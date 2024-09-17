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Будни дроновода: об устройстве FPV, взрывчатке, РЭБ и боевом опыте - командир группы БПЛА "Биркин"

Будни дроновода: об устройстве FPV, взрывчатке, РЭБ и боевом опыте - командир группы БПЛА "Биркин" - 17.09.2024 Украина.ру

Будни дроновода: об устройстве FPV, взрывчатке, РЭБ и боевом опыте - командир группы БПЛА "Биркин"

Как устроены беспилотники, как FPV-дроны используют в ходе специальной военной операции, что нужно для того, чтобы успешно поразить американский танк "Абрамс"?

2024-09-17T14:12

2024-09-17T14:12

2024-09-17T14:12

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александр чаленко

украина

западная украина

вооружения

взрыв

танки

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Ответы на эти и другие вопросы в материале военкора Александра Чаленко, разговорившего одного из самых успешных дроноводов на СВО – командира расчёта БПЛА с позывным Биркин. Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.

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