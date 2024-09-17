https://ukraina.ru/20240917/1057499865.html
Будни дроновода: об устройстве FPV, взрывчатке, РЭБ и боевом опыте - командир группы БПЛА "Биркин"
Будни дроновода: об устройстве FPV, взрывчатке, РЭБ и боевом опыте - командир группы БПЛА "Биркин" - 17.09.2024 Украина.ру
Будни дроновода: об устройстве FPV, взрывчатке, РЭБ и боевом опыте - командир группы БПЛА "Биркин"
Как устроены беспилотники, как FPV-дроны используют в ходе специальной военной операции, что нужно для того, чтобы успешно поразить американский танк "Абрамс"?
2024-09-17T14:12
2024-09-17T14:12
2024-09-17T14:12
видео
россия
киев
запорожье
александр чаленко
украина
западная украина
вооружения
взрыв
танки
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Ответы на эти и другие вопросы в материале военкора Александра Чаленко, разговорившего одного из самых успешных дроноводов на СВО – командира расчёта БПЛА с позывным Биркин. Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
россия
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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видео, россия, киев, запорожье, александр чаленко, украина, западная украина, вооружения, взрыв, танки, беспилотники, дроны, видео
Видео, Россия, Киев, Запорожье, Александр Чаленко, Украина, Западная Украина, вооружения, взрыв, танки, беспилотники, дроны
Будни дроновода: об устройстве FPV, взрывчатке, РЭБ и боевом опыте - командир группы БПЛА "Биркин"
Как устроены беспилотники, как FPV-дроны используют в ходе специальной военной операции, что нужно для того, чтобы успешно поразить американский танк "Абрамс"?
Ответы на эти и другие вопросы в материале военкора Александра Чаленко, разговорившего одного из самых успешных дроноводов на СВО – командира расчёта БПЛА с позывным Биркин.
Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно
.