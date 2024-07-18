В Литве одобрили производство, накопление, использование и передачу кассетных боеприпасов - 18.07.2024 Украина.ру
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В Литве одобрили производство, накопление, использование и передачу кассетных боеприпасов
В Литве одобрили производство, накопление, использование и передачу кассетных боеприпасов - 18.07.2024 Украина.ру
В Литве одобрили производство, накопление, использование и передачу кассетных боеприпасов
Парламент Литвы проголосовал за выход из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает их производство, накопление, использование и передачу. Об этом в четверг сообщила газета Reuters
2024-07-18T15:46
2024-07-18T15:52
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Решение об использовании оружия, которое несет непропорциональную угрозу гражданскому населению, поддержано голосами 103 депутатов из всех 141, заседающих в парламенте. По данным представителей правительства Литвы, дальнейшее членство якобы ограничивает оборону Литвы и делает сдерживание менее эффективным. В конце прошлого года ООН призывала прекратить использовать кассетные боеприпасы, назвав их "бесчеловечным видом вооружения". Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети. Украинская армия регулярно использует кассетные боеприпасы против гражданского населения. Так, 23 июня, ВСУ нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Ранения и травмы различной степени тяжести, получил 151 человек, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.Подробнее о смерти под ногами на десятилетия или последствиях использования кассетных боеприпасов читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
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новости, литва, россия, украина, оон, вооруженные силы украины, кассетные боеприпасы, жертвы, всу, сво
Новости, Литва, Россия, Украина, ООН, Вооруженные силы Украины, кассетные боеприпасы, жертвы, ВСУ, СВО

В Литве одобрили производство, накопление, использование и передачу кассетных боеприпасов

15:46 18.07.2024 (обновлено: 15:52 18.07.2024)
 
© © Lietuvos Respublikos SeimasЛитва флаг правительство здание
Литва флаг правительство здание
© © Lietuvos Respublikos Seimas
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Парламент Литвы проголосовал за выход из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает их производство, накопление, использование и передачу. Об этом в четверг сообщила газета Reuters
Решение об использовании оружия, которое несет непропорциональную угрозу гражданскому населению, поддержано голосами 103 депутатов из всех 141, заседающих в парламенте.
По данным представителей правительства Литвы, дальнейшее членство якобы ограничивает оборону Литвы и делает сдерживание менее эффективным.
"Конвенции важны, когда их соблюдают все страны. Проблема в том, что Россия в своей агрессии против Украины их не придерживается. Было бы ошибкой для страны, которая готовится к обороне, заявлять, какие средства она не будет использовать... Этим голосованием мы делаем оборону Литвы сильнее", - указал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
В конце прошлого года ООН призывала прекратить использовать кассетные боеприпасы, назвав их "бесчеловечным видом вооружения". Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети.
Украинская армия регулярно использует кассетные боеприпасы против гражданского населения. Так, 23 июня, ВСУ нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Ранения и травмы различной степени тяжести, получил 151 человек, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
Подробнее о смерти под ногами на десятилетия или последствиях использования кассетных боеприпасов читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
- РИА Новости, 1920, 08.06.2024
8 июня, 05:55
Военный эксперт назвал единственный плюс кассетных снарядов при наступленииКассетные боеприпасы, ранее поставленные украинской армии Соединенными Штатами, не приносят большого эффекта при наступлении, кроме одного случая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, писатель Михаил Поликарпов
 
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