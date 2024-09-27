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Обвинение потребовало отправить покушавшегося на Прилепина в колонию на пожизненный срок

Обвинение потребовало отправить покушавшегося на Прилепина в колонию на пожизненный срок - 27.09.2024 Украина.ру

Обвинение потребовало отправить покушавшегося на Прилепина в колонию на пожизненный срок

Гособвинение попросило лишить свободы Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, на пожизненный срок, передает РИА Новости

2024-09-27T14:55

2024-09-27T14:55

2024-09-27T14:55

захар прилепин

новости

россия

валерий пермяков

сбу

суд

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"Прошу признать Пермякова виновным… назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сказала гособвинитель.По ее словам, первые 10 лет подсудимому стоит провести в тюрьме. Также она потребовала назначить штраф в 1,5 миллиона рублей.Суд огласит приговор "не ранее 14.00 30 сентября", сказал судья.После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.В суде он полностью признал свою вину и рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов.Подробнее - в материале Обвиняемый в покушении на Прилепина назвал сумму, за которую его подкупили в СБУ на сайте Украина.ру.

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захар прилепин, новости, россия, валерий пермяков, сбу, суд