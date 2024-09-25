Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб, защищая свою землю - 25.09.2024 Украина.ру
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Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб, защищая свою землю
Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб, защищая свою землю - 25.09.2024 Украина.ру
Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб, защищая свою землю
Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб, передает РИА Новости
2024-09-25T13:56
2024-09-25T13:56
новости
курская область
вооруженные силы украины
учитель
фронт
смерть
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"Я из Курска, защищаю свою Родину. Я был учителем истории, и у меня был свой детский сад, я решил, чтобы хорошо воспитывать детей, нужно сначала делать то, чему их учишь. Чтобы был пример. Пример – лучшее средство для воспитания", - рассказал он в последнем интервью агентству. Один из его командиров указал, что в боях за Курскую область мужчина два раза был ранен, но, получив медицинскую помощь, возвращался на фронт.Подробнее об обстановке в Курской области — в материале "Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, вооруженные силы украины, учитель, фронт, смерть
Новости, Курская область, Вооруженные силы Украины, учитель, фронт, смерть

Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб, защищая свою землю

13:56 25.09.2024
 
© pixabayсвеча, траур
свеча, траур
© pixabay
Читать в
Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб, передает РИА Новости
"Я из Курска, защищаю свою Родину. Я был учителем истории, и у меня был свой детский сад, я решил, чтобы хорошо воспитывать детей, нужно сначала делать то, чему их учишь. Чтобы был пример. Пример – лучшее средство для воспитания", - рассказал он в последнем интервью агентству.
Один из его командиров указал, что в боях за Курскую область мужчина два раза был ранен, но, получив медицинскую помощь, возвращался на фронт.
Подробнее об обстановке в Курской области — в материале "Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьВооруженные силы Украиныучительфронтсмерть
 
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