В Литве одобрили производство, накопление, использование и передачу кассетных боеприпасов
15:46 18.07.2024 (обновлено: 15:52 18.07.2024)
Парламент Литвы проголосовал за выход из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает их производство, накопление, использование и передачу. Об этом в четверг сообщила газета Reuters
Решение об использовании оружия, которое несет непропорциональную угрозу гражданскому населению, поддержано голосами 103 депутатов из всех 141, заседающих в парламенте.
По данным представителей правительства Литвы, дальнейшее членство якобы ограничивает оборону Литвы и делает сдерживание менее эффективным.
"Конвенции важны, когда их соблюдают все страны. Проблема в том, что Россия в своей агрессии против Украины их не придерживается. Было бы ошибкой для страны, которая готовится к обороне, заявлять, какие средства она не будет использовать... Этим голосованием мы делаем оборону Литвы сильнее", - указал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
В конце прошлого года ООН призывала прекратить использовать кассетные боеприпасы, назвав их "бесчеловечным видом вооружения". Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети.
Украинская армия регулярно использует кассетные боеприпасы против гражданского населения. Так, 23 июня, ВСУ нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Ранения и травмы различной степени тяжести, получил 151 человек, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
8 июня, 05:55Военный эксперт назвал единственный плюс кассетных снарядов при наступленииКассетные боеприпасы, ранее поставленные украинской армии Соединенными Штатами, не приносят большого эффекта при наступлении, кроме одного случая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, писатель Михаил Поликарпов