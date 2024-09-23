https://ukraina.ru/20240923/1057609182.html

Кочетков: Украина будет бить ракетами глубь территории России, потому что Запад уже "все разрешил"

Кочетков: Украина будет бить ракетами глубь территории России, потому что Запад уже "все разрешил" - 23.09.2024 Украина.ру

Кочетков: Украина будет бить ракетами глубь территории России, потому что Запад уже "все разрешил"

Сейчас противник сейчас сделает все, чтобы попытаться ускорить конфликт, прекратить медленное удушение киевской хунты и заставить Россию сесть за стол невыгодных для нее переговоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков

2024-09-23T05:45

2024-09-23T05:45

2024-09-23T05:45

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Украина сейчас однозначно будет бить натовскими ракетами вглубь российской территории. Если уже начался этот цирк "разрешим/не разрешим", то это значит, что Запад уже все поставил, все разрешил и ждет удобного момента, рассказал политолог.Он отметил, что до конца не понятно, какой именно стратегии придерживается Москва. Но очевидно России надо больше времени, чтобы переформатировать оборонную промышленность и навести порядок внутри страны, указал эксперт.Россия считает, что сейчас время работает в ее пользу. А "пока толстый сохнет, худой сдохнет". И вся истерика Зеленского и Запада связана с пониманием, что время работает не на Украину, подчеркнул волонтер.Противник сейчас сделает все, чтобы попытаться ускорить конфликт, прекратить медленное удушение киевской хунты и заставить Россию сесть за стол невыгодных для нее переговоров, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.руО других аспектах украинского кризиса - в интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240921/1057590303.html

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новости, россия, украина, запад, алексей кочетков, владимир зеленский, ракеты, ракетный удар, промышленность, переговоры, сво