Бросить жалко, а нести сил нет: Норин объяснил, когда Покровск станет для ВСУ "чемоданом без ручки"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Покровск ценен для Украины как логистический узел и территория с коксующимся углем. Чтобы его "дожать", не обязательно штурмовать город. Задача — подобраться к нему вплотную и заставить противника сидеть под ФАБами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
По мнению эксперта, в России уже назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую сейчас не проводят по политическим и экономическим причинам. Если собрать 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит, отметил журналист.
"У противника ситуация тяжелая. Но у нас она тоже тяжелая. Неслучайно мы готовы платить свежим рекрутам по 2 миллиона. И я скажу откровенно, что у нас назрела военная необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам", — подчеркнул Норин.
Чтобы понимать, хватит ли этих гипотетических 50 тысяч мобилизованных для того, чтобы "дожать" Покровск (Красноармейск), нужно понять, что мы под этим подразумеваем, отметил историк.
Он ценен для Украины как логистический узел и территория с коксующимся углем. Все эти задачи решаются на подступах к Покровску. Для этого даже не обязательно штурмовать город. Задача подобраться к нему вплотную и заставить противника сидеть там под ФАБами, сообщил эксперт.
"Я худой пророк. Но я надеюсь, что к концу года Покровск однозначно станет для Украины чемоданом без ручки: бросить жалко, а нести сил нет", — резюмировал собеседник издания.
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