https://ukraina.ru/20240924/1057662014.html

"Сегодня дружба, завтра вражда". Басаев действительно считается героем Абхазии?

"Сегодня дружба, завтра вражда". Басаев действительно считается героем Абхазии? - 24.09.2024 Украина.ру

"Сегодня дружба, завтра вражда". Басаев действительно считается героем Абхазии?

Появление в Государственном музее Абхазии композиции, посвященной "герою" Абхазии Шамилю Басаеву, вызвало крайнее возмущение у пользователей российских соцсетей

2024-09-24T17:57

2024-09-24T17:57

2024-09-24T17:58

эксклюзив

абхазия

россия

шамиль басаев

грузия

музей

фотография

террорист

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Телеграм-канал РаZвед_ДоZор 23 сентября пишет, что в здании сухумского музея, восстановленном за счет финансовой помощи Российской Федерации, "прославляют и чтят память террориста, организовавшего нападение на школу в Беслане в сентябре 2004 года, в результате которого было убито 186 детей".Свой пост администратор телеграм-канала иллюстрировал фотографиями из музея, где видно, что портрет Басаева размещен среди портретов героев Абхазии. Под ним размещена надпись с полным именем, фамилией и почетным званием.Напоминаем, что террорист Басаев воевал за независимость республики во время Отечественной войны народа Абхазии 1993 года, за что был награжден медалью "Герой Абхазии".Отряд Басаева был в авангарде абхазских войск во время штурма города Гагры. Однако генерал-полковник Геннадий Трошев, который командовал российскими войсками в ходе боевых действий в Чечне и Дагестане с 1995 по 2002 год, позже писал в своих мемуарах, что деятельность Басаева в окрестностях Гагары отличалась бессмысленной жестокостью. По его словам, сам Басаев осенью 1992 года руководил карательной акцией по уничтожению беженцев, в ходе которой были расстреляны несколько тысяч грузин, вырезаны сотни армянских, русских и греческих семей.После Абхазии Басаев принял участие сначала в первой, а потом и во второй Чеченской войне и стал организатором ряда кровавых террористических актов на территории России. Среди них теракт в Буденновске в 1995 году, захват Театрального центра на Дубровке в 2002 году, теракт в Грозном 9 мая 2004 года в результате которого был убит президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров, захват школы в Беслане в 2004 году.Поэтому телеграм-канал Hard_Blog отмечает, что никакие былые заслуги Басаева не могут служить абхазской стороне оправданием. "Когда Герои Советского Союза совершали преступления, их лишали звания и осуждали без долгих размышлений о былых заслугах", - подчеркивают его администраторы.По их мнению, экспозиция в Государственном музее Абхазии с точки зрения закона является "публичным оправданием терроризма", а с морально-этической точки зрения является кощунством.Политолог Георгий Бовт в своем телеграм-канале отреагировал на ситуацию еще более жестко. Он заявил, что России стоило бы "отпустить Абхазию в свободное плавание", т.е. вывести российских пограничников, которые отстаивают независимость республики и удерживают Грузию от вооруженного вторжения."Может, отпустить на все четыре стороны? В смысле - обратно в Грузию? Там "научат родину любить", - написал Бовт.Уже 24 сентября Государственный музей Абхазии в Сухуме временно закрыл экспозицию из-за фотографий террориста Шамиля Басаева в ответ на обращение посольства России в Абхазии к руководству музея.В российском дипломатическом представительстве подчеркнули, что считают демонстрацию портрета террориста недопустимой."Руководство площадки пообещало в кратчайшие сроки исправить сложившуюся ситуацию", - сообщили в посольстве.Историк, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов считает, что само появление в информационном пространстве фотографии террориста Басаева на стенах сухумского музея является элементом в определении позиционирования самой Абхазии. Он напомнил, что эта страна находилась в фарватере российской политики и считалась партнером и спутником Москвы."Сейчас она ведет себя как самостоятельная сила. Басаев действительно участвовал на стороне абхазов в войне против Грузии. Через Басаева проводится своего рода разграничительная линия, определяющая, что Абхазия – это одно, а Россия – это другое", - рассказал Тарасов в интервью Украина.ру.Эксперт образно сравнил историю с корзиной с бумагами, из которой можно вытащить все, что захочется."Сегодня дружба, завтра вражда. На этот раз вытащили Басаева. Басаев воевал против грузин на стороне абхазов? Воевал. Басаев воевал против России? Воевал. Для абхазов он герой, для нас враг. Пожалуйста, определите, как к этому относиться. Здесь Абхазия заинтересована в одном, Россия в другом. С точки зрения пиар-технологий, эта фотография играет эффективную роль. Грамотная работа, вот и все", - сказал Тарасов.По словам эксперта, история вокруг фотографии Басаева в музейной экспозиции в Сухуме свидетельствует о том, что на территории Абхазии разыгрывается антироссийская карта и что в этом задействованы все политические силы, которые действуют во вред интересам России. С другой стороны, российская дипломатия допускает ряд промахов на кавказском направлении, полагает Тарасов."Мы годами поддерживали Армению, но сейчас ничего не можем сделать для того, чтобы остановить ее прозападный курс. Абхазии мы оказываем большое экономическое содействие, а получается, что они творят, что хотят. Почему Запад последовательно проникает в регион? Грузия сейчас действует достаточно эффективно в сторону России, но начинаются осложнения с абхазами. Почему это происходит? Нельзя допустить, чтобы Россия проиграла территории, которые с ней находились в содружестве", - подытожил Станислав Тарасов.Больше о российско-абхазских отношениях в материале Павла Котова Квартирный вопрос: почему возник кризис между Россией и Абхазией

https://ukraina.ru/20240906/1057288851.html

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Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, абхазия, россия, шамиль басаев, грузия, музей, фотография, террорист