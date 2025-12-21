https://ukraina.ru/20251221/taynaya-vstrecha-umerova-i-prosba-k-fbr-itogi-21-dekabrya-1073443136.html
Тайная встреча Умерова и просьба к ФБР. Итоги 21 декабря
СМИ сообщили о тайной встрече экс-министра обороны Украины, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова с директором ФБР Кэшем Пателем
Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о том, что бывший министр обороны Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров тайно встретился в США с директором Федерального Бюро Расследований Кэшем Пателем."Встреча Умерова с Пателем, на которую секретарь СНБО пришел вместе с замглавы СБУ Александром Покладом, была организована через турецкие каналы Умерова. На ней говорили о желаемом непредоставлении ФБР экспертной, следственной или другой профессиональной помощи НАБУ в деле [бизнесмена Тимура] Миндича", — сообщило издание.Ранее, 12 декабря, о том, что Умеров встречался с Пателем сообщило издание The Washington Post. По информации источников издания, в последние несколько недель перед публикацией Умеров трижды посещал Майами для участия в консультациях по урегулированию на Украине со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и другими американскими представителями. Как уточнили источники издания,"Вовремя пребывания в США Умеров также провел встречи за закрытыми дверями с директором ФБР Кэшем Пателем и его заместителем Дэном Бонджино",— также сообщили источники издания.Встречи Умерова вызвали обеспокоенность у чиновников западных государств."Эти встречи вызвали тревогу у чиновников западных стран, которые до сих пор не знают, с какой целью они проводятся. Некоторые считают, что Умеров и другие украинские чиновники обращались к Пателю и Бонджино, рассчитывая получить амнистию от любых обвинений в коррупции, которые могут им предъявить. Другие опасаются, что этот новый канал связи может быть использован для оказания давления на правительство [Владимира] Зеленского, чтобы он принял предложенные администрацией [президента США Дональда] Трампа мирные договоренности, предусматривающие крупные уступки со стороны Киева", — писало издание.По информации издания "тайные встречи ключевого украинского переговорщика по вопросам урегулирования с руководством ФБР усилили неопределённость" в том, что касается консультаций о прекращении конфликта на Украине.Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила журналистам издания, что упомянутые встречи состоялись. По её словам, встречи "касались лишь вопросов национальной безопасности".Как рассказал неназванный представитель ФБР, на встречах обсуждали темы, касающиеся правоохранительной сферы и безопасности. По его словам, вопросы борьбы с коррупцией также затрагивались, однако основное внимание уделялось не им. Также представитель ФБР подчеркнул, что утверждения о нежелательности таких встреч в текущей ситуации являются "полной чепухой".Ранее Патель заявлял о необходимости проведения проверок того, как на Украине используют предоставленную США помощь. Бонджино же указывал, что Зеленский пытается скрыть информацию о связях сына 46-го президента США Джо Байдена с коррупцией на Украине.Как заявил в комментарии изданию представитель Белого дома, американские чиновники регулярно обсуждают с представителями других стран вопросы, касающиеся национальной безопасности. По его словам, США проводят консультации с Россией и Украиной по вопросам урегулирования.На то, что на новой встрече Умерова с Пателем присутствовал замглавы СБУ Поклад обратили внимание комментаторы."Умеров пришел на встречу с главой ФБР Пателем вместе… с генералом СБУ Покладом. Встреча не имела отношения к переговорам между Украиной, США, РФ и Европой. На ней Умеров в очередной раз предлагал себя в качестве свидетеля для ФБР в обмен на избежание наказания. Поклад выступает гарантом каким-то, что ли? Ну потрясающе, в общем. ФБР включатся скоро в тему ОПГ Ермака-Зеленского-Миндича по полной", — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Авторы украинского издания "Страна" уверены в противоположном."Если верна информация ЗН о том, что на встрече был и замглавы СБУ Поклад, то этот разговор точно не мог быть инициативой самого Умерова и, скорее всего, состоялся по поручению Зеленского", — отмечали они.