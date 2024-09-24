Британцы и итальянцы лидируют: стало известно, сколько европейцев решили переехать в Россию - 24.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240924/1057644094.html
Британцы и итальянцы лидируют: стало известно, сколько европейцев решили переехать в Россию
Британцы и итальянцы лидируют: стало известно, сколько европейцев решили переехать в Россию - 24.09.2024 Украина.ру
Британцы и итальянцы лидируют: стало известно, сколько европейцев решили переехать в Россию
Более 60 европейцев обратились за последний месяц в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства, заинтересовавшись указом президента Владимира Путина о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности"
2024-09-24T11:33
2024-09-24T11:33
новости
россия
украина
запад
вячеслав володин
владимир путин
гражданство
ценности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103434/09/1034340960_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_54d277b0b5429368a6e3b8ac5211afcb.jpg
На днях российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.На днях спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин отметил, что Запад борется с традиционными религиями, исповедующими истинные ценности, но Россия такую политику не приемлет.Комментируя санкции, которые были наложены на спортсмена, перекрестившегося во время Олимпиады в Париже, Володин подчеркнул, что теперь на Западе мужчины, изменившие пол, становятся "всего лишь суррогатами, участвуют в спортивных соревнованиях, "побеждая в неравном бою" настоящих женщин"."В политике приблизительно то же самое. По женским квотам трансгендеры проходят в парламенты", - добавил Володин, уточнив, что власти Европы делают все, чтобы окончательно разрушить духовно-нравственные основы общества.Однако Российская Федерация не приемлет такую политику, резюмировал спикер ГД РФ.Читайте также: "Недоверие к бывшим политикам Украины закономерно": Царев поддержал назначение Деркача в России.
https://ukraina.ru/20240921/1057593657.html
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103434/09/1034340960_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_710ebe4c5cf3730f2db0290078bac448.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запад, вячеслав володин, владимир путин, гражданство, ценности
Новости, Россия, Украина, Запад, Вячеслав Володин, Владимир Путин, гражданство, ценности

Британцы и итальянцы лидируют: стало известно, сколько европейцев решили переехать в Россию

11:33 24.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Более 60 европейцев обратились за последний месяц в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства, заинтересовавшись указом президента Владимира Путина о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности"

"Все заявили, что устали от либеральной повестки и поэтому хотят жить в России. Количество обращений в посольство РФ в UK возросло на 226%. Вместе с ними порядка 30 итальянцев. У них всё те же причины - неприятная повесточка. Попросили вид на жительство в нашем посольстве в Риме", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Mash.

На днях российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.
В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.
На днях спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин отметил, что Запад борется с традиционными религиями, исповедующими истинные ценности, но Россия такую политику не приемлет.
Комментируя санкции, которые были наложены на спортсмена, перекрестившегося во время Олимпиады в Париже, Володин подчеркнул, что теперь на Западе мужчины, изменившие пол, становятся "всего лишь суррогатами, участвуют в спортивных соревнованиях, "побеждая в неравном бою" настоящих женщин".
"В политике приблизительно то же самое. По женским квотам трансгендеры проходят в парламенты", - добавил Володин, уточнив, что власти Европы делают все, чтобы окончательно разрушить духовно-нравственные основы общества.
Однако Российская Федерация не приемлет такую политику, резюмировал спикер ГД РФ.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
21 сентября, 11:32
Володин: власть в Европе "по женским квотам" захватили суррогаты Запад борется с традиционными религиями, исповедующими истинные ценности, но Россия такую политику не приемлет. Это мнение в своем телеграм-канале озвучил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Читайте также: "Недоверие к бывшим политикам Украины закономерно": Царев поддержал назначение Деркача в России.
 
НовостиРоссияУкраинаЗападВячеслав ВолодинВладимир Путингражданствоценности
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Абсолютно безальтернативным: в Кремле отреагировали на слова Зеленского о завершении конфликта
12:46Более полумиллиарда: Орбакайте выставила на продажу последнюю связь с Россией
12:09Без шпионов - никуда: как работает разведка в эпоху спутников - руководитель "Боевого резерва" Якут
11:38Константинов дал Зеленскому остроумный совет по выпрашиванию помощи у США
11:33Британцы и итальянцы лидируют: стало известно, сколько европейцев решили переехать в Россию
11:14Запутался в показаниях: Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения конфликта
11:07"План победы" Зеленского на самом деле является планом его выживания - Times
10:33В Биробиджане задержали агента СБУ, готовившего диверсии на железнодорожных путях — ФСБ
10:21Российские военные зашли в восточные окраины Угледара - украинские СМИ
10:08Зеленского обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США
09:57Офис Зеленского добьет энергосистему страны - бывший глава "Укрэнерго"
09:44"Величайший продавец в истории": Трамп заявил, что отношение к Зеленскому и Киеву нужно пересмотреть
09:00Конец света из-за Зеленского, провалы ВСУ, украинский нацизм. Главное на Украине на утро 24 сентября
08:32Алексей Кузнецов: Пока Европа помнит вкус русской крови, шанса с Россией у нее нет
08:04Главное за ночь 24 сентября
08:00Зеленский – идеальный американец. Почти
06:55План победы Зеленского как шантаж Запада и США. Украинские эксперты и политики о долгой войне с Россией
06:45Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии
06:30Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане
06:25Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад
Лента новостейМолния