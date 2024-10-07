https://ukraina.ru/20241007/1057934270.html

"Кто помешает мне поехать в Москву?" Роберт Фицо обвинил Запад в конфликте на Украине

"Кто помешает мне поехать в Москву?" Роберт Фицо обвинил Запад в конфликте на Украине - 07.10.2024 Украина.ру

"Кто помешает мне поехать в Москву?" Роберт Фицо обвинил Запад в конфликте на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который всего несколько месяцев назад, в мае, пережил направленный против него теракт и с трудом оправился после тяжелых ранений, не изменил своим идейным позициям.

2024-10-07T16:18

2024-10-07T16:18

2024-10-07T16:18

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Словацкий политик по-прежнему регулярно позволяет себе высказываться вразрез с западным информационным мейнстримом.Фицо последовательно выступает за нормализацию отношений с Россией, считая, что такая разрядка является важнейшим фактором безопасности для Европы.На днях глава словацкого правительства пообещал: "я сделаю все для восстановления экономических и нормальных отношений с Российской Федерацией".А теперь он даже не исключает возможности лично приехать в Москву, по случаю предстоящего празднования Дня Победы – для того, чтобы принять участие в мероприятиях по поводу праздника, подчеркивая решающую роль СССР в освобождении Словакии от нацизма."Не подлежит сомнению, что самый большой вклад в победу над фашизмом внесли народы бывшего Советского Союза. Свобода пришла в Словакию с востока? и ничто не изменит эту правду. Кто помешает мне в следующем году, когда будет 80-я годовщина окончания Второй мировой войны, поехать на демонстрацию в Москву? Я думаю, я (на нее) пойду. И почему бы мне не пойти?", – заявил вчера Фицо, которого цитирует издание SME.Словацкий премьер-министр также заявил: пока он занимает свой пост, Братислава не даст согласия на членство Украины в Североатлантическом Альянсе – чтобы избежать угрозы глобальной войны."Необходима ратификация каждого государства. Пока я буду главой правительства Словакии, я буду таким образом направлять депутатов парламента, чтобы они не соглашались с членством Украины в НАТО, потому что это основание для начала Третьей мировой войны", – пообещал он в еженедельной программе "Пять минут до полуночи", которая выходит на телеканале STVR (Словацкое телевидение и радио).Фицо выступает за скорейший переход к мирным переговорам. Он прямым текстом обвинил в украинском конфликте русофобскую политику Запада, где в двадцать первом веке вновь попытались поставить на колени Россию, используя с этой целью человеческие ресурсы Украины.Хотя многовековой исторический опыт говорил о том, что такие попытки всегда заканчивались провалом.Лидер словацких социал-демократов критикует украинский национализм, но прагматично обращается к Киеву, призывая Украину сохранить транзит газа и нефти через свою территорию в Европу. Однако, как известно, против этого выступает европейское руководство.Как подчеркнул Роберт Фицо, проблемы словацкой экономики, которая во многом завязана на транзит энергоносителей из стран Восточной Европы, не интересуют в Брюсселе никого. Там просто хотят поскорее закрутить краны на магистральных нефте- и газопроводах – считая, что это поможет подкрепить очевидно провалившиеся антироссийские санкции."Наше правительство борется с огромным давлением Европейской комиссии. Там хотят, чтобы ничего из энергоносителей не шло по направлению с востока на запад. Никого не беспокоит, что у нас есть какая-то "Дружба" (крупнейшая в мире система нефтепроводов, построенная в шестидесятых годах -прим. ред.), что у нас есть какие-то газопроводы", – отметил премьер Словакии.Тем не менее, переговоры по поводу сохранения транзита через Украину в Словакию продолжаются прямо сегодня. Потому что целый ряд европейских стран, включая Австрию и Венгрию, подобно словакам, нуждаются в поставках российского газа, и всеми силами пытаются защитить свои национальные интересы, вопреки требованиям руководства Евросоюза.Следует подчеркнуть: политические высказывания словацкого премьера хорошо слышат не только в словацком обществе, но и далеко за его пределами. И не случайно западные масс-медиа каждый раз с неудовольствием разбирают их на цитаты, превращая Роберта Фицо в главного нарушителя евроатлантического спокойствия – наряду с венгерским премьером Виктором Орбаном.Переживший покушение Роберт Фицо, который сумел быстро вернуться к своей работе, значительно повысил свой политический авторитет, доказав противникам, что сломить его не получится.Принципиальные требования поскорее нормализовать политические и экономические отношения с Москвой, звучащие с берегов Дуная из Братиславы, находят поддержку среди европейских оппозиционных политиков, не согласных с антироссийским курсом Евросоюза.Тем более, что словацкий политик выстраивает свою стратегию с понятных для всех позиций прагматизма и здравого смысла, называя вещи своими именами.То, что украинский конфликт поддерживается именно усилиями Запада, который цинично использует жителей Украины для борьбы против России, не является в Европе большим секретом.Говорить об этом вслух – как Фицо – рискуют немногие. Однако, как показывают политические процессы в странах Западной Европы – например, во Франции и в Германии – влияние выступающей за мир оппозиции постепенно растет. А общественная поддержка Киева, напротив, неуклонно снижается.Так что совершенно не исключено, что вслед за словацким премьером в Москву захотят поехать и другие политики из Европы.О настроениях в соседней Австрии - в статье Евгении Кондаковой Парад противников помощи Украине продолжается: правые победили в Австрии, но к власти их не пустят

https://ukraina.ru/20240925/1057671684.html

https://ukraina.ru/20240605/1055503723.html

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Сергей Котвицкий

украина, эксклюзив, роберт фицо, словакия, москва, ес, нато, европейская комиссия