Бросить жалко, а нести сил нет: Норин объяснил, когда Покровск станет для ВСУ "чемоданом без ручки" - 17.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240917/1057476414.html
Бросить жалко, а нести сил нет: Норин объяснил, когда Покровск станет для ВСУ "чемоданом без ручки"
Бросить жалко, а нести сил нет: Норин объяснил, когда Покровск станет для ВСУ "чемоданом без ручки" - 17.09.2024 Украина.ру
Бросить жалко, а нести сил нет: Норин объяснил, когда Покровск станет для ВСУ "чемоданом без ручки"
Покровск ценен для Украины как логистический узел и территория с коксующимся углем. Чтобы его "дожать", не обязательно штурмовать город. Задача — подобраться к нему вплотную и заставить противника сидеть под ФАБами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
2024-09-17T04:00
2024-09-17T04:00
новости
украина
россия
вс рф
покровск/красноармейск
мобилизация
евгений норин
сво
штурм
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056700671_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ba1bea066944ce87a1dfbe02dc5ee233.jpg
По мнению эксперта, в России уже назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую сейчас не проводят по политическим и экономическим причинам. Если собрать 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит, отметил журналист.Чтобы понимать, хватит ли этих гипотетических 50 тысяч мобилизованных для того, чтобы "дожать" Покровск (Красноармейск), нужно понять, что мы под этим подразумеваем, отметил историк.Он ценен для Украины как логистический узел и территория с коксующимся углем. Все эти задачи решаются на подступах к Покровску. Для этого даже не обязательно штурмовать город. Задача подобраться к нему вплотную и заставить противника сидеть там под ФАБами, сообщил эксперт."Я худой пророк. Но я надеюсь, что к концу года Покровск однозначно станет для Украины чемоданом без ручки: бросить жалко, а нести сил нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руО том, что на самом деле произошло в центре связи в Полтаве и какие потери понес противник — в интервью Владислава Евтушенко: У ВСУ в Полтаве есть много опасных объектов, но Россия обрушит их как в Авдеевке на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240915/1057458727.html
украина
россия
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056700671_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_e4313a14e8a4bff118ff6fa9b86b063e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, вс рф, покровск/красноармейск, мобилизация, евгений норин, сво, штурм, всу, общество
Новости, Украина, Россия, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, мобилизация, Евгений Норин, СВО, штурм, ВСУ, Общество

Бросить жалко, а нести сил нет: Норин объяснил, когда Покровск станет для ВСУ "чемоданом без ручки"

04:00 17.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Читать в
Покровск ценен для Украины как логистический узел и территория с коксующимся углем. Чтобы его "дожать", не обязательно штурмовать город. Задача — подобраться к нему вплотную и заставить противника сидеть под ФАБами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
По мнению эксперта, в России уже назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую сейчас не проводят по политическим и экономическим причинам. Если собрать 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит, отметил журналист.
"У противника ситуация тяжелая. Но у нас она тоже тяжелая. Неслучайно мы готовы платить свежим рекрутам по 2 миллиона. И я скажу откровенно, что у нас назрела военная необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам", — подчеркнул Норин.
Чтобы понимать, хватит ли этих гипотетических 50 тысяч мобилизованных для того, чтобы "дожать" Покровск (Красноармейск), нужно понять, что мы под этим подразумеваем, отметил историк.
Он ценен для Украины как логистический узел и территория с коксующимся углем. Все эти задачи решаются на подступах к Покровску. Для этого даже не обязательно штурмовать город. Задача подобраться к нему вплотную и заставить противника сидеть там под ФАБами, сообщил эксперт.
"Я худой пророк. Но я надеюсь, что к концу года Покровск однозначно станет для Украины чемоданом без ручки: бросить жалко, а нести сил нет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру
О том, что на самом деле произошло в центре связи в Полтаве и какие потери понес противник — в интервью Владислава Евтушенко: У ВСУ в Полтаве есть много опасных объектов, но Россия обрушит их как в Авдеевке на сайте Украина.ру
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
15 сентября, 12:18
О смысле СВОПо мере того как утыкивание Украины флагами отмечает растущее в геометрической прогрессии количество трупов тех, кого они пафосно называют не иначе как защитниками, постепенно у каждого из нас появляется свой знакомый (с которым когда-то вместе учились, служили, отдыхали) или даже родственник (хорошо если дальний), погибший за Украину
 
НовостиУкраинаРоссияВС РФПокровск/КрасноармейскмобилизацияЕвгений НоринСВОштурмВСУОбщество
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"У противника всё гораздо хуже": эксперт рассказал, когда может начаться вторая волна мобилизация
05:45"Проведут в смягченной форме": Норин объяснил, почему назрела необходимость второй волны мобилизации
05:30"Не успевают восполнить потери": военкор раскрыл, почему ВСУ не хватает артиллеристов и операторов БПЛА
05:15Орлов рассказал, сможет ли Украина совершить массовый пуск БПЛА, чтобы проложить дорогу своим ракетам
05:00"У нас не война, а спецоперация": военкор Линин объяснил, почему армия РФ не бомбит украинские города
04:45"Нужно уничтожать операторов": эксперт объяснил, почему оборона ВСУ проседает там, где мало дроноводов
04:30На основном фронте "полный швах": эксперт о том, как ВСУ будут пытаться "пырнуть" российские регионы
04:15"Смотрите, мы можем бить по России": Орлов раскрыл, может ли Украина нанести массированный ракетный удар
04:00Бросить жалко, а нести сил нет: Норин объяснил, когда Покровск станет для ВСУ "чемоданом без ручки"
03:45"Пока мы видим только ATACMS": эксперт рассказал, какое опасное оружие Запад может передать Украине
03:30На бумаге большая, а в реальности — не очень: Норин раскрыл, почему Украина всех подряд ставит под ружье
03:15"Мы можем разровнять все": эксперт о том, почему после Полтавы инструкторы НАТО неохотно едут на Украину
03:00"Все досконально известно": военный эксперт рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16
21:24История тихого подвига: пожарный в Курской области спас более 100 мирных жителей от обстрелов ВСУ
19:00Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим
18:03Генсек НАТО: Украину не пригласят в альянс из-за отсутствия консенсуса
18:00След "Азова"* в покушении на Трампа, эвакуация на Курщине, обстрелы. Итоги 16 сентября
17:48Филатов разрешил: депутаты из Днепра с размахом отдохнули на Мальдивах
17:47Школьник из Челябинска, Поклонская и ВСУ. Эксперт о последствиях заражения неоязычеством
17:30"Та же самая Финляндия": Картаполов объяснил увеличение штатной численности ВС РФ
Лента новостейМолния