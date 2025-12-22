https://ukraina.ru/20251222/polskiy-mini-donald-kashub-rusofob-kotoryy-ochen-lyubit-tolko-vlast-1073452930.html

Польский мини-Дональд. Кашуб-русофоб, который очень любит только власть

Польский мини-Дональд. Кашуб-русофоб, который очень любит только власть - 22.12.2025 Украина.ру

Польский мини-Дональд. Кашуб-русофоб, который очень любит только власть

Среди современных европейцев, охваченных фобиями, общечеловеческими ценностями и ЛГБТ*-повесткой, когда и нагнуться-то беспечно в приличном обществе нельзя, много тех, кому страшно.

2025-12-22T01:58

2025-12-22T01:58

2025-12-22T01:58

россия

польша

украина

дональд трамп

туск дональд

трамп и зеленский

ес

сейм

еврокомиссия

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073453491_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f603cb916f9851010d4c20f6181fc18f.jpg

И один из них – нынешний премьер-министр Польши 68-летний Дональд Туск, который боится России. Он, кажется, спит и видит, как огромный русский медведь врывается к нему в квартиру, переворачивает казан с бигосом (польское национальное блюдо) и поглощает все подряд. Особенно Польшу норовит заглотить, потому что зверю мало уже проглоченной им Украины с ее салом и галушками."Если окажется, что ...Украине придется капитулировать, независимость Польши будет под угрозой", – так и сказал Дональд, готовясь к саммиту Евросоюза, который собрался недавно в Брюсселе по соседству с писающим мальчиком, который не совсем понятно, почему так себя ведет. А что если он что-то о планах России знает. Как страшно жить!Однако, с другой стороны, не совсем понятно, что там, в Брюсселе, 18-19 декабря 2025 года случилось и кто кого укусил первым: руководство Евросоюза и Германии – Туска или все же он – их. Потому что это же Туск в 2019 году передал эстафету руководства ЕС нынешней главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а не наоборот.Туск тогда ушел с поста главы Европейского совета, а Урсула пришла. И со временем набрала себе в помощники и сегодняшнюю главную евродипломатку Каю Каллас, и главу Евросовета Антониу Кошту, и помогла избраться канцлеру Германии Фридриху Мерцу, и всем прочим руководящим еврообщечеловекам с прекрасными лицами светлоглазых дебилов, которые при слове "Россия" сразу же начинают себя вести, как тот самый мальчик из Брюсселя. То есть несут такую пургу и ведут себя так, что опытные и видевшие многое санитары из дурдомов недоумевают.Типа победительИ, в принципе, сегодня это один из главных вопросов кадровой политики Евросоюза и вообще всего так называемого коллективного Запада: что и как первее определяет имидж? То ли приход во власть в ЕС обязательно делает человека оголтелым русофобом, то ли демонстративная и конченая русофобия становится маркером, мерилом и обязательным условием кадрового роста.Может помочь ответить на этот вопрос биография Туска и ее сегодняшний итог. Он – русофоб и очень любит власть. Потому что он – премьер Польши уже второй раз, с 2023 года. А до этого был главой правительства с 2007 по 2014 год, установив своеобразный рекорд по времени пребывания на этом посту в новейшей истории своей страны.Если верить справочникам, то Туск о себе говорит, что он, мол, – "гордый сын Гданьска, кашуб, поляк и европеец". То намекает на мощный замес в родословной.Любит флагиИ тут, в принципе, все ясно. Родился в Гданьске в апреле 1957 года в семье столяра и медсестры, что изначально не сулило ему ничего хорошего или необычного. Тем более, что отец болел, стал инвалидом, драл сына, как Сидорову козу, за любую провинность и умер в 42 года. Но пацан оказался живучим, умным и способным – закончил лицей, потом исторический факультет местного университета, проявил себя, как талантливый литератор.С национальностью тоже все ясно, хотя в крови его намешано всякого. Дональд-то по национальности – вроде бы поляк. Но кашубского происхождения. А кашубы – это потомки поморских западных славян. Одни их считают отдельным народом, другие – этнической группой поляков, хотя сам Дональд долгое время этим вопросом не заморачивался, а став взрослым понял, что "мой пример показывает, как легко потерять идентичность. …У меня в семье об этом никогда не говорили".И сегодня не совсем понятно, вернул или потерял Туск идентичность: говорит на четырех языках – польском, кашубском, немецком и английском.Аплодисменты любимомуНормально у Туска, как ни странно, и с европейскостью, даже учитывая то, какие политкорректно-толерантные заднеприводные смыслы вкладывает в это понятие яростная ЛГБТ*-туса.У этих девиантов есть все основания быть недовольными Туском: он женат – о, боги поклонения жабо на шее и перьев ниже спины! – на женщине! Причем на одной и той же, милой и женственной Малгожате, без кольца в носу и пупке. И с 1978 года! С нею же он через 27 лет брака венчался по католическому обряду и имеет двух детей и даже внуков. Ну, скажите на милость, как такому человеку можно было поручить бразды правления Европой. Но вручали же…По словам Туска, в политику его толкнула увиденная в 1970 году расправа польских коммунистов над рабочими демонстрациями. В студенческие годы он вступил в студенческую же "Солидарность" (Независимый союз студентов в Гданьске) и стал убежденным антикоммунистом и антисоветчиком, который занимался агитаторской работой и антиправительственным самиздатом, писал статьи, выпускал листовки, организовывал митинги и марши и в конце концов победил социализм.В 1991 году стал депутатом Сейма, то есть нижней палаты парламента Польши. В то же время Туск возглавил Либерально-демократический конгресс (ЛДК), еще через три года он стал вице-председателем новой объединенной партии "Уния свободы". Тогда же сформировалось и его как бы кредо: сторонник современной рыночной экономики и социального консерватизма, для которого "лучше всего быть невосприимчивым ко всем видам ортодоксии, идеологии и… национализма".