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Битва за Угледар: Клинцевич раскрыл, как бойцы продвигаются к Богоявленке и берут город "в клещи"
Битва за Угледар: Клинцевич раскрыл, как бойцы продвигаются к Богоявленке и берут город "в клещи" - 26.09.2024 Украина.ру
Битва за Угледар: Клинцевич раскрыл, как бойцы продвигаются к Богоявленке и берут город "в клещи"
Угледар – это очень удобная точка обороны. Предыдущие попытки взять в лоб этот мощный укрепрайон успехом не увенчались, но теперь ВС России довольно эффективно начинают брать город в клещи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-26T06:15
2024-09-26T06:15
2024-09-26T06:15
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угледар
клинцевич
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Угледар – это очень удобная точка обороны. Это компактный город с высотными зданиями, которые даже в случае обрушения верхних этажей сохраняют несущие конструкции и позволяют укрываться в подвалах, сообщил эксперт.Угледар находится на возвышенности, а излучины рек и шахты на окраинах составляют естественные укрепления, что позволяет удерживать противника. Также у ВСУ долгое время была налаженная логистика по шоссе из Богоявленки, отметил Клинцевич.Он добавил, что предыдущие попытки взять этот мощный укрепрайон в лоб успехом не увенчались, но теперь ВС России довольно эффективно начинают брать город в клещи.После взятия "Южнодонбасских шахт" от Водяного войска продвигаются к самой Богоявленке. При этом часть подразделений преодолели реку Кашлагач и пытаются закрепиться за высотки вдоль трассы Павловка - Константиновка, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руО событиях 2014 года, первых днях СВО, мотивации личного состава тогда и сейчас — в интервью командира 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240925/1057663064.html
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новости, россия, угледар, клинцевич, бои, украина, донбасс, окружение, сво, наступление, всу
Новости, Россия, Угледар, Клинцевич, бои, Украина, Донбасс, окружение, СВО, наступление, ВСУ
Битва за Угледар: Клинцевич раскрыл, как бойцы продвигаются к Богоявленке и берут город "в клещи"
Угледар – это очень удобная точка обороны. Предыдущие попытки взять в лоб этот мощный укрепрайон успехом не увенчались, но теперь ВС России довольно эффективно начинают брать город в клещи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич