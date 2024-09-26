Битва за Угледар: Клинцевич раскрыл, как бойцы продвигаются к Богоявленке и берут город "в клещи" - 26.09.2024 Украина.ру
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Битва за Угледар: Клинцевич раскрыл, как бойцы продвигаются к Богоявленке и берут город "в клещи"
Битва за Угледар: Клинцевич раскрыл, как бойцы продвигаются к Богоявленке и берут город "в клещи" - 26.09.2024 Украина.ру
Битва за Угледар: Клинцевич раскрыл, как бойцы продвигаются к Богоявленке и берут город "в клещи"
Угледар – это очень удобная точка обороны. Предыдущие попытки взять в лоб этот мощный укрепрайон успехом не увенчались, но теперь ВС России довольно эффективно начинают брать город в клещи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-26T06:15
2024-09-26T06:15
новости
россия
угледар
клинцевич
бои
украина
донбасс
окружение
сво
наступление
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Угледар – это очень удобная точка обороны. Это компактный город с высотными зданиями, которые даже в случае обрушения верхних этажей сохраняют несущие конструкции и позволяют укрываться в подвалах, сообщил эксперт.Угледар находится на возвышенности, а излучины рек и шахты на окраинах составляют естественные укрепления, что позволяет удерживать противника. Также у ВСУ долгое время была налаженная логистика по шоссе из Богоявленки, отметил Клинцевич.Он добавил, что предыдущие попытки взять этот мощный укрепрайон в лоб успехом не увенчались, но теперь ВС России довольно эффективно начинают брать город в клещи.После взятия "Южнодонбасских шахт" от Водяного войска продвигаются к самой Богоявленке. При этом часть подразделений преодолели реку Кашлагач и пытаются закрепиться за высотки вдоль трассы Павловка - Константиновка, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руО событиях 2014 года, первых днях СВО, мотивации личного состава тогда и сейчас — в интервью командира 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
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новости, россия, угледар, клинцевич, бои, украина, донбасс, окружение, сво, наступление, всу
Новости, Россия, Угледар, Клинцевич, бои, Украина, Донбасс, окружение, СВО, наступление, ВСУ

Битва за Угледар: Клинцевич раскрыл, как бойцы продвигаются к Богоявленке и берут город "в клещи"

06:15 26.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Угледар – это очень удобная точка обороны. Предыдущие попытки взять в лоб этот мощный укрепрайон успехом не увенчались, но теперь ВС России довольно эффективно начинают брать город в клещи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Угледар – это очень удобная точка обороны. Это компактный город с высотными зданиями, которые даже в случае обрушения верхних этажей сохраняют несущие конструкции и позволяют укрываться в подвалах, сообщил эксперт.
Угледар находится на возвышенности, а излучины рек и шахты на окраинах составляют естественные укрепления, что позволяет удерживать противника. Также у ВСУ долгое время была налаженная логистика по шоссе из Богоявленки, отметил Клинцевич.
Он добавил, что предыдущие попытки взять этот мощный укрепрайон в лоб успехом не увенчались, но теперь ВС России довольно эффективно начинают брать город в клещи.
"От Пречистовки (где есть мост) наша 40-я бригада морской пехоты рванула к Новоукраинке. Само по себе это не перерезает снабжение Угледара, но мы начинаем серьезно нависать над дорогой от Богоявленки", — подчеркнул эксперт.
После взятия "Южнодонбасских шахт" от Водяного войска продвигаются к самой Богоявленке. При этом часть подразделений преодолели реку Кашлагач и пытаются закрепиться за высотки вдоль трассы Павловка - Константиновка, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
О событиях 2014 года, первых днях СВО, мотивации личного состава тогда и сейчас — в интервью командира 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
Сергей Сазонов интервью
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Сергей Сазонов: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на УкраинеНаступление ВСУ в Курской области - это стратегическая операция, она предполагает далекоидущие последствия
 
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