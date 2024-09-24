Британцы и итальянцы лидируют: стало известно, сколько европейцев решили переехать в Россию
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
Более 60 европейцев обратились за последний месяц в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства, заинтересовавшись указом президента Владимира Путина о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности"
"Все заявили, что устали от либеральной повестки и поэтому хотят жить в России. Количество обращений в посольство РФ в UK возросло на 226%. Вместе с ними порядка 30 итальянцев. У них всё те же причины - неприятная повесточка. Попросили вид на жительство в нашем посольстве в Риме", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Mash.
На днях российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.
На днях спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин отметил, что Запад борется с традиционными религиями, исповедующими истинные ценности, но Россия такую политику не приемлет.
Комментируя санкции, которые были наложены на спортсмена, перекрестившегося во время Олимпиады в Париже, Володин подчеркнул, что теперь на Западе мужчины, изменившие пол, становятся "всего лишь суррогатами, участвуют в спортивных соревнованиях, "побеждая в неравном бою" настоящих женщин".
"В политике приблизительно то же самое. По женским квотам трансгендеры проходят в парламенты", - добавил Володин, уточнив, что власти Европы делают все, чтобы окончательно разрушить духовно-нравственные основы общества.
Однако Российская Федерация не приемлет такую политику, резюмировал спикер ГД РФ.