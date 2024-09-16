https://ukraina.ru/20240916/1057466805.html

Два боксера для одной Украины. Усик и Кличко - новые лидеры страны

Два боксера для одной Украины. Усик и Кличко - новые лидеры страны - 16.09.2024 Украина.ру

Два боксера для одной Украины. Усик и Кличко - новые лидеры страны

Что обсуждают в эти дни на Украине? О чем пишут блогеры, журналисты, медиаменеджеры, что волнует людей?

2024-09-16T07:09

2024-09-16T07:09

2024-09-16T07:27

эксклюзив

украина

германия

киев

владимир кличко

алексей арестович

александр усик

сбу

ес

вооруженные силы украины

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Основное, что всех волнует, - это, конечно, мобилизация и как её избежать. И как быть тем мужчинам, которые находятся за рубежом? Над ними сгущаются тучи.Но и искусство тоже не чуждо жителям Украины, и даже сейчас. Вот вышла новинка: фильм о мэре Киева и его брате.Кличко и его сыновья: "Их борьба"В Германии сняли новый фильм о братьях Кличко. Он называется: "Труднейшая борьба". Говорят, фильм был проплачен самими Кличко.Была уже в истории Германии "Моя борьба". Автор этого произведения, как известно, застрелился у себя в бункере в Берлине в последний день апреля 1945 года.Нехорошие аналогии напрашиваются для братьев Кличко. Как они согласились на такое название?Впрочем, Кличко - герой многочисленных мемов о не очень высоких умственных способностях бывшего боксёра, - вполне возможно, не знает ничего о книге "Майн Кампф".Но о чем же фильм?Всё понятно уже по обложке. Мужественные братья Кличко позируют в бронежилетах, с рациями, с суровым выражением на лицах.Но позвольте, зачем им бронежилеты? На фронте они не бывают, а в Киеве не стреляют на улицах. Там идёт спокойная жизнь, работают бары, кафе, рестораны и спорткомплексы.Но мэр Киева выбрал военную униформу. Как же ещё объяснить немецкому избирателю, что он ведёт "тяжелейшую борьбу".В фильме есть интервью, взятые у детей Кличко. О том, как они ведут "борьбу" за "возможность жить счастливо".При этом они признаются, что хотят переехать в будущем в США.Пока что проживают в Германии. Не на Украине, конечно. Они борются за счастливую жизнь вдали от родины.Кстати, когда Кличко спросили, почему его сыновья не на фронте, мэр Киева ответил:- К сожалению, они граждане Германии.Такова их семейная "тяжелейшая борьба".Немецкие власти не теряют надежды, что старый проект "братья Кличко" рано или поздно всё-таки сработает.Кличко - ставленники ещё канцлера Ангелы Меркель.Еще в 2013-м году предполагалось, что Кличко Виталий станет президентом Украины, а Владимир - мэром Киева. Теперь братьев решили снова выпустить на орбиту. Наверное, началась подготовка к новым выборам?Кто на самом деле ворует унитазыСлужба безопасности Украины задержала за мародёрство в Курской области начальника продовольственного управления сил логистики ВСУ полковника Сахневича.По данным СБУ, полковник руководил сначала погрузкой бытовой техники в грузовой транспорт. А потом лично сопровождал груз в направлении города Сумы.Сахневич вёз холодильники, унитазы, стиральные машины и телевизоры.Повторяется та же история, что в 2014 на Донбассе, когда доблестные укровоины отправляли домой, на западную и в центральную Украину, награбленное в домах донецких жителей.А Сахневич, кстати, и воюет с 2014. Имеет два ордена Богдана Хмельницкого 2-й и 3-й степени.Удивительно, почему произошёл арест Сахневича? Ведь мародёрство - обычное явление в украинской армии. Скорее всего, виной тому не принципиальность СБУ, а личные разборки. Кому-то перешел дорогу Сахневич. Или "не поделился"?В результате удалось, наконец, узнать о том, кто у кого на самом деле ворует унитазы. А вот для чего? Абсолютно непонятно. Неужели у мародёра полковника Сахневича до сих пор нет унитаза в доме? Или он их коллекционирует - вот этот из Донецка, а этот из Курска?Хватит их кормить!Глава МИД Польши Сикорский заявил, что ЕС надо перестать платить социальное пособие украинским мужчинам, которые так нужны сейчас на родине.Возмущению в украинских соцсетях нет предела.Но этого следовало ожидать. Германия, например, за последний месяц сократила реестр тех украинцев, кто получает пособия, на 250 тысяч человек.Всего в странах Европы сейчас находится около миллиона украинских мужчин, которые могут быть призваны в армию. 