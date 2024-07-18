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В Литве одобрили производство, накопление, использование и передачу кассетных боеприпасов

В Литве одобрили производство, накопление, использование и передачу кассетных боеприпасов - 18.07.2024 Украина.ру

В Литве одобрили производство, накопление, использование и передачу кассетных боеприпасов

Парламент Литвы проголосовал за выход из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает их производство, накопление, использование и передачу. Об этом в четверг сообщила газета Reuters

2024-07-18T15:46

2024-07-18T15:46

2024-07-18T15:52

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Решение об использовании оружия, которое несет непропорциональную угрозу гражданскому населению, поддержано голосами 103 депутатов из всех 141, заседающих в парламенте. По данным представителей правительства Литвы, дальнейшее членство якобы ограничивает оборону Литвы и делает сдерживание менее эффективным. В конце прошлого года ООН призывала прекратить использовать кассетные боеприпасы, назвав их "бесчеловечным видом вооружения". Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети. Украинская армия регулярно использует кассетные боеприпасы против гражданского населения. Так, 23 июня, ВСУ нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Ранения и травмы различной степени тяжести, получил 151 человек, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.Подробнее о смерти под ногами на десятилетия или последствиях использования кассетных боеприпасов читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.

https://ukraina.ru/20240608/1055553823.html

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новости, литва, россия, украина, оон, вооруженные силы украины, кассетные боеприпасы, жертвы, всу, сво