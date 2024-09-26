В Белгородской области подорвался работающий в поле трактор - Гладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
В районе села Графовка Краснояружского района работающий в поле трактор наехал на взрывное устройство. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков
"В результате взрыва пострадал тракторист. Мужчина с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями обеих ног попутным транспортом доставлен в Краснояружскую районную больницу. <...>Транспортное средство полностью сгорело
Информация о последствиях уточняется", - написал он.
Информация о последствиях уточняется", - написал он.
Ранее Гладков информировал, что за минувшие сутки украинские войска обстреляли территорию Белгородской области более 100 снарядами.
На всей территории региона с апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
С августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, а обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.