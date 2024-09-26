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Путин рассказал об изменении правил использования ядерного оружия
Путин рассказал об изменении правил использования ядерного оружия - 26.09.2024 Украина.ру
Путин рассказал об изменении правил использования ядерного оружия
Президент России Владимир Путин на заседании Постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия, сообщили в телеграм-канале Кремля
2024-09-26T07:14
2024-09-26T07:14
2024-09-26T07:21
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В частности в проекте "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" расширили категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются "мероприятия ядерного сдерживания".Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России и Белоруссии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу."Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею ввиду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", — отметил российский лидер.В проекте основ госполитики России в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз, сообщил Путин.Уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерными военным угрозам и рискам в отношении России, подчеркнул президент.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что внесенные в ядерную доктрину РФ изменения позволят ей стать более гибкой и эффективной."Они внесены для того, чтобы наша ядерная доктрина соответствовала реалиям сегодняшнего дня, а цели - для того, чтобы она была гибкой и ей можно было бы пользоваться более эффективно", - сказал Картаполов.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале подчеркнул, что предложенные изменения являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов РФ, толкающих мир к ядерной катастрофе.Подробнее об изменениях - в материале Ростислава Ищенко Изменения в ядерную доктрину России: подводный камень на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, кремль, москва, дмитрий медведев, госдума, совбез
Новости, Россия, Владимир Путин, Кремль, Москва, Дмитрий Медведев, Госдума, Совбез
Путин рассказал об изменении правил использования ядерного оружия
07:14 26.09.2024 (обновлено: 07:21 26.09.2024)
Президент России Владимир Путин на заседании Постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия, сообщили в телеграм-канале Кремля
В частности в проекте "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" расширили категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются "мероприятия ядерного сдерживания".
"В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", — сказал Путин.
Москва
также оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России и Белоруссии
, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу.
"Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею ввиду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", — отметил российский лидер.
В проекте основ госполитики России в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз, сообщил Путин.
Уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерными военным угрозам и рискам в отношении России, подчеркнул президент.
Глава комитета Госдумы
по обороне Андрей Картаполов заверил, что внесенные в ядерную доктрину РФ изменения позволят ей стать более гибкой и эффективной.
"Они внесены для того, чтобы наша ядерная доктрина соответствовала реалиям сегодняшнего дня, а цели - для того, чтобы она была гибкой и ей можно было бы пользоваться более эффективно", - сказал Картаполов.
Зампредседателя Совбеза
РФ Дмитрий Медведев
в своем телеграм-канале подчеркнул, что предложенные изменения являются поводом призадуматься не только для Киева
, но и для всех врагов РФ, толкающих мир к ядерной катастрофе.
Подробнее об изменениях - в материале Ростислава Ищенко Изменения в ядерную доктрину России: подводный камень на сайте Украина.ру.