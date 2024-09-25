https://ukraina.ru/20240925/1057675853.html

Предательство или мятеж наёмников? Ищенко объяснил, в чём отличие Пригожина от генерала Власова

Предательство или мятеж наёмников? Ищенко объяснил, в чём отличие Пригожина от генерала Власова - 25.09.2024 Украина.ру

Предательство или мятеж наёмников? Ищенко объяснил, в чём отличие Пригожина от генерала Власова

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 25.09.2024

2024-09-25T14:46

2024-09-25T14:46

2024-09-25T14:46

видео

россия

украина

сша

ростислав ищенко

иосиф пригожин

росатом

ленин

великая отечественная война

предательство

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно. 00:36 – О риске обмена ядерными ударами между Россией, США и Европой; 09:04 – что будет, если Курская АЭС попадёт под удар американских ракет? 12:58 – О сборе и систематическом изложении доказательств контроля Запада над украинской властью; 13:50 - о внешней политике Казахстана; 17:10 – о вариантах интеграции на постсоветском пространстве; 20:13 – что будет с Россией после ухода Путина? 25:31 – Заменит ли искусственный интеллект политиков и останутся ли после этого люди? 28:30 – Российская вода для Средней Азии: есть ли выгоды для РФ от подобного проекта? 34:27 – Чем отличается Пригожин от генерала Власова? 43:30 – Гражданская война в России после революции: могло ли быть иначе? 53:40 - Существовал ли в годы гражданской войны "белый террор"? 56:12 – Доказательство непричастности Ленина к убийству царской семьи; 60:39 - Почему замкнутая в рамках одного государства и лишённая экспансии идеология загнивает? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

россия

украина

сша

казахстан

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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