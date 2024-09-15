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МИД РФ пообещал ответ США за истребление инакомыслия

МИД РФ пообещал ответ США за истребление инакомыслия - 15.09.2024 Украина.ру

МИД РФ пообещал ответ США за истребление инакомыслия

Вашингтон строго следует "курсу на тотальное истребление любого инакомыслия" и с этим связан запуск в США очередной волны рестрикций против российских СМИ и журналистов. Об этом 15 сентября заявило МИД РФ

2024-09-15T11:51

2024-09-15T11:51

2024-09-15T11:51

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дмитрий киселев

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антироссийские санкции

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Поводом для комментария российского министерства стало объявление 13 сентября госсекретарём США Энтони Блинкеном новых санкций против двух российских медиахолдингов МИА "Россия сегодня" (агентства "РИА Новости" и Sputnik), АНО "ТВ-Новости" (телеканал RT и видео-агентство Ruptly) и НКО "Евразия". Под ограничения также попали гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель НКО "Евразия" Нелли Парутенко. Предыдущий санкционный раунд состоялся 4 сентября."Силовые структуры США с особым рвением подключились к гонениям на российских журналистов, - сказано в кмментарии МИД РФ. - Вопиющим проявлением санкционированного "сверху" беззакония стал инцидент с обыском дома журналистки RT двумя десятками сотрудников ФБР, подвергнувших россиянку унизительным процедурам. Ввиду опасений за свою безопасность и здоровье сотруднице телеканала пришлось спешно покинуть страну. По надуманным обвинениям заведены дела в отношении ряда сотрудников российских СМИ и даже тех американских граждан, которые имели смелость выступать в их эфирах. В случае ареста им грозят длительные сроки тюремного заключения".Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии отметила, что Белый дом этими беспрецедентными по масштабам репрессиями против российских медиа "в запредельно циничной манере пытается оправдать борьбой с "вмешательством" с их стороны во внутриполитические дела"."По сути же речь идет об очередной заказной кампании, "охоте на ведьм", когда специально культивируемая атмосфера всеобщего страха и шпиономании позволяет правящим кругам в США манипулировать общественным мнением и ограждать население от любой неудобной для них информации", - констатировала Захарова.Она отметила, что на этот раз Вашингтон пытается выглядеть хранителем общественной стабильности и целостности демократических процессов, используя при этом методы тоталитарной цензуры не только на своей территории, но и далеко за её пределами."Окончательно растоптав взятые на себя международные обязательства в сфере обеспечения плюрализма мнений и даже положения собственной Конституции, США фактически объявили войну свободе слова во всем мире, перейдя к открытым угрозам и шантажу в адрес других государств в стремлении натравить их на отечественные СМИ и установить единоличный контроль над глобальным информационным пространством", - сказано в официальном комментарии.Там также отмечено, что в США не могут смириться с растущей во многих странах мира популярностью российских медиаоператоров "на фоне однобокой и лживой картины происходящего на планете, создаваемой стараниями западных мейнстримных СМИ"."Не питаем иллюзий, что разгул цензуры в Соединенных Штатах получит надлежащую оценку со стороны профильных международных структур, чьею активностью дирижирует Вашингтон. Вместе с тем квалифицируем их молчание как одобрение подобной практики и фактическое соучастие в чинимом против российских СМИ произволе, - констатировали в МИД РФ. - Действия американской администрации не останутся без ответа".Также на эту тему публикация Почему появился двойник "Украина.ру" или Об информационной войне в контексте украинского конфликта на сайте Украина.ру

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