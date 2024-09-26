https://ukraina.ru/20240926/1057702762.html

В Белгородской области подорвался работающий в поле трактор - Гладков

В Белгородской области подорвался работающий в поле трактор - Гладков - 26.09.2024 Украина.ру

В Белгородской области подорвался работающий в поле трактор - Гладков

В районе села Графовка Краснояружского района работающий в поле трактор наехал на взрывное устройство. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-09-26T14:14

2024-09-26T14:14

2024-09-26T14:14

новости

белгородская область

краснояружский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046452419_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_d4867d2f8892611238889a141fb586b2.jpg

"В результате взрыва пострадал тракторист. Мужчина с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями обеих ног попутным транспортом доставлен в Краснояружскую районную больницу. <...>Транспортное средство полностью сгорелоИнформация о последствиях уточняется", - написал он.Ранее Гладков информировал, что за минувшие сутки украинские войска обстреляли территорию Белгородской области более 100 снарядами.На всей территории региона с апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, а обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.

белгородская область

краснояружский район

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, краснояружский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины