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Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб, защищая свою землю
Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб, защищая свою землю - 25.09.2024 Украина.ру
Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб, защищая свою землю
Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб, передает РИА Новости
2024-09-25T13:56
2024-09-25T13:56
2024-09-25T13:56
новости
курская область
вооруженные силы украины
учитель
фронт
смерть
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"Я из Курска, защищаю свою Родину. Я был учителем истории, и у меня был свой детский сад, я решил, чтобы хорошо воспитывать детей, нужно сначала делать то, чему их учишь. Чтобы был пример. Пример – лучшее средство для воспитания", - рассказал он в последнем интервью агентству. Один из его командиров указал, что в боях за Курскую область мужчина два раза был ранен, но, получив медицинскую помощь, возвращался на фронт.Подробнее об обстановке в Курской области — в материале "Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, вооруженные силы украины, учитель, фронт, смерть
Новости, Курская область, Вооруженные силы Украины, учитель, фронт, смерть
Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб, защищая свою землю
Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб, передает РИА Новости