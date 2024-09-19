Ищенко объяснил, почему Россия может забрать себе Галицию, чтобы не оставлять Польше "зародыш" Украины - 19.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240919/1057520276.html
Ищенко объяснил, почему Россия может забрать себе Галицию, чтобы не оставлять Польше "зародыш" Украины
Ищенко объяснил, почему Россия может забрать себе Галицию, чтобы не оставлять Польше "зародыш" Украины - 19.09.2024 Украина.ру
Ищенко объяснил, почему Россия может забрать себе Галицию, чтобы не оставлять Польше "зародыш" Украины
России невыгодно оставлять любую территорию, которая может служить зародышем будущей Украины. Потому что неизвестно, какую политику под давлением США поляки будут проводить по отношению к Западной Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-09-19T05:30
2024-09-19T05:30
новости
россия
украина
ростислав ищенко
галиция
западная украина
территория
польша
львовская область
тернопольская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102074/83/1020748359_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_f5af62bde63530fd0ff93f8fde60cf46.jpg
Сейчас речь идет не о том, что поляки готовы воевать с Россией, а о том, что они хотят взять под контроль западные области Украины, чтобы сохранить буфер на границе с РФ и чтобы показать своему народу, что Польша не зря с ней так долго враждовала и получила бонус, рассказал эксперт.Таким образом, Варшава хочет вернуть исконные польские территории: Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Поляки при этом опасаются, что Россия может сама претендовать на Галицию, добавил обозреватель.После этого от имени этой автономии можно будет выдвигать претензии на территории от "Сяну до Дону", включая Крым и говорить, что это якобы "исконно украинские земли". Чтобы у противника не осталось такой возможности, Россия может забрать Галицию себе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина совершить массовый пуск БПЛА, чтобы проложить дорогу своим ракетам — в интервью Владимира Орлова: о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240918/1057512414.html
россия
украина
галиция
западная украина
польша
львовская область
тернопольская область
ивано-франковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102074/83/1020748359_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_8a76557e3602203fd6752460381a23f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, ростислав ищенко, галиция, западная украина, территория, польша, львовская область, тернопольская область, ивано-франковская область
Новости, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Галиция, Западная Украина, территория, Польша, Львовская область, Тернопольская область, Ивано-Франковская область

Ищенко объяснил, почему Россия может забрать себе Галицию, чтобы не оставлять Польше "зародыш" Украины

05:30 19.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
России невыгодно оставлять любую территорию, которая может служить зародышем будущей Украины. Потому что неизвестно, какую политику под давлением США поляки будут проводить по отношению к Западной Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас речь идет не о том, что поляки готовы воевать с Россией, а о том, что они хотят взять под контроль западные области Украины, чтобы сохранить буфер на границе с РФ и чтобы показать своему народу, что Польша не зря с ней так долго враждовала и получила бонус, рассказал эксперт.
Таким образом, Варшава хочет вернуть исконные польские территории: Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Поляки при этом опасаются, что Россия может сама претендовать на Галицию, добавил обозреватель.
"России невыгодно оставлять любую территорию, которая может служить зародышем будущей Украины. А мы не знаем, какую политику поляки, тем более под давлением американцев, будут проводить по отношению к Западной Украине. Это будет политика тотальной полонизации, или они в соответствии с европейской хартией объявят это автономной Украиной", — отметил Ищенко.
После этого от имени этой автономии можно будет выдвигать претензии на территории от "Сяну до Дону", включая Крым и говорить, что это якобы "исконно украинские земли". Чтобы у противника не осталось такой возможности, Россия может забрать Галицию себе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.ру
О том, сможет ли Украина совершить массовый пуск БПЛА, чтобы проложить дорогу своим ракетам — в интервью Владимира Орлова: о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру
Йохан Бекман интервью
Вчера, 06:10
Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против РоссииНе исключено, что разговоры об ударах ракетами по территории России - блеф коллективного Запада. Возможно, что они тайно развивают другие способы войны. Например, с помощью химического оружия. Я уверен на 100 процентов, что Запад планирует использование биооружия против России. Они развивают новые виды вирусов и технологии их распространения.
 
НовостиРоссияУкраинаРостислав ИщенкоГалицияЗападная УкраинатерриторияПольшаЛьвовская областьТернопольская областьИвано-Франковская область
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:13Главное за ночь 19 сентября
08:00"После тяжёлых и продолжительных боев нашими войсками оставлен город Киев"
06:58Породнился с российским сенатором и помогает ВСУ. Чем занимается экс-спикер Рады Владимир Литвин
06:30Украина в международном контексте. Что думают об украинском конфликте в США, Великобритании и Германии
06:20Украина должна освободить политзэков. Что не так с нашим обсуждением проблемы
06:10Как "зраду" выдать за "победу". Украинские эксперты с тревогой о плане победы Зеленского
06:00Под Суджей ВСУ будут оттягиваться на юг или перебросят на Курск резервы с других направлений — эксперт
05:50Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию
05:45ВСУ постепенно откатываются: Рожин сообщил, как ВС РФ взяли в полуохват Украинск и продвинулись в Лысовке
05:30Ищенко объяснил, почему Россия может забрать себе Галицию, чтобы не оставлять Польше "зародыш" Украины
05:25Как США готовили войну в Европе. Немецкий политик еще 10 лет назад предсказал сегодняшние события
05:20Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16
05:10Рожин: Российские войска продвигаются в центр Дзержинска и расширяют плацдарм за каналом в Часовом Яре
05:00Ситуация развивается удобно: Рожин о том, как ВС РФ давят ВСУ под Угледаром и срезают выступ в Работино
04:45"Последний свет в окошке": эксперт о том, что будет, если Турция выйдет из НАТО и начнет войну с Грецией
04:30Ищенко рассказал, зачем Эрдоган призывает отдать Крым Украине, хотя на него есть два претендента
04:15Ищенко объяснил, почему Турция стремится в БРИКС, но не признает Крым российским и не выйдет из НАТО
04:00Рожин рассказал, как ВС РФ освобождают поселки в Курской области и продвигаются на Купянском направлении
03:45"Договоримся по-быстрому": политолог о том, как Польша хочет развязать с Россией психологическую войну
03:30Взятие Украинска обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит двигаться на Курахово - Рожин
Лента новостейМолния