Клинцевич рассказал, почему сценарий ограниченной ядерной войны в Европе устроит и Британию и США - 27.09.2024 Украина.ру
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Клинцевич рассказал, почему сценарий ограниченной ядерной войны в Европе устроит и Британию и США
Клинцевич рассказал, почему сценарий ограниченной ядерной войны в Европе устроит и Британию и США - 27.09.2024 Украина.ру
Клинцевич рассказал, почему сценарий ограниченной ядерной войны в Европе устроит и Британию и США
На Западе могут объяснить Украине, что шутить с атомной энергетикой – это перебор. Но при этом США всегда рассматривали теорию ограниченной ядерной войны в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-27T04:00
2024-09-27T04:00
новости
европа
сша
запад
клинцевич
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британия
ядерная война
ядерная угроза
ближний восток
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Если противник захочет нанести серьезный моральный урон, то он будет сосредотачивать все свое внимание на ударах по Крымскому мосту или захвате Запорожской АЭС. Вплоть до прямых ракетных атак по объектам российской атомной энергетики, рассказал эксперт.Конечно, на Западе могут объяснить Украине, что шутить с атомной энергетикой – это перебор. Но США всегда рассматривали теорию ограниченной ядерной войны в Европе, отметил Клинцевич.Есть мнение, что все ресурсы убегут в страны ближневосточных монархий. Но в условиях назревающего кризиса на Ближнем Востоке, который, может быть, не просто так провоцируется, это вряд ли возможно, добавил эксперт."Это может казаться безумием, но Штаты просто-напросто спасают свою экономику. Это может быть их долгосрочной стратегией", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руПодробнее о ситуации на разных направлениях СВО - в интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября на сайте Украина.ру
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новости, европа, сша, запад, клинцевич, запорожская аэс, британия, ядерная война, ядерная угроза, ближний восток, кризис
Новости, Европа, США, Запад, Клинцевич, Запорожская АЭС, Британия, ядерная война, ядерная угроза, Ближний Восток, кризис

Клинцевич рассказал, почему сценарий ограниченной ядерной войны в Европе устроит и Британию и США

04:00 27.09.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАтомный взрыв
Атомный взрыв - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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На Западе могут объяснить Украине, что шутить с атомной энергетикой – это перебор. Но при этом США всегда рассматривали теорию ограниченной ядерной войны в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Если противник захочет нанести серьезный моральный урон, то он будет сосредотачивать все свое внимание на ударах по Крымскому мосту или захвате Запорожской АЭС. Вплоть до прямых ракетных атак по объектам российской атомной энергетики, рассказал эксперт.
Конечно, на Западе могут объяснить Украине, что шутить с атомной энергетикой – это перебор. Но США всегда рассматривали теорию ограниченной ядерной войны в Европе, отметил Клинцевич.
"Причем этот сценарий устроит и американцев, и британцев. В этом случае весь европейский бизнес и все европейские деньги окончательно побегут в Америку и в Великобританию", — указал он.
Есть мнение, что все ресурсы убегут в страны ближневосточных монархий. Но в условиях назревающего кризиса на Ближнем Востоке, который, может быть, не просто так провоцируется, это вряд ли возможно, добавил эксперт.
"Это может казаться безумием, но Штаты просто-напросто спасают свою экономику. Это может быть их долгосрочной стратегией", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
Подробнее о ситуации на разных направлениях СВО - в интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября на сайте Украина.ру
Павел Леонов интервью
Вчера, 19:30
Павел Леонов: Если политики не вспомнят вопросы Кеннеди, то мир ожидает broken back на ядерных пустошахЯдерный конфликт будет продолжаться около 35 минут, потому что подлетное время межконтинентальных баллистических ракет – 32 минуты. После этого все стороны переходят к конфликту со сломанной спиной. Так называемый broken back - когда военные действия ведутся остатками сил и средств, разбросанными по ядерным пустошам.
 
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