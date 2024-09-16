СВР выяснила, зачем Киеву нужна новая кровавая провокация в стиле "Охматдет"
© president.gov.uaЗеленский больница «Охматдет»
© president.gov.ua
Готовящаяся под кураторством США провокация с большими жертвами при инсценировке "российского ракетного удара" по детскому учреждению выгодна и Киеву, и Вашингтону. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
По мнению российской разведки, киевские силовики с подачи и под кураторством США готовят новую кровавую провокацию с политическими целями.
"Руководство Украины рассчитывает таким изуверским способом повысить боевой дух ВСУ, обосновать снятие Западом ограничений на использование ракетного вооружения для поражения объектов в глубине территории России, привлечь поддержку стран глобального Юга. Жизнями украинских детей, поставленных таким образом под удар, клика Зеленского пренебрегает", - констатировали в СВР.
Там также отметили, что Вашингтон тоже намерен извлечь политические и военные выгоды из новой кровавой провокации.
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"Одновременно американцы планируют использовать провокацию для усиления уже развернутой ими кампании давления на Иран, а также КНДР за якобы осуществляемые поставки Москве баллистических ракет. Предполагается утверждать, что именно такие боеприпасы применялись при нанесении ударов по детскому учреждению", - уверены в российской разведке.
По мнению СВР, таким образом США подводят ЕС "к тому, чтобы они незамедлительно и максимально жестко отреагировали на инцидент, осудив Россию и ее партнеров".
Также в СВР напомнили, что после серии "кровавых провокаций, включая циничную инсценировку в Буче, удар украинской ракетой по вокзалу в Краматорске и недавнее падение ракеты украинской ПВО на территории киевской больницы "Охматдет", уже мало кто в мире верит в "коварство" Москвы и "невинность" Киева".