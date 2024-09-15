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Западная Украина за минувшую неделю: Арест замглавы на Волыни и "языковые инспекторы" в Ивано-Франковске

Западная Украина за минувшую неделю: Арест замглавы на Волыни и "языковые инспекторы" в Ивано-Франковске - 15.09.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Арест замглавы на Волыни и "языковые инспекторы" в Ивано-Франковске

За организацию нелегального выезда за границу мужчин мобилизационного возраста впервые задержана замглавы областной военной администрации. Но чиновники и депутаты региона давно занимаются таким бизнесом.

2024-09-15T06:02

2024-09-15T06:02

2024-09-15T06:02

эксклюзив

ивано-франковск

западная украина

волынь

руслан марцинкив

игорь коломойский

владимир зеленский

сбу

"за будущее"

вооруженные силы украины

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Вице-губернатор Волыни задержана за переправку уклонистов за границуСБУ 11 сентября сообщила, что ликвидировала на Волыни новую схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин мобилизационного возраста. По данным спецслужбы, к организации схемы причастна бывшая заместитель главы Волынской областной военной администрации (ОВА).В СБУ не назвали её фамилию, однако местные СМИ сообщили, что речь идет о Мирославе Якимчук. Она стала замглавы Волынской ОВА в апреле 2022 года, тогда же возглавила Координационный центр области, действующий на протяжении военного положения. Чиновница, в частности, отвечала за критически важные вопросы поставок всего необходимого для обороны области, волынских военных подразделений, силовых структур и т.п.Как указано в сообщении СБУ, во время пребывания в должности в ОВА чиновница наладила схему побега уклонистов за границу под видом водителей-перевозчиков гуманитарных грузов. Стоимость такой услуги составляла до 5 тысяч долларов с одного клиента."К схеме организатор привлекла директора местного благотворительного фонда, устраивавшего военнообязанных водителями международных рейсов. Таким образом, персональные данные военнообязанных вносили в информационную систему "Шлях", что позволяло им выехать за границу под видом волонтёров. Для поиска потенциальных клиентов и передачи денег фигурантка привлекла ещё семерых сообщников", – информирует украинская спецслужба.А по данным офиса генпрокурора, с августа 2022 по апрель 2023 года под видом предоставления волонтерской помощи ВСУ участники упомянутой схемы организовали незаконную переправку через границу более 100 военнообязанных в качестве волонтёров.Сотрудники СБУ задокументировали действия участников схемы и задержали организатора. Во время обысков в квартирах фигурантов изъяты мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами незаконной деятельности. Сейчас экс-чиновница находится под стражей. Злоумышленнице и её подельникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, сообщила СБУ.О задержании Мирославы Якимчук и обысках в Департаменте экономического развития, внешних сношений, туризма и курортов Волынской ОВА местные СМИ сообщали ещё 9 сентября. Тогда же появилась информация, что чиновница уволена. Однако соответствующего сообщения на сайте Волынской ОВА все еще нет, хотя информация о Якимчук исчезла из раздела "Руководство".Однако, согласно поданной декларации, Мирослава Якимчук уволена из Волынской ОВА 4 сентября 2024 года. При этом ещё 3 сентября чиновница представляла Волынскую область на совещании участников проекта USAID* "Говерла", и рассказывала СМИ о перспективах развития туризма в регионе.Место заместителя главы Волынской ОВА, которое занимала Якимчук, является своего рода проклятием. Её предшественник, Андрей Ярмольский, был уволен с обвинениями в различных злоупотреблениях с гуманитарной помощью и закупкой амуниции. В частности, его обвиняли в закупке бронежилетов и шлемов, которые не выдерживали выстрела из оружия калибров 5,45 и 7,62 мм. Речь шла о 884 бронежилетах и ​​846 шлемах на сумму около 34 миллионов гривен, из которых успели заплатить 27 миллионов. Договор на них заключили якобы по личному указанию Андрея Ярмольского.Кроме того, вице-губернатора обвиняли в хранении гуманитарной помощи, принадлежащей областной администрации, на складе своего приятеля-волонтера. После увольнения Ярмольского этот склад штурмовали бойцы батальона "Луцк", а позже помещение в присутствии телекамер "инспектировала" уже Якимчук. При этом уже её деятельность наиболее активно освещали СМИ, принадлежащие Игорю Палице, лидеру депутатской группы "За будущее" в Верховной Раде и бизнес-партнеру олигарха Игоря Коломойского.Собственно, чиновничья карьера Мирославы Якимчук много лет была связана с Палицей, в областную администрацию она пришла с должности заместителя управляющего делами Волынского областного совета, полностью подконтрольного упомянутому бизнесмену. Однако, по данным местных СМИ, задержание и увольнение чиновницы не является попыткой СБУ "передать привет" лидеру партии "За будущее", которую на Западной Украине иронически именуют "Майбах". Дело в том, что "майбаховцы" регулярно дают голоса за те законопроекты Зеленского, принятие которых не всегда поддерживают депутаты от партии "Слуга народа".