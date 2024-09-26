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Битва за Угледар: Клинцевич раскрыл, как бойцы продвигаются к Богоявленке и берут город "в клещи"

Битва за Угледар: Клинцевич раскрыл, как бойцы продвигаются к Богоявленке и берут город "в клещи" - 26.09.2024 Украина.ру

Битва за Угледар: Клинцевич раскрыл, как бойцы продвигаются к Богоявленке и берут город "в клещи"

Угледар – это очень удобная точка обороны. Предыдущие попытки взять в лоб этот мощный укрепрайон успехом не увенчались, но теперь ВС России довольно эффективно начинают брать город в клещи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-26T06:15

2024-09-26T06:15

2024-09-26T06:15

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угледар

клинцевич

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наступление

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Угледар – это очень удобная точка обороны. Это компактный город с высотными зданиями, которые даже в случае обрушения верхних этажей сохраняют несущие конструкции и позволяют укрываться в подвалах, сообщил эксперт.Угледар находится на возвышенности, а излучины рек и шахты на окраинах составляют естественные укрепления, что позволяет удерживать противника. Также у ВСУ долгое время была налаженная логистика по шоссе из Богоявленки, отметил Клинцевич.Он добавил, что предыдущие попытки взять этот мощный укрепрайон в лоб успехом не увенчались, но теперь ВС России довольно эффективно начинают брать город в клещи.После взятия "Южнодонбасских шахт" от Водяного войска продвигаются к самой Богоявленке. При этом часть подразделений преодолели реку Кашлагач и пытаются закрепиться за высотки вдоль трассы Павловка - Константиновка, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руО событиях 2014 года, первых днях СВО, мотивации личного состава тогда и сейчас — в интервью командира 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240925/1057663064.html

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