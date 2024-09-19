Рожин: Российские войска продвигаются в центр Дзержинска и расширяют плацдарм за каналом в Часовом Яре
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
В районе Дзержинска (Торецк) ВС РФ продолжают штурмовые действия в самом городе. Под Часовым Яром российские силы ведут бои за каналом Северский Донец - Донбасс. К юго-западу от Клещеевки пока без изменений. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В районе Дзержинска (Торецк) ВС РФ продолжают штурмовые действия в городе. Они зачистили от ВСУ исправительную колонию и продвигаются в центр. Также есть подвижки в районе Дружбы, идет штурм Нелеповки. А к западу от Новгородского ВС РФ движутся в направлении на Розовку, рассказал эксперт.
Он сообщил, что под Часовым Яром ВС РФ ведут бои за каналом Северский Донец - Донбасс. Бойцы потихоньку расширяют этот плацдарм. После освобождения Калиновки есть небольшое продвижение к северу от города, также есть продвижение у Григоровки, добавил журналист.
"К юго-западу от Клещеевки пока без изменений. Мы отжали часть территорий у канала, противник откатился, но у нас есть проблемы с украинскими дронами и артиллерией. Сама местность не благоприятствует продвижению", — отметил Рожин.
На Северском выступе Переездное в основном находится по контролем ВС РФ. ВСУ предпринимают контратаки в районе Раздоловки. Они пытаются ударами во фланг остановить продвижение на Северск, указал он.
"Также продолжаются бои в районе Выемки и Ивано-Дарьевки. Под Белогоровкой пока без изменений", — резюмировал собеседник издания.
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