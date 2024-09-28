Затулин рассказал, сильны ли протурецкие настроения среди абхазской оппозиции - 28.09.2024 Украина.ру
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Затулин рассказал, сильны ли протурецкие настроения среди абхазской оппозиции
Затулин рассказал, сильны ли протурецкие настроения среди абхазской оппозиции - 28.09.2024 Украина.ру
Затулин рассказал, сильны ли протурецкие настроения среди абхазской оппозиции
Абхазия развивает связи с соотечественниками в том числе и в Турции – это нормальный процесс, к нему следует спокойно относиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
2024-09-28T06:45
2024-09-28T06:45
новости
абхазия
турция
грузия
константин затулин
шамиль басаев
снг
нато
постсоветское пространство
история
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По его мнению, "протурецкие настроения среди абхазской оппозиции" - "это часть мифа, который распространяется недругами Абхазии для того, чтобы поссорить Абхазию с Россией". С этой целью акцентируется внимание на махаджирах – переселенцах в Турцию после подавления Лыхненского восстания 1866 года.Турецкие курды пытаются отстаивать свою автономию в ходе долгого кровопролитного конфликта. Турецкие абхазы действуют в рамках своих организаций иначе, отметил Затулин, они были взволнованы грузино-абхазским конфликтом."Они приезжали в Абхазию, пытались вести там работу, - напомнил Затулин об активности турецких абхазов. - Но всплеск надежд на то, что Турция повернется лицом к Абхазии и над ней прольется дождь турецких инвестиций, остался в 90-х годах. Турецкая Республика, член НАТО, не признавала и не признает существование независимой Республики Абхазия."Экономические отношения между Турцией и Абхазией есть, констатировал Затулин. Он также отметил, что "нам нужно спокойно к этому относиться, понимая попытки экономики Абхазии найти источники поступлений"."Экономика Абхазии только-только встает на ноги, это очень тяжелый процесс, к вызовам которого в полной мере не готовы ни власть, ни оппозиция", - сказал парламентарий."Протурецких симпатий в Абхазии нет, а есть естественные отношения абхазов с родственниками, потомками тех, кто оказался на территории Турции в XIX веке. И развивая свои связи с соотечественниками за рубежом, мы должны это спокойно воспринимать", - подчеркнул первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы.Полный текст интервью Константин Затулин: Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государства читайте на сайте Украина.руПодробнее о скандале в публикации Татьяны Стоянович "Сегодня дружба, завтра вражда". Басаев действительно считается героем Абхазии? Также на эту тему интервью: Артур Атаев: Украина научила Россию, как вести себя на постсоветском пространстве, это чувствует Абхазия
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новости, абхазия, турция, грузия, константин затулин, шамиль басаев, снг, нато, постсоветское пространство, история, кавказ, международные отношения, внешняя политика, политика, международная политика, дипломатия, диаспора
Новости, Абхазия, Турция, Грузия, Константин Затулин, Шамиль Басаев, СНГ, НАТО, постсоветское пространство, История, Кавказ, международные отношения, внешняя политика, политика, Международная политика, дипломатия, диаспора

Затулин рассказал, сильны ли протурецкие настроения среди абхазской оппозиции

06:45 28.09.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКонстантин Затулин
Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Абхазия развивает связи с соотечественниками в том числе и в Турции – это нормальный процесс, к нему следует спокойно относиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
По его мнению, "протурецкие настроения среди абхазской оппозиции" - "это часть мифа, который распространяется недругами Абхазии для того, чтобы поссорить Абхазию с Россией". С этой целью акцентируется внимание на махаджирах – переселенцах в Турцию после подавления Лыхненского восстания 1866 года.
"У абхазского народа свое отношение к этой истории, есть родственные связи, но при этом абхазы, которые живут в Турции, являются гражданами Турецкой Республики. И официально считаются турками, - сказал Затулин. - В Турции нет иных национальностей, кроме турок, официально, по крайней мере".
Турецкие курды пытаются отстаивать свою автономию в ходе долгого кровопролитного конфликта. Турецкие абхазы действуют в рамках своих организаций иначе, отметил Затулин, они были взволнованы грузино-абхазским конфликтом.
"Они приезжали в Абхазию, пытались вести там работу, - напомнил Затулин об активности турецких абхазов. - Но всплеск надежд на то, что Турция повернется лицом к Абхазии и над ней прольется дождь турецких инвестиций, остался в 90-х годах. Турецкая Республика, член НАТО, не признавала и не признает существование независимой Республики Абхазия."
Экономические отношения между Турцией и Абхазией есть, констатировал Затулин. Он также отметил, что "нам нужно спокойно к этому относиться, понимая попытки экономики Абхазии найти источники поступлений".
"Экономика Абхазии только-только встает на ноги, это очень тяжелый процесс, к вызовам которого в полной мере не готовы ни власть, ни оппозиция", - сказал парламентарий.
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"Протурецких симпатий в Абхазии нет, а есть естественные отношения абхазов с родственниками, потомками тех, кто оказался на территории Турции в XIX веке. И развивая свои связи с соотечественниками за рубежом, мы должны это спокойно воспринимать", - подчеркнул первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы.
Полный текст интервью Константин Затулин: Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государства читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о скандале в публикации Татьяны Стоянович "Сегодня дружба, завтра вражда". Басаев действительно считается героем Абхазии?
Также на эту тему интервью: Артур Атаев: Украина научила Россию, как вести себя на постсоветском пространстве, это чувствует Абхазия
 
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