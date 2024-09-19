https://ukraina.ru/20240919/1057520276.html

Ищенко объяснил, почему Россия может забрать себе Галицию, чтобы не оставлять Польше "зародыш" Украины

Ищенко объяснил, почему Россия может забрать себе Галицию, чтобы не оставлять Польше "зародыш" Украины - 19.09.2024 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему Россия может забрать себе Галицию, чтобы не оставлять Польше "зародыш" Украины

России невыгодно оставлять любую территорию, которая может служить зародышем будущей Украины. Потому что неизвестно, какую политику под давлением США поляки будут проводить по отношению к Западной Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-09-19T05:30

2024-09-19T05:30

2024-09-19T05:30

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россия

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ростислав ищенко

галиция

западная украина

территория

польша

львовская область

тернопольская область

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Сейчас речь идет не о том, что поляки готовы воевать с Россией, а о том, что они хотят взять под контроль западные области Украины, чтобы сохранить буфер на границе с РФ и чтобы показать своему народу, что Польша не зря с ней так долго враждовала и получила бонус, рассказал эксперт.Таким образом, Варшава хочет вернуть исконные польские территории: Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Поляки при этом опасаются, что Россия может сама претендовать на Галицию, добавил обозреватель.После этого от имени этой автономии можно будет выдвигать претензии на территории от "Сяну до Дону", включая Крым и говорить, что это якобы "исконно украинские земли". Чтобы у противника не осталось такой возможности, Россия может забрать Галицию себе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина совершить массовый пуск БПЛА, чтобы проложить дорогу своим ракетам — в интервью Владимира Орлова: о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240918/1057512414.html

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львовская область

тернопольская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, ростислав ищенко, галиция, западная украина, территория, польша, львовская область, тернопольская область, ивано-франковская область