https://ukraina.ru/20240928/1057698597.html

Затулин рассказал, сильны ли протурецкие настроения среди абхазской оппозиции

Затулин рассказал, сильны ли протурецкие настроения среди абхазской оппозиции - 28.09.2024 Украина.ру

Затулин рассказал, сильны ли протурецкие настроения среди абхазской оппозиции

Абхазия развивает связи с соотечественниками в том числе и в Турции – это нормальный процесс, к нему следует спокойно относиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

2024-09-28T06:45

2024-09-28T06:45

2024-09-28T06:45

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По его мнению, "протурецкие настроения среди абхазской оппозиции" - "это часть мифа, который распространяется недругами Абхазии для того, чтобы поссорить Абхазию с Россией". С этой целью акцентируется внимание на махаджирах – переселенцах в Турцию после подавления Лыхненского восстания 1866 года.Турецкие курды пытаются отстаивать свою автономию в ходе долгого кровопролитного конфликта. Турецкие абхазы действуют в рамках своих организаций иначе, отметил Затулин, они были взволнованы грузино-абхазским конфликтом."Они приезжали в Абхазию, пытались вести там работу, - напомнил Затулин об активности турецких абхазов. - Но всплеск надежд на то, что Турция повернется лицом к Абхазии и над ней прольется дождь турецких инвестиций, остался в 90-х годах. Турецкая Республика, член НАТО, не признавала и не признает существование независимой Республики Абхазия."Экономические отношения между Турцией и Абхазией есть, констатировал Затулин. Он также отметил, что "нам нужно спокойно к этому относиться, понимая попытки экономики Абхазии найти источники поступлений"."Экономика Абхазии только-только встает на ноги, это очень тяжелый процесс, к вызовам которого в полной мере не готовы ни власть, ни оппозиция", - сказал парламентарий."Протурецких симпатий в Абхазии нет, а есть естественные отношения абхазов с родственниками, потомками тех, кто оказался на территории Турции в XIX веке. И развивая свои связи с соотечественниками за рубежом, мы должны это спокойно воспринимать", - подчеркнул первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы.Полный текст интервью Константин Затулин: Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государства читайте на сайте Украина.руПодробнее о скандале в публикации Татьяны Стоянович "Сегодня дружба, завтра вражда". Басаев действительно считается героем Абхазии? Также на эту тему интервью: Артур Атаев: Украина научила Россию, как вести себя на постсоветском пространстве, это чувствует Абхазия

https://ukraina.ru/20240924/1057660951.html

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новости, абхазия, турция, грузия, константин затулин, шамиль басаев, снг, нато, постсоветское пространство, история, кавказ, международные отношения, внешняя политика, политика, международная политика, дипломатия, диаспора