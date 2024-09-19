Рожин: Российские войска продвигаются в центр Дзержинска и расширяют плацдарм за каналом в Часовом Яре - 19.09.2024 Украина.ру
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Рожин: Российские войска продвигаются в центр Дзержинска и расширяют плацдарм за каналом в Часовом Яре
Рожин: Российские войска продвигаются в центр Дзержинска и расширяют плацдарм за каналом в Часовом Яре - 19.09.2024 Украина.ру
Рожин: Российские войска продвигаются в центр Дзержинска и расширяют плацдарм за каналом в Часовом Яре
В районе Дзержинска (Торецк) ВС РФ продолжают штурмовые действия в самом городе. Под Часовым Яром российские силы ведут бои за каналом Северский Донец - Донбасс. К юго-западу от Клещеевки пока без изменений. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-09-19T05:10
2024-09-19T05:10
новости
россия
донбасс
клещеевка
борис рожин
часов яр
плацдарм
наступление
сво
бои
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В районе Дзержинска (Торецк) ВС РФ продолжают штурмовые действия в городе. Они зачистили от ВСУ исправительную колонию и продвигаются в центр. Также есть подвижки в районе Дружбы, идет штурм Нелеповки. А к западу от Новгородского ВС РФ движутся в направлении на Розовку, рассказал эксперт.Он сообщил, что под Часовым Яром ВС РФ ведут бои за каналом Северский Донец - Донбасс. Бойцы потихоньку расширяют этот плацдарм. После освобождения Калиновки есть небольшое продвижение к северу от города, также есть продвижение у Григоровки, добавил журналист.На Северском выступе Переездное в основном находится по контролем ВС РФ. ВСУ предпринимают контратаки в районе Раздоловки. Они пытаются ударами во фланг остановить продвижение на Северск, указал он."Также продолжаются бои в районе Выемки и Ивано-Дарьевки. Под Белогоровкой пока без изменений", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.руО том, каким способом киевский режим может осуществить нападение на Приднестровье — в интервью Михаила Амерберга: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан на сайте Украина.ру
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донбасс
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новости, россия, донбасс, клещеевка, борис рожин, часов яр, плацдарм, наступление, сво, бои, вс рф, всу
Новости, Россия, Донбасс, Клещеевка, Борис Рожин, Часов Яр, плацдарм, наступление, СВО, бои, ВС РФ, ВСУ

Рожин: Российские войска продвигаются в центр Дзержинска и расширяют плацдарм за каналом в Часовом Яре

05:10 19.09.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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В районе Дзержинска (Торецк) ВС РФ продолжают штурмовые действия в самом городе. Под Часовым Яром российские силы ведут бои за каналом Северский Донец - Донбасс. К юго-западу от Клещеевки пока без изменений. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В районе Дзержинска (Торецк) ВС РФ продолжают штурмовые действия в городе. Они зачистили от ВСУ исправительную колонию и продвигаются в центр. Также есть подвижки в районе Дружбы, идет штурм Нелеповки. А к западу от Новгородского ВС РФ движутся в направлении на Розовку, рассказал эксперт.
Он сообщил, что под Часовым Яром ВС РФ ведут бои за каналом Северский Донец - Донбасс. Бойцы потихоньку расширяют этот плацдарм. После освобождения Калиновки есть небольшое продвижение к северу от города, также есть продвижение у Григоровки, добавил журналист.
"К юго-западу от Клещеевки пока без изменений. Мы отжали часть территорий у канала, противник откатился, но у нас есть проблемы с украинскими дронами и артиллерией. Сама местность не благоприятствует продвижению", — отметил Рожин.
На Северском выступе Переездное в основном находится по контролем ВС РФ. ВСУ предпринимают контратаки в районе Раздоловки. Они пытаются ударами во фланг остановить продвижение на Северск, указал он.
"Также продолжаются бои в районе Выемки и Ивано-Дарьевки. Под Белогоровкой пока без изменений", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.ру
О том, каким способом киевский режим может осуществить нападение на Приднестровье — в интервью Михаила Амерберга: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан на сайте Украина.ру
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Вчера, 16:31
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия оставила ВСУ без Украинска и нацелилась на Желанное ВтороеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияДонбассКлещеевкаБорис РожинЧасов ЯрплацдармнаступлениеСВОбоиВС РФВСУ
 
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