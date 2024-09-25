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Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб, защищая свою землю

Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб, защищая свою землю - 25.09.2024 Украина.ру

Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб, защищая свою землю

Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб, передает РИА Новости

2024-09-25T13:56

2024-09-25T13:56

2024-09-25T13:56

новости

курская область

вооруженные силы украины

учитель

фронт

смерть

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"Я из Курска, защищаю свою Родину. Я был учителем истории, и у меня был свой детский сад, я решил, чтобы хорошо воспитывать детей, нужно сначала делать то, чему их учишь. Чтобы был пример. Пример – лучшее средство для воспитания", - рассказал он в последнем интервью агентству. Один из его командиров указал, что в боях за Курскую область мужчина два раза был ранен, но, получив медицинскую помощь, возвращался на фронт.Подробнее об обстановке в Курской области — в материале "Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, вооруженные силы украины, учитель, фронт, смерть