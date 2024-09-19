https://ukraina.ru/20240919/1057535346.html

Рожин: Российские войска продвигаются в центр Дзержинска и расширяют плацдарм за каналом в Часовом Яре

Рожин: Российские войска продвигаются в центр Дзержинска и расширяют плацдарм за каналом в Часовом Яре - 19.09.2024 Украина.ру

Рожин: Российские войска продвигаются в центр Дзержинска и расширяют плацдарм за каналом в Часовом Яре

В районе Дзержинска (Торецк) ВС РФ продолжают штурмовые действия в самом городе. Под Часовым Яром российские силы ведут бои за каналом Северский Донец - Донбасс. К юго-западу от Клещеевки пока без изменений. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-09-19T05:10

2024-09-19T05:10

2024-09-19T05:10

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В районе Дзержинска (Торецк) ВС РФ продолжают штурмовые действия в городе. Они зачистили от ВСУ исправительную колонию и продвигаются в центр. Также есть подвижки в районе Дружбы, идет штурм Нелеповки. А к западу от Новгородского ВС РФ движутся в направлении на Розовку, рассказал эксперт.Он сообщил, что под Часовым Яром ВС РФ ведут бои за каналом Северский Донец - Донбасс. Бойцы потихоньку расширяют этот плацдарм. После освобождения Калиновки есть небольшое продвижение к северу от города, также есть продвижение у Григоровки, добавил журналист.На Северском выступе Переездное в основном находится по контролем ВС РФ. ВСУ предпринимают контратаки в районе Раздоловки. Они пытаются ударами во фланг остановить продвижение на Северск, указал он."Также продолжаются бои в районе Выемки и Ивано-Дарьевки. Под Белогоровкой пока без изменений", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.руО том, каким способом киевский режим может осуществить нападение на Приднестровье — в интервью Михаила Амерберга: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240918/1057530583.html

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