https://ukraina.ru/20240923/1057628636.html

"Тимощук не продался − он просто стал русским". Украинский футболист помогает жителям Курской области

"Тимощук не продался − он просто стал русским". Украинский футболист помогает жителям Курской области - 23.09.2024 Украина.ру

"Тимощук не продался − он просто стал русским". Украинский футболист помогает жителям Курской области

Легендарный украинский футболист Анатолий Тимощук, который сейчас работает в тренерском штабе питерского футбольного клуба "Зенит", поучаствовал в благотворительном аукционе и вызвал волну ненависти среди своих соотечественник.

2024-09-23T17:36

2024-09-23T17:36

2024-09-23T17:36

эксклюзив

украина

курская область

россия

футболист

соцсети

захар прилепин

владимир зеленский

германия

"зенит"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102017/12/1020171285_0:221:2853:1826_1920x0_80_0_0_8031f0d89f794fd290aea16551d53b46.jpg

Футболку с подписью спортсмена продали за 700 тысяч рублей, а вырученные деньги направят на помощь беженцам из Курской области. С 2022 года самый титулованный футболист Украины находится под всеми санкции своей страны и лишен всех регалий. А стоит напомнить, что Тимощук является рекордсменом украинской сборной по числу матчей. Он сыграл 144 встречи. Становился чемпионом России и Германии, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА (ныне - Лига Европы) и Суперкубок УЕФА. В составе "Шахтера" трижды выигрывал чемпионат Украины и Кубок Украины, а также один раз - Суперкубок Украины. В 2007 году Тимощук присоединился к "Зениту". В составе команды Тимощук стал чемпионом России, выиграл Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2016 года работает в тренерском штабе футбольного клуба "Зенит". Реакция на поступок футболиста в украинском сегменте фанатов строго негативная, а вот россияне поддержали спортсмена и выразили ему благодарность за поддержку курян. Больше мнений - в обзоре соцсетей.Писатель Захар ПрилепинБывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук продал свою футболку за 700 тысяч рублей на благотворительном аукционе. Вырученные деньги пойдут в Курскую область на помощь беженцам. Он один из самых титулованных футболистов в истории Украины. ... Зеленский так разозлился, что ввел против него все мыслимые санкции. Люди остаются людьми.Украинский аналитик Сергей МарченкоИстория Тимощука максимально трагична для Украины. Потому что на самом деле она не про Тимощука. Легче всего просто сказать, что Тимощук продался. Кстати, это будет святая правда – он и правда продался.Но история эта не о Тимощуке. Потому что это история не его одного, а десятков миллионов украинцев, которые превратились в русских. Деньги, тщеславие, "элитарность" – все для маленьких украинцев, которым вложили в голову желание стать великими русскими людьми. Это все еще работает. Несмотря на ужасающие последствия российской оккупации, маленькие тимощуки выбирают, где слаще.Украинский политик Антон Геращенко*Всегда есть куда пробивать дно: доказано экс-футболистом сборной Украины. Анатолий Тимощук, который ныне является помощником тренера питерского "Зенита", помог собрать 700 тысяч рублей "на Курскую область", отдав на "фанатский аукцион" свою футболку. Тимощук родился в Луцке. Играл на луцкую "Волынь" и донецкий "Шахтер". С горняками трижды становился чемпионом Украины. Несколько раз признавался лучшим игроком национального первенства. Был вице-капитаном. В 2007—2009 и 2013—2015 годах выступал за "Зенит". После начала полномасштабного вторжения остался жить и работать в Петербурге. Еще в 2017 году, защищая Авдеевку от оккупантов, погиб сводный брат жены футболиста. В 2022 году Украинская федерация футбола лишила Тимощука всех спортивных наград. Также он лишен звания "Почетный гражданин Луцка". С января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.Украинский музыкант Сергей ВасилюкКогда любимец становится врагом – это трагедия, а не повод для хейта. Когда "Зенит" выиграл Кубок УЕФА, вся футбольная Европа, включая страну 404, видела, как почетный трофей поднял в руках человек, завернутый в сине-желтое знамя. Это был украинец Анатолий Тимощук и нашим радостям не было предела. Сейчас он собирает деньги на убийство украинцев. На эмоциях, а также будучи в собственном пузыре, большинство из нас явно не знало, что вторая жена Тимощука – россиянка, у них двое детей, по факту это уже российская семья. К сожалению.Он не продался. Он сделал свой выбор. Он – за них, он – против нас.Политолог Михаил ПавливМолодец Толик, он хоть и волыняка, но наш, донецкий, шахтеровский.* - внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240923/1057618997.html

украина

курская область

россия

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, курская область, россия, футболист, соцсети, захар прилепин, владимир зеленский, германия, "зенит", уефа, "шахтер"