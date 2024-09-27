https://ukraina.ru/20240927/1057716637.html

Клинцевич рассказал, почему сценарий ограниченной ядерной войны в Европе устроит и Британию и США

Клинцевич рассказал, почему сценарий ограниченной ядерной войны в Европе устроит и Британию и США - 27.09.2024 Украина.ру

Клинцевич рассказал, почему сценарий ограниченной ядерной войны в Европе устроит и Британию и США

На Западе могут объяснить Украине, что шутить с атомной энергетикой – это перебор. Но при этом США всегда рассматривали теорию ограниченной ядерной войны в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-27T04:00

2024-09-27T04:00

2024-09-27T04:00

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ядерная война

ядерная угроза

ближний восток

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Если противник захочет нанести серьезный моральный урон, то он будет сосредотачивать все свое внимание на ударах по Крымскому мосту или захвате Запорожской АЭС. Вплоть до прямых ракетных атак по объектам российской атомной энергетики, рассказал эксперт.Конечно, на Западе могут объяснить Украине, что шутить с атомной энергетикой – это перебор. Но США всегда рассматривали теорию ограниченной ядерной войны в Европе, отметил Клинцевич.Есть мнение, что все ресурсы убегут в страны ближневосточных монархий. Но в условиях назревающего кризиса на Ближнем Востоке, который, может быть, не просто так провоцируется, это вряд ли возможно, добавил эксперт."Это может казаться безумием, но Штаты просто-напросто спасают свою экономику. Это может быть их долгосрочной стратегией", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руПодробнее о ситуации на разных направлениях СВО - в интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240926/1057712953.html

европа

сша

запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, европа, сша, запад, клинцевич, запорожская аэс, британия, ядерная война, ядерная угроза, ближний восток, кризис