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" отметил, что на деле за расследованием НАБУ на Украине стоит ФБР, а Умеров просил за себя."Наши источники сообщали о том, что ФБР ведет дела о коррупции в Украине, а НАБУ фактически отведена роль ретранслятора. Секретарь СНБО Умеров на переговорах с директором ФБР Пателем попросил повлиять на НАБУ в расследовании дела Миндич, фигурантом которого является сам Умеров", — указывалось в публикации телеграм-канала.Ранее бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв обратил внимание на то, что Умеров длительно отсутствует на Украине."Секретарь СНБО Умеров, фигурировавший в коррупционном скандале, пока на Украину не вернулся, но и не сбежал, как предполагалось, а действительно ездит в США и Европу на переговоры. Тем не менее, на Украине делают все, чтобы Умерову не так уж нужно было возвращаться", — писал он в своём телеграм-канале 18 декабря.Он обратил внимание на внесение изменений в украинское законодательство."Так, близкий к Зеленскому депутат Вениславский инициировал изменения в закон об СНБО. Вроде бы дежурной для всех ведомств нормы — что в отсутствие руководителя его полномочия временно выполняет один из замов — в законе об СНБО почему-то не было. Хотя должность секретаря СНБО существует на Украине больше 30 лет и до сих пор отсутствие такого регулирования не создавало проблем. Проект же Вениславского подходит как для ситуации, при которой Умеров остается за границей, но его ведомство при этом продолжает функционировать, так и для ситуации, при которой Умеров возвращается на Украину и становится фигурантом уголовного дела", — подчеркнул Царёв.Сам Умеров крайне скуп на подробности, рассказывая о переговорах."Окончили встречу в Соединённых Штатах с американскими и европейскими партнёрами. По её итогам проинформировал президента Украины", — написал он в своём телеграм-канале в ночь на 20 декабря.Он сообщил, что украинские и американские переговорщики договорились "о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время".О нюансах американской политики — в статье Сергея Зуева "Американские политологи: Союзники США уже не могут полагаться на Вашингтон из-за Трампа".
Тайная встреча Умерова и просьба к ФБР. Итоги 21 декабря
18:40 21.12.2025 (обновлено: 18:41 21.12.2025)
СМИ сообщили о тайной встрече экс-министра обороны Украины, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова с директором ФБР Кэшем Пателем
Украинское издание "Зеркало недели
" сообщило о том, что бывший министр обороны Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров
тайно встретился в США с директором Федерального Бюро Расследований Кэшем Пателем
.
"Встреча Умерова с Пателем, на которую секретарь СНБО пришел вместе с замглавы СБУ Александром Покладом, была организована через турецкие каналы Умерова. На ней говорили о желаемом непредоставлении ФБР экспертной, следственной или другой профессиональной помощи НАБУ в деле [бизнесмена Тимура] Миндича", — сообщило издание.
Ранее, 12 декабря, о том, что Умеров встречался с Пателем сообщило издание The Washington Post
. По информации источников издания, в последние несколько недель перед публикацией Умеров трижды посещал Майами для участия в консультациях по урегулированию на Украине со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
и другими американскими представителями. Как уточнили источники издания,
"Вовремя пребывания в США Умеров также провел встречи за закрытыми дверями с директором ФБР Кэшем Пателем и его заместителем Дэном Бонджино",— также сообщили источники издания.
Встречи Умерова вызвали обеспокоенность у чиновников западных государств.
"Эти встречи вызвали тревогу у чиновников западных стран, которые до сих пор не знают, с какой целью они проводятся. Некоторые считают, что Умеров и другие украинские чиновники обращались к Пателю и Бонджино, рассчитывая получить амнистию от любых обвинений в коррупции, которые могут им предъявить. Другие опасаются, что этот новый канал связи может быть использован для оказания давления на правительство [Владимира] Зеленского, чтобы он принял предложенные администрацией [президента США Дональда] Трампа мирные договоренности, предусматривающие крупные уступки со стороны Киева
", — писало издание.
