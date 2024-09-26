В Белгородской области подорвался работающий в поле трактор - Гладков - 26.09.2024 Украина.ру
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В Белгородской области подорвался работающий в поле трактор - Гладков
В Белгородской области подорвался работающий в поле трактор - Гладков - 26.09.2024 Украина.ру
В Белгородской области подорвался работающий в поле трактор - Гладков
В районе села Графовка Краснояружского района работающий в поле трактор наехал на взрывное устройство. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-09-26T14:14
2024-09-26T14:14
новости
белгородская область
краснояружский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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"В результате взрыва пострадал тракторист. Мужчина с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями обеих ног попутным транспортом доставлен в Краснояружскую районную больницу. &lt;...&gt;Транспортное средство полностью сгорелоИнформация о последствиях уточняется", - написал он.Ранее Гладков информировал, что за минувшие сутки украинские войска обстреляли территорию Белгородской области более 100 снарядами.На всей территории региона с апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, а обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.
белгородская область
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новости, белгородская область, краснояружский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Новости, Белгородская область, Краснояружский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины

В Белгородской области подорвался работающий в поле трактор - Гладков

14:14 26.09.2024
 
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
Гладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Читать в
В районе села Графовка Краснояружского района работающий в поле трактор наехал на взрывное устройство. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков
"В результате взрыва пострадал тракторист. Мужчина с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями обеих ног попутным транспортом доставлен в Краснояружскую районную больницу. <...>Транспортное средство полностью сгорело
Информация о последствиях уточняется", - написал он.
Ранее Гладков информировал, что за минувшие сутки украинские войска обстреляли территорию Белгородской области более 100 снарядами.
На всей территории региона с апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
С августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, а обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелгородская областьКраснояружский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
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