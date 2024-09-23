Кочетков: Украина будет бить ракетами глубь территории России, потому что Запад уже "все разрешил"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
Сейчас противник сейчас сделает все, чтобы попытаться ускорить конфликт, прекратить медленное удушение киевской хунты и заставить Россию сесть за стол невыгодных для нее переговоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
Украина сейчас однозначно будет бить натовскими ракетами вглубь российской территории. Если уже начался этот цирк "разрешим/не разрешим", то это значит, что Запад уже все поставил, все разрешил и ждет удобного момента, рассказал политолог.
"То есть Запад будет делать все, что угодно: в том числе наносить удары со своих баз по нашей территории. Это продлится до тех пор, пока мы не нанесем им чувствительные и болезненные удары, которые вынудят их вернуться в состояние временного здравомыслия", — уверен Кочетков.
Он отметил, что до конца не понятно, какой именно стратегии придерживается Москва. Но очевидно России надо больше времени, чтобы переформатировать оборонную промышленность и навести порядок внутри страны, указал эксперт.
Россия считает, что сейчас время работает в ее пользу. А "пока толстый сохнет, худой сдохнет". И вся истерика Зеленского и Запада связана с пониманием, что время работает не на Украину, подчеркнул волонтер.
Противник сейчас сделает все, чтобы попытаться ускорить конфликт, прекратить медленное удушение киевской хунты и заставить Россию сесть за стол невыгодных для нее переговоров, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.ру
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