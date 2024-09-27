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"Ситуация вокруг Угледара кризисная": экс-спикер генштаба ВСУ призвал украинских военных отступить

"Ситуация вокруг Угледара кризисная": экс-спикер генштаба ВСУ призвал украинских военных отступить - 27.09.2024 Украина.ру

"Ситуация вокруг Угледара кризисная": экс-спикер генштаба ВСУ призвал украинских военных отступить

Экс-спикер генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в эфире львовского телеканала NTA назвал ситуацию вокруг Угледара кризисной

2024-09-27T09:27

2024-09-27T09:27

2024-09-27T09:27

новости

угледар

россия

владислав селезнев

вооруженные силы украины

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"На участке фронта у противника тотальное преимущество сил и средств. Наименьшее по некоторым позициям - в восемь раз больше ресурсов, чем у нас", - отметил Селезнев.По его словам, у ВСУ нет способов защиты от российской авиации. Помимо прочего, у РФ есть тотальное преимущество в авиации.Селезнев призвал украинских военных отступать из города.В начале недели российские войска зашли на окраины города Угледар. Тогда же солдат ВСУ с позывным "Алекс" заявлял о критическом положении украинской армии у Угледара.В пятницу военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали попытки Вооруженных сил Украины усилить позиции в районе Угледара и ряда населенных пунктов.Подробнее об обстановке в городе - в материале Битва за Угледар: Клинцевич раскрыл, как бойцы продвигаются к Богоявленке и берут город "в клещи" на сайте Украина.ру.

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новости, угледар, россия, владислав селезнев, вооруженные силы украины