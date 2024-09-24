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Британцы и итальянцы лидируют: стало известно, сколько европейцев решили переехать в Россию

Британцы и итальянцы лидируют: стало известно, сколько европейцев решили переехать в Россию - 24.09.2024 Украина.ру

Британцы и итальянцы лидируют: стало известно, сколько европейцев решили переехать в Россию

Более 60 европейцев обратились за последний месяц в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства, заинтересовавшись указом президента Владимира Путина о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности"

2024-09-24T11:33

2024-09-24T11:33

2024-09-24T11:33

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На днях российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.На днях спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин отметил, что Запад борется с традиционными религиями, исповедующими истинные ценности, но Россия такую политику не приемлет.Комментируя санкции, которые были наложены на спортсмена, перекрестившегося во время Олимпиады в Париже, Володин подчеркнул, что теперь на Западе мужчины, изменившие пол, становятся "всего лишь суррогатами, участвуют в спортивных соревнованиях, "побеждая в неравном бою" настоящих женщин"."В политике приблизительно то же самое. По женским квотам трансгендеры проходят в парламенты", - добавил Володин, уточнив, что власти Европы делают все, чтобы окончательно разрушить духовно-нравственные основы общества.Однако Российская Федерация не приемлет такую политику, резюмировал спикер ГД РФ.Читайте также: "Недоверие к бывшим политикам Украины закономерно": Царев поддержал назначение Деркача в России.

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новости, россия, украина, запад, вячеслав володин, владимир путин, гражданство, ценности