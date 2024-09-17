https://ukraina.ru/20240917/1057476414.html

Бросить жалко, а нести сил нет: Норин объяснил, когда Покровск станет для ВСУ "чемоданом без ручки"

Бросить жалко, а нести сил нет: Норин объяснил, когда Покровск станет для ВСУ "чемоданом без ручки" - 17.09.2024 Украина.ру

Бросить жалко, а нести сил нет: Норин объяснил, когда Покровск станет для ВСУ "чемоданом без ручки"

Покровск ценен для Украины как логистический узел и территория с коксующимся углем. Чтобы его "дожать", не обязательно штурмовать город. Задача — подобраться к нему вплотную и заставить противника сидеть под ФАБами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин

2024-09-17T04:00

2024-09-17T04:00

2024-09-17T04:00

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По мнению эксперта, в России уже назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую сейчас не проводят по политическим и экономическим причинам. Если собрать 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит, отметил журналист.Чтобы понимать, хватит ли этих гипотетических 50 тысяч мобилизованных для того, чтобы "дожать" Покровск (Красноармейск), нужно понять, что мы под этим подразумеваем, отметил историк.Он ценен для Украины как логистический узел и территория с коксующимся углем. Все эти задачи решаются на подступах к Покровску. Для этого даже не обязательно штурмовать город. Задача подобраться к нему вплотную и заставить противника сидеть там под ФАБами, сообщил эксперт."Я худой пророк. Но я надеюсь, что к концу года Покровск однозначно станет для Украины чемоданом без ручки: бросить жалко, а нести сил нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руО том, что на самом деле произошло в центре связи в Полтаве и какие потери понес противник — в интервью Владислава Евтушенко: У ВСУ в Полтаве есть много опасных объектов, но Россия обрушит их как в Авдеевке на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240915/1057458727.html

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новости, украина, россия, вс рф, покровск/красноармейск, мобилизация, евгений норин, сво, штурм, всу, общество