300 тысяч из них - в Польше.Вряд ли Польша хочет лишиться рабочих рук. Вряд ли их будут возвращать на родину, чего все так боятся. Но руки должны быть рабочими. Вот на что намекает Сикорский.А немецкая пресса сообщает о том, что половина проституток в Германии - с Украины. То есть на работу пошли, трудятся, можно сказать "не покладая рук", но не совсем в том направлении, куда хотели бы их отправить власти.Ничего удивительного в том, что женщины оказались в борделях, нет. Это всегда была популярная "рабочая ниша" украинских заробитчанок.Интересно же то, что украинки уже потеснили в Германии в этой нише венгерок, болгарок и румынок.Бойкие оказались конкурентки. Есть Украине, чем гордиться!И еще немного арифметики и демографии.Населения - на три областиВнезапно проснулся Алексей Арестович*, бывшая "говорящая голова" Офиса президента Украины, и заявил:- На Украине сейчас 9 миллионов работающих. Это население способно технически удержать 3-4 области. А Украину в границах 1991 года оно уже удержать неспособно.Три-четыре области. Будут ли у Украины эти области, вот вопрос.Арестович озвучивает и другие цифры. Всего на Украине сейчас населения - 29 миллионов, из них 14 миллионов пенсионеров и детей, 9 миллионов - работающих. Куда делись ещё 6 миллионов?Скорее всего, это бюджетники, это армия, полиция, госслужащие и агенты зарубежных стран (наблюдательные советы, НКО, всякие фонды и грантовые организации).Это уклонисты и "помощники" военкомов, которые ловят уклонистов. Это ветераны, большинство которых не может или не хочет работать. Только официально ветеранов - 1 миллион.То есть, появилась уже огромная социальная группа, которая не может или банально не хочет работать.Многие просто паразитируют на войне (волонтёры, многочисленные работники ТЦК, военкоматов).Если у военкома одного только района находят дома при обыске миллион долларов, то понятно, что все его подчинённые занимаются тем же. Что члены их семей давно и прочно не работают. И сколько таких военкомов на Украине?А есть же еще сотни и тысячи других хлебных должностей.Война дала возможность легкого заработка. Воровство гуманитарки. Взятки. Зарубежная помощь. Воровство в армии и на армии.Не работают дезертиры, по крайней мере, легально (минимум 200 тысяч человек). Не работают те, кто ловят этих дезертиров и уклонистов (минимум 100 тысяч человек). И те, кто уклоняются (минимум два миллиона внутри и один - в Евросоюзе). А еще не работают те, кто контролируют тех, кто ловит уклонистов и дезертиров. А потом и те, кто следит за теми, кто контролирует тех, кто следит, ловит уклонистов и дезертиров - чтобы не брали взятки. А есть еще и такие, кто контролирует их всех и собирает с них взятки, потому что все они все равно их берут...И что делать дальше с такой страной?Как заставить их работать, если половина работоспособных привыкла жить на паразитические деньги?Шольц уже заставляет, в Германии. Пока что частично лишил пособий. Так они женщин в бордели отправили, и на этом всё закончилось.Боксёр Усик хочет в министрыА тем временем знаменитый боксёр Александр Усик собирается стать министром спорта на Украине.С трудом подбирая украинские слова, бывший крымчанин сообщил: хочу стать министром спорта. И стану!Ну что ж, не зря Усик усердно в вышиванке ходил, искусственный чуб цеплял на свою голову, кланялся Зеленскому (это основное и самое важное условие для желающего занять какой-нибудь пост на Украине).И Лавру не пошёл защищать, и против Церкви высказался, и Зеленскому даже свой пояс с наградами подарил.Зачёт!Ходили слухи, что Усика выдвинут в президенты. Но пока что - министр. Тоже неплохо.Но если пойдёт в президенты, составит конкуренцию братьям Кличко.Интересно было бы посмотреть на их дебаты, например.Но кто и где будет их избирать? Сказал же Арестович: народу осталось на три-четыре области.О том, как полным фиаско завершилась в Вашингтоне пресс-конференция секретаря Госдепа Блинкена, превратившись в очередной анекдот - в статье Захара Виноградова "Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак"".* Признан в России террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20240915/1057450342.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, германия, киев, владимир кличко, алексей арестович, александр усик, сбу, ес, вооруженные силы украины