Уже с 1997 по 2005 год он был по очереди вице-маршалам сената, верхней палаты парламента, затем еще четыре года исполнял те же обязанности в Сейме. В 2001 году Туск стал одним из руководителей новой партии под названием "Гражданская платформа" (ГП), которая провозгласила либерально-консервативные ценности, а через два года возглавил ее и буквально попер на политический олимп: в 2005 году ГП заняла на парламентских выборах второе место, а сам Туск едва не стал президентом Польши. А в 2007-м ГП выиграла парламентские выборы и туск стал премьер-министром.С этого поста, похерив Польшу, он ушел только на евробюрократическое повышение – в Европейский совет. Но по общим отзывам, премьером он был неплохим. Во всяком случае, Польша при нем достойно пережила кризис 2008-2009 годов – в эти годы ВВП страны только увеличивался, а сам премьер активно налаживал отношения с Евросоюзом и предпринимал шаги для укрепления польско-американского сотрудничества в сфере обороны и польско-российских контактов во всех областях.Как бы всех надутьРусофобом он окончательно стал только в 2014 году, когда началась специальная военная операция (СВО) России против Украины, и русофобия стала триггером и мотиватором, мобилизатором и организатором Европы в противостоянии с Россией. С одной целью – в новых условиях нанести ей стратегическое поражение, раздробить на куски и завладеть на шару, по праву победителей, ее неисчислимыми ресурсами. Вот и натравили на Россию неонацистскую обезумевшую шавку, в которую превратили Украину.Вот с тех пор Туск – русофоб властолюбивый. Тем более что ненависть к России дала ему возможность не только опять возглавить партию ГП, но и победить с нею на выборах и вернуться кресло главы правительства.И Туск все последние годы готов и санкции против России вводить любые, и забором ее изоляционным оградить, и гонку вооружений с Россией поддерживать, и Украину вооружать по максимуму, и российские активы, замороженные в Европе, Киеву отдать безвозмездно, и украинских боевиков обучать, вооружить и потом лечить, и даже свои войска ввести на украинскую территорию, если Варшаве за это хорошо заплатят.Когда все нравитсяВсе эти увлекательные пункты активной и продуктивной русофобии, ясное дело, видоизменяются, но в основном Польша при Туске бредит войной и боится Россию. Или, если хотите, страшно боится Россию и потому бредит войной с нею в любом виде.При этом Туск то ли намеренно, то ли действительно по глупости своей не хочет замечать два обстоятельства, которые могут превратить его страну в ничто. Геополитическое и даже физическое, если по ней, как по русофобскому плацдарму и полигону, будет нанесен удар российским даже тактическим ядерным оружием, не говоря уже о стратегическом. Туск не может не понимать, что будет с Польшей в этом случае. Но он делает вид, что не понимает. Или не верит, что Россия будет защищать свои национальные интересы, как и сказал ее президент Владимир Путин, до конца и любыми средствами. А зря не верит...Во-первых, Туск не хочет понимать или ему не дают понимать, что если война останется в тренде и основным инструментом политики, а Украина скоро закончится как пушечное мясо или расходный материал, то следующей может быть Польша. Не она одна, но и "Трибалтийские вымираты" или Румыния. Но полякам-то к телу должна быть ближе польская рубаха. И Туску тоже…С Трампом: не тот ты Дональд, не тотВо-вторых, Туск, как многие отмечают, недальновидно пошел на поводу у европейских суицидников-русофобов из руководства ЕС и транснациональных глобалистов, которые согласились бросить вызов самому главному на сегодняшний день Дональду на планете – президенту США Трампу. А Трампу сейчас нужна не война, а передышка для нового похода за планетарным гегемонизмом. А для этого похода ему нужна покорная Европа и занятая своим проблемами Россия, но не война. Он сам об этом прямо говорит.Трамп не хочет случайного перерастания европейского конфликта с участием США в Третью мировую войну. И потому он более-менее спокойно смотрит на то, что Россия раздраконит и Украину, и всю Европу с ее Евросоюзом и НАТО. Европа Трампу нужна, как покорный донор для обезжиривания. А вся Европа такая нужна, то значит, и Польша тоже...Туск сейчас вместе с новым президентом страны Каролем Навроцким, который готов его сожрать без соли как политического оппонента, пытаются как-то отскочить от гнева Трампа, заинтересовав его своими возможностями, которые якобы усилят США. Например, еще весной этого года при старом президенте Анджее Дуде Варшава вернулась к идее строительства американской базы с красноречивым названием "Форт Трамп" в Польше.Любовь до гроба с ЗеленскимЭта идея витала в воздухе и на столах архитекторов еще в первый президентский срок Трампа в 2017-2021 годах, но сдулась с победой в США Джо Байдена. Сейчас ее хотят реанимировать, но зачем она Трампу? Ему она понадобится на случай войны с Россией. А это стремный случай – это Третья мировая…Впрочем, чего нам думать о Туске, если это он сам выбрал себе в друзья просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского и очень тесно тискался с ним прямо перед телекамерами. На месте Малгожаты Туск я бы напомнил мужу о судьбе всех других, кто раньше так страстно обжимался с укро-клоуном. Где они? Ау-у-у-у…А Россия – вот она!Еще о судьбе русофобов читайте в статье Владимира Скачко "Хочу быть королем всего мира". Борис Джонсон – лохматый поджигатель войны *движение признано в России экстремистским

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

россия

польша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

россия, польша, украина, дональд трамп, туск дональд, трамп и зеленский, ес, сейм, еврокомиссия, эксклюзив, весь скачко, владимир скачко