По информации издания "тайные встречи ключевого украинского переговорщика по вопросам урегулирования с руководством ФБР усилили неопределённость" в том, что касается консультаций о прекращении конфликта на Украине.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила журналистам издания, что упомянутые встречи состоялись. По её словам, встречи "касались лишь вопросов национальной безопасности".
Как рассказал неназванный представитель ФБР, на встречах обсуждали темы, касающиеся правоохранительной сферы и безопасности. По его словам, вопросы борьбы с коррупцией также затрагивались, однако основное внимание уделялось не им. Также представитель ФБР подчеркнул, что утверждения о нежелательности таких встреч в текущей ситуации являются "полной чепухой".
Ранее Патель заявлял о необходимости проведения проверок того, как на Украине используют предоставленную США помощь. Бонджино же указывал, что Зеленский пытается скрыть информацию о связях сына 46-го президента США Джо Байдена
с коррупцией на Украине.
Как заявил в комментарии изданию представитель Белого дома, американские чиновники регулярно обсуждают с представителями других стран вопросы, касающиеся национальной безопасности. По его словам, США проводят консультации с Россией и Украиной по вопросам урегулирования.
На то, что на новой встрече Умерова с Пателем присутствовал замглавы СБУ Поклад обратили внимание комментаторы.
"Умеров пришел на встречу с главой ФБР Пателем вместе… с генералом СБУ Покладом. Встреча не имела отношения к переговорам между Украиной, США, РФ и Европой. На ней Умеров в очередной раз предлагал себя в качестве свидетеля для ФБР в обмен на избежание наказания. Поклад выступает гарантом каким-то, что ли? Ну потрясающе, в общем. ФБР включатся скоро в тему ОПГ Ермака-Зеленского-Миндича по полной
", — отметил
медиаэксперт Анатолий Шарий
.
Авторы украинского издания "Страна" уверены в противоположном.
"Если верна информация ЗН о том, что на встрече был и замглавы СБУ Поклад, то этот разговор точно не мог быть инициативой самого Умерова и, скорее всего, состоялся по поручению Зеленского
", — отмечали
они.
Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент
" отметил, что на деле за расследованием НАБУ на Украине стоит ФБР, а Умеров просил за себя.
"Наши источники сообщали о том, что ФБР ведет дела о коррупции в Украине, а НАБУ фактически отведена роль ретранслятора. Секретарь СНБО Умеров на переговорах с директором ФБР Пателем попросил повлиять на НАБУ в расследовании дела Миндич, фигурантом которого является сам Умеров", — указывалось в публикации телеграм-канала.
Ранее бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв обратил внимание
на то, что Умеров длительно отсутствует на Украине.
"Секретарь СНБО Умеров, фигурировавший в коррупционном скандале, пока на Украину не вернулся, но и не сбежал, как предполагалось, а действительно ездит в США и Европу на переговоры. Тем не менее, на Украине делают все, чтобы Умерову не так уж нужно было возвращаться", — писал он в своём телеграм-канале 18 декабря.
Он обратил внимание на внесение изменений в украинское законодательство.
"Так, близкий к Зеленскому депутат Вениславский инициировал изменения в закон об СНБО. Вроде бы дежурной для всех ведомств нормы — что в отсутствие руководителя его полномочия временно выполняет один из замов — в законе об СНБО почему-то не было. Хотя должность секретаря СНБО существует на Украине больше 30 лет и до сих пор отсутствие такого регулирования не создавало проблем. Проект же Вениславского подходит как для ситуации, при которой Умеров остается за границей, но его ведомство при этом продолжает функционировать, так и для ситуации, при которой Умеров возвращается на Украину и становится фигурантом уголовного дела", — подчеркнул Царёв.
Сам Умеров крайне скуп на подробности, рассказывая о переговорах.
"Окончили встречу в Соединённых Штатах с американскими и европейскими партнёрами. По её итогам проинформировал президента Украины
", — написал
он в своём телеграм-канале в ночь на 20 декабря.
Он сообщил, что украинские и американские переговорщики договорились "о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время".