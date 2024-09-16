https://ukraina.ru/20240916/1057470592.html

СВР выяснила, зачем Киеву нужна новая кровавая провокация в стиле "Охматдет"

СВР выяснила, зачем Киеву нужна новая кровавая провокация в стиле "Охматдет" - 16.09.2024 Украина.ру

СВР выяснила, зачем Киеву нужна новая кровавая провокация в стиле "Охматдет"

Готовящаяся под кураторством США провокация с большими жертвами при инсценировке "российского ракетного удара" по детскому учреждению выгодна и Киеву, и Вашингтону. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

2024-09-16T10:17

2024-09-16T10:17

2024-09-16T10:17

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спецслужба

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По мнению российской разведки, киевские силовики с подачи и под кураторством США готовят новую кровавую провокацию с политическими целями."Руководство Украины рассчитывает таким изуверским способом повысить боевой дух ВСУ, обосновать снятие Западом ограничений на использование ракетного вооружения для поражения объектов в глубине территории России, привлечь поддержку стран глобального Юга. Жизнями украинских детей, поставленных таким образом под удар, клика Зеленского пренебрегает", - констатировали в СВР.Там также отметили, что Вашингтон тоже намерен извлечь политические и военные выгоды из новой кровавой провокации."Одновременно американцы планируют использовать провокацию для усиления уже развернутой ими кампании давления на Иран, а также КНДР за якобы осуществляемые поставки Москве баллистических ракет. Предполагается утверждать, что именно такие боеприпасы применялись при нанесении ударов по детскому учреждению", - уверены в российской разведке.По мнению СВР, таким образом США подводят ЕС "к тому, чтобы они незамедлительно и максимально жестко отреагировали на инцидент, осудив Россию и ее партнеров".Также в СВР напомнили, что после серии "кровавых провокаций, включая циничную инсценировку в Буче, удар украинской ракетой по вокзалу в Краматорске и недавнее падение ракеты украинской ПВО на территории киевской больницы "Охматдет", уже мало кто в мире верит в "коварство" Москвы и "невинность" Киева".Ранее эту тему: Киев под кураторством США готовит новую кровавую провокацию, заявили в СВР

https://ukraina.ru/20240916/1057470168.html

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новости, сша, киев, россия, владимир зеленский, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, ес, провокация, спецслужба, свр, буча, кндр, иран