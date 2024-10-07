https://ukraina.ru/20241007/1057926865.html

Хакеры атаковали онлайн-сервисы ВГТРК

Хакеры атаковали онлайн-сервисы ВГТРК - 07.10.2024 Украина.ру

Хакеры атаковали онлайн-сервисы ВГТРК

Онлайн-сервисы ВГТРК в ночь на 7 октября подверглись беспрецедентной хакерской атаке, сообщили в пресс-службе холдинга

2024-10-07T11:44

2024-10-07T11:44

2024-10-07T11:44

новости

украина

атака

хакер

вещание

телеканал

радио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101883/99/1018839998_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_f87056b65a03f3bef73742955d419138.jpg

Пользователи столкнулись с перебоями в вещании телеканалов ВГТРК, а также радио "Маяк" и "Вести FM". Специалисты ведут работу над устранением последствий вредоносного вмешательства.Подробнее об атаках и наказаниях за них - в материале Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, атака, хакер, вещание, телеканал, радио