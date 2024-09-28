Затулин рассказал, сильны ли протурецкие настроения среди абхазской оппозиции
Абхазия развивает связи с соотечественниками в том числе и в Турции – это нормальный процесс, к нему следует спокойно относиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
По его мнению, "протурецкие настроения среди абхазской оппозиции" - "это часть мифа, который распространяется недругами Абхазии для того, чтобы поссорить Абхазию с Россией". С этой целью акцентируется внимание на махаджирах – переселенцах в Турцию после подавления Лыхненского восстания 1866 года.
"У абхазского народа свое отношение к этой истории, есть родственные связи, но при этом абхазы, которые живут в Турции, являются гражданами Турецкой Республики. И официально считаются турками, - сказал Затулин. - В Турции нет иных национальностей, кроме турок, официально, по крайней мере".
Турецкие курды пытаются отстаивать свою автономию в ходе долгого кровопролитного конфликта. Турецкие абхазы действуют в рамках своих организаций иначе, отметил Затулин, они были взволнованы грузино-абхазским конфликтом.
"Они приезжали в Абхазию, пытались вести там работу, - напомнил Затулин об активности турецких абхазов. - Но всплеск надежд на то, что Турция повернется лицом к Абхазии и над ней прольется дождь турецких инвестиций, остался в 90-х годах. Турецкая Республика, член НАТО, не признавала и не признает существование независимой Республики Абхазия."
Экономические отношения между Турцией и Абхазией есть, констатировал Затулин. Он также отметил, что "нам нужно спокойно к этому относиться, понимая попытки экономики Абхазии найти источники поступлений".
"Экономика Абхазии только-только встает на ноги, это очень тяжелый процесс, к вызовам которого в полной мере не готовы ни власть, ни оппозиция", - сказал парламентарий.
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"Протурецких симпатий в Абхазии нет, а есть естественные отношения абхазов с родственниками, потомками тех, кто оказался на территории Турции в XIX веке. И развивая свои связи с соотечественниками за рубежом, мы должны это спокойно воспринимать", - подчеркнул первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы.
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