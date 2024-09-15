МИД РФ пообещал ответ США за истребление инакомыслия - 15.09.2024 Украина.ру
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МИД РФ пообещал ответ США за истребление инакомыслия
МИД РФ пообещал ответ США за истребление инакомыслия - 15.09.2024 Украина.ру
МИД РФ пообещал ответ США за истребление инакомыслия
Вашингтон строго следует "курсу на тотальное истребление любого инакомыслия" и с этим связан запуск в США очередной волны рестрикций против российских СМИ и журналистов. Об этом 15 сентября заявило МИД РФ
2024-09-15T11:51
2024-09-15T11:51
новости
сша
россия
вашингтон
мария захарова
энтони блинкен
дмитрий киселев
миа "россия сегодня"
rt
антироссийские санкции
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Поводом для комментария российского министерства стало объявление 13 сентября госсекретарём США Энтони Блинкеном новых санкций против двух российских медиахолдингов МИА "Россия сегодня" (агентства "РИА Новости" и Sputnik), АНО "ТВ-Новости" (телеканал RT и видео-агентство Ruptly) и НКО "Евразия". Под ограничения также попали гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель НКО "Евразия" Нелли Парутенко. Предыдущий санкционный раунд состоялся 4 сентября."Силовые структуры США с особым рвением подключились к гонениям на российских журналистов, - сказано в кмментарии МИД РФ. - Вопиющим проявлением санкционированного "сверху" беззакония стал инцидент с обыском дома журналистки RT двумя десятками сотрудников ФБР, подвергнувших россиянку унизительным процедурам. Ввиду опасений за свою безопасность и здоровье сотруднице телеканала пришлось спешно покинуть страну. По надуманным обвинениям заведены дела в отношении ряда сотрудников российских СМИ и даже тех американских граждан, которые имели смелость выступать в их эфирах. В случае ареста им грозят длительные сроки тюремного заключения".Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии отметила, что Белый дом этими беспрецедентными по масштабам репрессиями против российских медиа "в запредельно циничной манере пытается оправдать борьбой с "вмешательством" с их стороны во внутриполитические дела"."По сути же речь идет об очередной заказной кампании, "охоте на ведьм", когда специально культивируемая атмосфера всеобщего страха и шпиономании позволяет правящим кругам в США манипулировать общественным мнением и ограждать население от любой неудобной для них информации", - констатировала Захарова.Она отметила, что на этот раз Вашингтон пытается выглядеть хранителем общественной стабильности и целостности демократических процессов, используя при этом методы тоталитарной цензуры не только на своей территории, но и далеко за её пределами."Окончательно растоптав взятые на себя международные обязательства в сфере обеспечения плюрализма мнений и даже положения собственной Конституции, США фактически объявили войну свободе слова во всем мире, перейдя к открытым угрозам и шантажу в адрес других государств в стремлении натравить их на отечественные СМИ и установить единоличный контроль над глобальным информационным пространством", - сказано в официальном комментарии.Там также отмечено, что в США не могут смириться с растущей во многих странах мира популярностью российских медиаоператоров "на фоне однобокой и лживой картины происходящего на планете, создаваемой стараниями западных мейнстримных СМИ"."Не питаем иллюзий, что разгул цензуры в Соединенных Штатах получит надлежащую оценку со стороны профильных международных структур, чьею активностью дирижирует Вашингтон. Вместе с тем квалифицируем их молчание как одобрение подобной практики и фактическое соучастие в чинимом против российских СМИ произволе, - констатировали в МИД РФ. - Действия американской администрации не останутся без ответа".Также на эту тему публикация Почему появился двойник "Украина.ру" или Об информационной войне в контексте украинского конфликта на сайте Украина.ру
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новости, сша, россия, вашингтон, мария захарова, энтони блинкен, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", rt, антироссийские санкции, медиа, медиапространство, медиацентры, сми, российские сми, свобода слова, гражданские свободы, журналисты, дипломатия, дипломаты, мид рф, репрессии
Новости, США, Россия, Вашингтон, Мария Захарова, Энтони Блинкен, Дмитрий Киселев, МИА "Россия сегодня", RT, антироссийские санкции, медиа, медиапространство, медиацентры, СМИ, Российские СМИ, свобода слова, гражданские свободы, журналисты, дипломатия, дипломаты, МИД РФ, репрессии

МИД РФ пообещал ответ США за истребление инакомыслия

11:51 15.09.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Вашингтон строго следует "курсу на тотальное истребление любого инакомыслия" и с этим связан запуск в США очередной волны рестрикций против российских СМИ и журналистов. Об этом 15 сентября заявило МИД РФ
Поводом для комментария российского министерства стало объявление 13 сентября госсекретарём США Энтони Блинкеном новых санкций против двух российских медиахолдингов МИА "Россия сегодня" (агентства "РИА Новости" и Sputnik), АНО "ТВ-Новости" (телеканал RT и видео-агентство Ruptly) и НКО "Евразия". Под ограничения также попали гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель НКО "Евразия" Нелли Парутенко. Предыдущий санкционный раунд состоялся 4 сентября.
"Силовые структуры США с особым рвением подключились к гонениям на российских журналистов, - сказано в кмментарии МИД РФ. - Вопиющим проявлением санкционированного "сверху" беззакония стал инцидент с обыском дома журналистки RT двумя десятками сотрудников ФБР, подвергнувших россиянку унизительным процедурам. Ввиду опасений за свою безопасность и здоровье сотруднице телеканала пришлось спешно покинуть страну. По надуманным обвинениям заведены дела в отношении ряда сотрудников российских СМИ и даже тех американских граждан, которые имели смелость выступать в их эфирах. В случае ареста им грозят длительные сроки тюремного заключения".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии отметила, что Белый дом этими беспрецедентными по масштабам репрессиями против российских медиа "в запредельно циничной манере пытается оправдать борьбой с "вмешательством" с их стороны во внутриполитические дела".
"По сути же речь идет об очередной заказной кампании, "охоте на ведьм", когда специально культивируемая атмосфера всеобщего страха и шпиономании позволяет правящим кругам в США манипулировать общественным мнением и ограждать население от любой неудобной для них информации", - констатировала Захарова.
Она отметила, что на этот раз Вашингтон пытается выглядеть хранителем общественной стабильности и целостности демократических процессов, используя при этом методы тоталитарной цензуры не только на своей территории, но и далеко за её пределами.
"Окончательно растоптав взятые на себя международные обязательства в сфере обеспечения плюрализма мнений и даже положения собственной Конституции, США фактически объявили войну свободе слова во всем мире, перейдя к открытым угрозам и шантажу в адрес других государств в стремлении натравить их на отечественные СМИ и установить единоличный контроль над глобальным информационным пространством", - сказано в официальном комментарии.
Там также отмечено, что в США не могут смириться с растущей во многих странах мира популярностью российских медиаоператоров "на фоне однобокой и лживой картины происходящего на планете, создаваемой стараниями западных мейнстримных СМИ".
"Не питаем иллюзий, что разгул цензуры в Соединенных Штатах получит надлежащую оценку со стороны профильных международных структур, чьею активностью дирижирует Вашингтон. Вместе с тем квалифицируем их молчание как одобрение подобной практики и фактическое соучастие в чинимом против российских СМИ произволе, - констатировали в МИД РФ. - Действия американской администрации не останутся без ответа".
Также на эту тему публикация Почему появился двойник "Украина.ру" или Об информационной войне в контексте украинского конфликта на сайте Украина.ру
 
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11:51МИД РФ пообещал ответ США за истребление инакомыслия
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