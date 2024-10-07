Хакеры атаковали онлайн-сервисы ВГТРК - 07.10.2024 Украина.ру
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Хакеры атаковали онлайн-сервисы ВГТРК
Хакеры атаковали онлайн-сервисы ВГТРК - 07.10.2024 Украина.ру
Хакеры атаковали онлайн-сервисы ВГТРК
Онлайн-сервисы ВГТРК в ночь на 7 октября подверглись беспрецедентной хакерской атаке, сообщили в пресс-службе холдинга
2024-10-07T11:44
2024-10-07T11:44
новости
украина
атака
хакер
вещание
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радио
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Пользователи столкнулись с перебоями в вещании телеканалов ВГТРК, а также радио "Маяк" и "Вести FM". Специалисты ведут работу над устранением последствий вредоносного вмешательства.Подробнее об атаках и наказаниях за них - в материале Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы на сайте Украина.ру.
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новости, украина, атака, хакер, вещание, телеканал, радио
Новости, Украина, атака, хакер, вещание, телеканал, радио

Хакеры атаковали онлайн-сервисы ВГТРК

11:44 07.10.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Онлайн-сервисы ВГТРК в ночь на 7 октября подверглись беспрецедентной хакерской атаке, сообщили в пресс-службе холдинга
Пользователи столкнулись с перебоями в вещании телеканалов ВГТРК, а также радио "Маяк" и "Вести FM".
"Однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет", - заверили в холдинге.
Специалисты ведут работу над устранением последствий вредоносного вмешательства.
Подробнее об атаках и наказаниях за них - в материале Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы на сайте Украина.ру.
 
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