Кочетков: Украина будет бить ракетами глубь территории России, потому что Запад уже "все разрешил" - 23.09.2024 Украина.ру
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Кочетков: Украина будет бить ракетами глубь территории России, потому что Запад уже "все разрешил"
Кочетков: Украина будет бить ракетами глубь территории России, потому что Запад уже "все разрешил" - 23.09.2024 Украина.ру
Кочетков: Украина будет бить ракетами глубь территории России, потому что Запад уже "все разрешил"
Сейчас противник сейчас сделает все, чтобы попытаться ускорить конфликт, прекратить медленное удушение киевской хунты и заставить Россию сесть за стол невыгодных для нее переговоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
2024-09-23T05:45
2024-09-23T05:45
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владимир зеленский
ракеты
ракетный удар
промышленность
переговоры
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Украина сейчас однозначно будет бить натовскими ракетами вглубь российской территории. Если уже начался этот цирк "разрешим/не разрешим", то это значит, что Запад уже все поставил, все разрешил и ждет удобного момента, рассказал политолог.Он отметил, что до конца не понятно, какой именно стратегии придерживается Москва. Но очевидно России надо больше времени, чтобы переформатировать оборонную промышленность и навести порядок внутри страны, указал эксперт.Россия считает, что сейчас время работает в ее пользу. А "пока толстый сохнет, худой сдохнет". И вся истерика Зеленского и Запада связана с пониманием, что время работает не на Украину, подчеркнул волонтер.Противник сейчас сделает все, чтобы попытаться ускорить конфликт, прекратить медленное удушение киевской хунты и заставить Россию сесть за стол невыгодных для нее переговоров, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.руО других аспектах украинского кризиса - в интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, запад, алексей кочетков, владимир зеленский, ракеты, ракетный удар, промышленность, переговоры, сво
Новости, Россия, Украина, Запад, Алексей Кочетков, Владимир Зеленский, ракеты, ракетный удар, промышленность, переговоры, СВО

Кочетков: Украина будет бить ракетами глубь территории России, потому что Запад уже "все разрешил"

05:45 23.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
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Сейчас противник сейчас сделает все, чтобы попытаться ускорить конфликт, прекратить медленное удушение киевской хунты и заставить Россию сесть за стол невыгодных для нее переговоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
Украина сейчас однозначно будет бить натовскими ракетами вглубь российской территории. Если уже начался этот цирк "разрешим/не разрешим", то это значит, что Запад уже все поставил, все разрешил и ждет удобного момента, рассказал политолог.
"То есть Запад будет делать все, что угодно: в том числе наносить удары со своих баз по нашей территории. Это продлится до тех пор, пока мы не нанесем им чувствительные и болезненные удары, которые вынудят их вернуться в состояние временного здравомыслия", — уверен Кочетков.
Он отметил, что до конца не понятно, какой именно стратегии придерживается Москва. Но очевидно России надо больше времени, чтобы переформатировать оборонную промышленность и навести порядок внутри страны, указал эксперт.
Россия считает, что сейчас время работает в ее пользу. А "пока толстый сохнет, худой сдохнет". И вся истерика Зеленского и Запада связана с пониманием, что время работает не на Украину, подчеркнул волонтер.
Противник сейчас сделает все, чтобы попытаться ускорить конфликт, прекратить медленное удушение киевской хунты и заставить Россию сесть за стол невыгодных для нее переговоров, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах украинского кризиса - в интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова на сайте Украина.ру
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