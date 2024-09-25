Предательство или мятеж наёмников? Ищенко объяснил, в чём отличие Пригожина от генерала Власова - 25.09.2024 Украина.ру
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Предательство или мятеж наёмников? Ищенко объяснил, в чём отличие Пригожина от генерала Власова
Предательство или мятеж наёмников? Ищенко объяснил, в чём отличие Пригожина от генерала Власова - 25.09.2024 Украина.ру
Предательство или мятеж наёмников? Ищенко объяснил, в чём отличие Пригожина от генерала Власова
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 25.09.2024
2024-09-25T14:46
2024-09-25T14:46
видео
россия
украина
сша
ростислав ищенко
иосиф пригожин
росатом
ленин
великая отечественная война
предательство
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно. 00:36 – О риске обмена ядерными ударами между Россией, США и Европой; 09:04 – что будет, если Курская АЭС попадёт под удар американских ракет? 12:58 – О сборе и систематическом изложении доказательств контроля Запада над украинской властью; 13:50 - о внешней политике Казахстана; 17:10 – о вариантах интеграции на постсоветском пространстве; 20:13 – что будет с Россией после ухода Путина? 25:31 – Заменит ли искусственный интеллект политиков и останутся ли после этого люди? 28:30 – Российская вода для Средней Азии: есть ли выгоды для РФ от подобного проекта? 34:27 – Чем отличается Пригожин от генерала Власова? 43:30 – Гражданская война в России после революции: могло ли быть иначе? 53:40 - Существовал ли в годы гражданской войны "белый террор"? 56:12 – Доказательство непричастности Ленина к убийству царской семьи; 60:39 - Почему замкнутая в рамках одного государства и лишённая экспансии идеология загнивает? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
россия
украина
сша
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видео, россия, украина, сша, ростислав ищенко, иосиф пригожин, росатом, ленин, великая отечественная война, предательство, пригожин, чвк "вагнер", сво, государство, идеология, ес, украина-ес, казахстан, постсоветское пространство, бывший ссср, одкб, аэс, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная энергетика, средняя азия, терроризм, гражданская война, владимир путин, видео
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Предательство или мятеж наёмников? Ищенко объяснил, в чём отличие Пригожина от генерала Власова

14:46 25.09.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно.
00:36 – О риске обмена ядерными ударами между Россией, США и Европой;
09:04 – что будет, если Курская АЭС попадёт под удар американских ракет?
12:58 – О сборе и систематическом изложении доказательств контроля Запада над украинской властью;
13:50 - о внешней политике Казахстана;
17:10 – о вариантах интеграции на постсоветском пространстве;
20:13 – что будет с Россией после ухода Путина?
25:31 – Заменит ли искусственный интеллект политиков и останутся ли после этого люди?
28:30 – Российская вода для Средней Азии: есть ли выгоды для РФ от подобного проекта?
34:27 – Чем отличается Пригожин от генерала Власова?
43:30 – Гражданская война в России после революции: могло ли быть иначе?
53:40 - Существовал ли в годы гражданской войны "белый террор"?
56:12 – Доказательство непричастности Ленина к убийству царской семьи;
60:39 - Почему замкнутая в рамках одного государства и лишённая экспансии идеология загнивает?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
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14:46Предательство или мятеж наёмников? Ищенко объяснил, в чём отличие Пригожина от генерала Власова
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