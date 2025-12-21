https://ukraina.ru/20251221/taynaya-vstrecha-umerova-i-prosba-k-fbr-itogi-21-dekabrya-1073443136.html

Тайная встреча Умерова и просьба к ФБР. Итоги 21 декабря

СМИ сообщили о тайной встрече экс-министра обороны Украины, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова с директором ФБР Кэшем Пателем

Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о том, что бывший министр обороны Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров тайно встретился в США с директором Федерального Бюро Расследований Кэшем Пателем."Встреча Умерова с Пателем, на которую секретарь СНБО пришел вместе с замглавы СБУ Александром Покладом, была организована через турецкие каналы Умерова. На ней говорили о желаемом непредоставлении ФБР экспертной, следственной или другой профессиональной помощи НАБУ в деле [бизнесмена Тимура] Миндича", — сообщило издание.Ранее, 12 декабря, о том, что Умеров встречался с Пателем сообщило издание The Washington Post. По информации источников издания, в последние несколько недель перед публикацией Умеров трижды посещал Майами для участия в консультациях по урегулированию на Украине со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и другими американскими представителями. Как уточнили источники издания,"Вовремя пребывания в США Умеров также провел встречи за закрытыми дверями с директором ФБР Кэшем Пателем и его заместителем Дэном Бонджино",— также сообщили источники издания.Встречи Умерова вызвали обеспокоенность у чиновников западных государств."Эти встречи вызвали тревогу у чиновников западных стран, которые до сих пор не знают, с какой целью они проводятся. Некоторые считают, что Умеров и другие украинские чиновники обращались к Пателю и Бонджино, рассчитывая получить амнистию от любых обвинений в коррупции, которые могут им предъявить. Другие опасаются, что этот новый канал связи может быть использован для оказания давления на правительство [Владимира] Зеленского, чтобы он принял предложенные администрацией [президента США Дональда] Трампа мирные договоренности, предусматривающие крупные уступки со стороны Киева", — писало издание.По информации издания "тайные встречи ключевого украинского переговорщика по вопросам урегулирования с руководством ФБР усилили неопределённость" в том, что касается консультаций о прекращении конфликта на Украине.Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила журналистам издания, что упомянутые встречи состоялись. По её словам, встречи "касались лишь вопросов национальной безопасности".Как рассказал неназванный представитель ФБР, на встречах обсуждали темы, касающиеся правоохранительной сферы и безопасности. По его словам, вопросы борьбы с коррупцией также затрагивались, однако основное внимание уделялось не им. Также представитель ФБР подчеркнул, что утверждения о нежелательности таких встреч в текущей ситуации являются "полной чепухой".Ранее Патель заявлял о необходимости проведения проверок того, как на Украине используют предоставленную США помощь. Бонджино же указывал, что Зеленский пытается скрыть информацию о связях сына 46-го президента США Джо Байдена с коррупцией на Украине.Как заявил в комментарии изданию представитель Белого дома, американские чиновники регулярно обсуждают с представителями других стран вопросы, касающиеся национальной безопасности. По его словам, США проводят консультации с Россией и Украиной по вопросам урегулирования.На то, что на новой встрече Умерова с Пателем присутствовал замглавы СБУ Поклад обратили внимание комментаторы."Умеров пришел на встречу с главой ФБР Пателем вместе… с генералом СБУ Покладом. Встреча не имела отношения к переговорам между Украиной, США, РФ и Европой. На ней Умеров в очередной раз предлагал себя в качестве свидетеля для ФБР в обмен на избежание наказания. Поклад выступает гарантом каким-то, что ли? Ну потрясающе, в общем. ФБР включатся скоро в тему ОПГ Ермака-Зеленского-Миндича по полной", — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Авторы украинского издания "Страна" уверены в противоположном."Если верна информация ЗН о том, что на встрече был и замглавы СБУ Поклад, то этот разговор точно не мог быть инициативой самого Умерова и, скорее всего, состоялся по поручению Зеленского", — отмечали они.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" отметил, что на деле за расследованием НАБУ на Украине стоит ФБР, а Умеров просил за себя."Наши источники сообщали о том, что ФБР ведет дела о коррупции в Украине, а НАБУ фактически отведена роль ретранслятора. Секретарь СНБО Умеров на переговорах с директором ФБР Пателем попросил повлиять на НАБУ в расследовании дела Миндич, фигурантом которого является сам Умеров", — указывалось в публикации телеграм-канала.Ранее бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв обратил внимание на то, что Умеров длительно отсутствует на Украине."Секретарь СНБО Умеров, фигурировавший в коррупционном скандале, пока на Украину не вернулся, но и не сбежал, как предполагалось, а действительно ездит в США и Европу на переговоры. Тем не менее, на Украине делают все, чтобы Умерову не так уж нужно было возвращаться", — писал он в своём телеграм-канале 18 декабря.Он обратил внимание на внесение изменений в украинское законодательство."Так, близкий к Зеленскому депутат Вениславский инициировал изменения в закон об СНБО. Вроде бы дежурной для всех ведомств нормы — что в отсутствие руководителя его полномочия временно выполняет один из замов — в законе об СНБО почему-то не было. Хотя должность секретаря СНБО существует на Украине больше 30 лет и до сих пор отсутствие такого регулирования не создавало проблем. Проект же Вениславского подходит как для ситуации, при которой Умеров остается за границей, но его ведомство при этом продолжает функционировать, так и для ситуации, при которой Умеров возвращается на Украину и становится фигурантом уголовного дела", — подчеркнул Царёв.Сам Умеров крайне скуп на подробности, рассказывая о переговорах."Окончили встречу в Соединённых Штатах с американскими и европейскими партнёрами. По её итогам проинформировал президента Украины", — написал он в своём телеграм-канале в ночь на 20 декабря.Он сообщил, что украинские и американские переговорщики договорились "о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время".О нюансах американской политики — в статье Сергея Зуева "Американские политологи: Союзники США уже не могут полагаться на Вашингтон из-за Трампа".

