесятых годах -прим. ред.), что у нас есть какие-то газопроводы", – отметил премьер Словакии.
Тем не менее, переговоры по поводу сохранения транзита через Украину в Словакию продолжаются прямо сегодня. Потому что целый ряд европейских стран, включая Австрию и Венгрию, подобно словакам, нуждаются в поставках российского газа, и всеми силами пытаются защитить свои национальные интересы, вопреки требованиям руководства Евросоюза.
Следует подчеркнуть: политические высказывания словацкого премьера хорошо слышат не только в словацком обществе, но и далеко за его пределами. И не случайно западные масс-медиа каждый раз с неудовольствием разбирают их на цитаты, превращая Роберта Фицо в главного нарушителя евроатлантического спокойствия – наряду с венгерским премьером Виктором Орбаном.
5 июня, 19:25Фицо впервые после покушения рассказал, как поступит с нападавшим Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прощает "активиста оппозиции", совершившего на него вооруженное нападение, не испытывает к нему ненависти и не намерен подавать на него в суд, требуя компенсации. Об этом политик заявил в первом после покушения обращении, опубликованном на его странице в сети
Переживший покушение Роберт Фицо, который сумел быстро вернуться к своей работе, значительно повысил свой политический авторитет, доказав противникам, что сломить его не получится.
Принципиальные требования поскорее нормализовать политические и экономические отношения с Москвой, звучащие с берегов Дуная из Братиславы, находят поддержку среди европейских оппозиционных политиков, не согласных с антироссийским курсом Евросоюза.
Тем более, что словацкий политик выстраивает свою стратегию с понятных для всех позиций прагматизма и здравого смысла, называя вещи своими именами.
То, что украинский конфликт поддерживается именно усилиями Запада, который цинично использует жителей Украины для борьбы против России, не является в Европе большим секретом.
Говорить об этом вслух – как Фицо – рискуют немногие. Однако, как показывают политические процессы в странах Западной Европы – например, во Франции и в Германии – влияние выступающей за мир оппозиции постепенно растет. А общественная поддержка Киева, напротив, неуклонно снижается.
Так что совершенно не исключено, что вслед за словацким премьером в Москву захотят поехать и другие политики из Европы.
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