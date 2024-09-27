"Ситуация вокруг Угледара кризисная": экс-спикер генштаба ВСУ призвал украинских военных отступить
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Экс-спикер генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в эфире львовского телеканала NTA назвал ситуацию вокруг Угледара кризисной
"На участке фронта у противника тотальное преимущество сил и средств. Наименьшее по некоторым позициям - в восемь раз больше ресурсов, чем у нас", - отметил Селезнев.
По его словам, у ВСУ нет способов защиты от российской авиации. Помимо прочего, у РФ есть тотальное преимущество в авиации.
"Думаю, что скоро ВСУ на Угледарском направлении перейдут к "маневренной обороне". Необходимо принять сложное решение об отходе на другие позиции и рубежи", - подчеркнул он.
Селезнев призвал украинских военных отступать из города.
В начале недели российские войска зашли на окраины города Угледар. Тогда же солдат ВСУ с позывным "Алекс" заявлял о критическом положении украинской армии у Угледара.
В пятницу военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали попытки Вооруженных сил Украины усилить позиции в районе Угледара и ряда населенных пунктов.
Подробнее об обстановке в городе - в материале Битва за Угледар: Клинцевич раскрыл, как бойцы продвигаются к Богоявленке и берут город "в клещи" на сайте Украина.ру.