"Ситуация вокруг Угледара кризисная": экс-спикер генштаба ВСУ призвал украинских военных отступить - 27.09.2024 Украина.ру
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"Ситуация вокруг Угледара кризисная": экс-спикер генштаба ВСУ призвал украинских военных отступить
"Ситуация вокруг Угледара кризисная": экс-спикер генштаба ВСУ призвал украинских военных отступить - 27.09.2024 Украина.ру
"Ситуация вокруг Угледара кризисная": экс-спикер генштаба ВСУ призвал украинских военных отступить
Экс-спикер генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в эфире львовского телеканала NTA назвал ситуацию вокруг Угледара кризисной
2024-09-27T09:27
2024-09-27T09:27
новости
угледар
россия
владислав селезнев
вооруженные силы украины
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"На участке фронта у противника тотальное преимущество сил и средств. Наименьшее по некоторым позициям - в восемь раз больше ресурсов, чем у нас", - отметил Селезнев.По его словам, у ВСУ нет способов защиты от российской авиации. Помимо прочего, у РФ есть тотальное преимущество в авиации.Селезнев призвал украинских военных отступать из города.В начале недели российские войска зашли на окраины города Угледар. Тогда же солдат ВСУ с позывным "Алекс" заявлял о критическом положении украинской армии у Угледара.В пятницу военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали попытки Вооруженных сил Украины усилить позиции в районе Угледара и ряда населенных пунктов.Подробнее об обстановке в городе - в материале Битва за Угледар: Клинцевич раскрыл, как бойцы продвигаются к Богоявленке и берут город "в клещи" на сайте Украина.ру.
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новости, угледар, россия, владислав селезнев, вооруженные силы украины
Новости, Угледар, Россия, Владислав Селезнев, Вооруженные силы Украины

"Ситуация вокруг Угледара кризисная": экс-спикер генштаба ВСУ призвал украинских военных отступить

09:27 27.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Экс-спикер генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в эфире львовского телеканала NTA назвал ситуацию вокруг Угледара кризисной
"На участке фронта у противника тотальное преимущество сил и средств. Наименьшее по некоторым позициям - в восемь раз больше ресурсов, чем у нас", - отметил Селезнев.
По его словам, у ВСУ нет способов защиты от российской авиации. Помимо прочего, у РФ есть тотальное преимущество в авиации.
"Думаю, что скоро ВСУ на Угледарском направлении перейдут к "маневренной обороне". Необходимо принять сложное решение об отходе на другие позиции и рубежи", - подчеркнул он.
Селезнев призвал украинских военных отступать из города.
В начале недели российские войска зашли на окраины города Угледар. Тогда же солдат ВСУ с позывным "Алекс" заявлял о критическом положении украинской армии у Угледара.
В пятницу военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали попытки Вооруженных сил Украины усилить позиции в районе Угледара и ряда населенных пунктов.
Подробнее об обстановке в городе - в материале Битва за Угледар: Клинцевич раскрыл, как бойцы продвигаются к Богоявленке и берут город "в клещи" на сайте Украина.ру.
 
НовостиУгледарРоссияВладислав СелезневВооруженные силы Украины
 
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