Стоит отметить, что Якимчук – далеко не первый публичный деятель на Западной Украине, обвиняемый в переправке уклонистов на Запад. Например, в начале августа этого года СБУ сообщила, что депутат одного из сельских советов в Тернопольской области помог пересечь границу 74 военнообязанным мужчинам.А в марте 2023 года в соучастии в переправке уклонистов в Европу с помощью системы "Шлях" журналисты обвиняли заместителя председателя Львовского областного совета, бывшего вице-губернатора Львовской области Юрия Холода. Его помощник Михаил Михняк позже был приговорен за подобную деятельность к пяти годам лишения свободы. Однако самому Юрию Холоду удалось избежать ответственности, и сейчас он является исполняющим обязанности председателя Львовского облсовета."Языковые инспекторы" в Ивано-Франковске могут стать реальностьюС момента принятия на Украине последней версии закона о языке, которой введены штрафы за использование русского языка в сфере торговли и услуг, время от времени появляется информация о том, что за соблюдением этого закона будут следить специальные "языковые инспекторы".В офисе уполномоченного по защите государственного языка (языкового омбудсмана) это регулярно опровергают, тем более, что за "языковой чистотой" продавцов и официантов в последнее время с удовольствием следят "активисты" в камуфляжах. Они не только физически издеваются над "нарушителями" закона о языке, но и заставляют тех записывать покаянные видео.Однако в столице Прикарпатья подобные инспекторы могут стать не только реальностью, но и массовым явлением. 9 сентября мэр этого города Руслан Марцинкив анонсировал "общественную инициативу", в рамках которой в Ивано-Франковске появятся "языковые инспекторы". По словам Марцинкива, это связано с увеличением русского языка в Ивано-Франковске. Что эти инспекторы будут делать, он не уточнил, и пообещал более подробно рассказать об инициативе, когда она будет реализована.Это заявление вызвало бурную реакцию – как на Украине, так и в России, где, в частности, отметили, что "украинский язык держится исключительно на государственном принуждении, нет принуждения – на нем разговаривают только крестьяне". Отреагировал и языковой омбудсман Тарас Кремень, который заявил, что поддерживает инициативу Руслана Марцинкива усилить контроль над внедрением государственной языковой политики по защите прав граждан на информацию и услуги на государственном языке, нужно только правильно назвать "шпрехенфюреров"."Очень важна составляющая, на которой хотел бы остановиться. Несмотря на то, что такая работа будет проделана, важно правильно называть такие рабочие группы. Поскольку Руслан Марцинков назвал такие объединения "языковыми инспекциями", российская пропаганда начала распространять дезинформацию, что, мол, будут преследовать граждан Украины по языковому признаку. Не нужно подыгрывать российской пропаганде, которая с 2014 года рассказывала о "распятых мальчиках"", – сказал Кремень в комментарии государственному телеканалу "Общественное".А уже 11 сентября Руслан Марцинкив в эфире телепрограммы "Говорит большой Львов" уточнил подробности своей инициативы, еще не рассмотренной на заседании исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета. Мэр пояснил, что в городе чувствуется увеличение присутствия русского языка, поэтому путём "языковых инспекторов" хотят популяризировать украинский. В частности, в рамках "курса украинизации памяти Ирины Фарион"."Мы ожидаем, что таких людей будет не менее сотни, которые будут популяризировать разнообразные способы изучения украинского языка, в общественном транспорте, и на улицах, возле мест общественного питания… Уже есть около 50 человек, которые согласились быть общественными инспекторами", – заявил мэр, добавив, что с необходимостью подобных действий якобы обращались сами жители Ивано-Франковска. Кстати, по информации Тараса Кременя, в 2024 году от жителей всей Ивано-Франковской области в адрес уполномоченного по защите государственного языка поступило менее десяти жалоб.При этом, по словам Марцинкива, полномочий у участников инициативы будет немного: они будут следить за соблюдением языкового закона в магазинах, кафе и ресторанах, театрах и кинотеатрах. "Языковые инспекторы" будут уполномочены "толерантно делать замечания" за использование русского языка, и только в случае "агрессивной реакции" они должны вызвать полицию. Однако сам мэр призвал к "агрессивной украинизации"."В разумных пределах нужно более агрессивно проводить украинизацию. Для того, чтобы люди поняли, что враг начал войну, чтобы защищать русскоязычных, так называемый "русский мир"", – заявил Марцинков. Мэр также подчеркнул, что о нарушениях языкового законодательства при обслуживании в магазинах или заведениях питания, а также о звучании русской музыки уже сейчас можно сообщать на городскую линию оперативного реагирования.Местные СМИ инициативу введения "языковых инспекторов" радостно поддержали, и запестрели сюжетами, где такую ​​поддержку выражают уже жители Ивано-Франковска. Особенно стараются переселенцы с Востока, одна из которых с ужасным российским акцентом заявила в комментарии порталу ПИК, что "русскому языку у нас нечего делать, это однозначно". "Давайте относиться к русскому языку как к мусору: ты выбросил куда-то мусор – плати штраф. Ты выбросил мусор из своего рта, из своих мозгов – возможно, сразу штраф", – сказала женщина.При этом местные комментаторы уверены, что удостоверения "языковых инспекторов" – а значит, и возможность "кошмарить" бизнес – первыми получат ветераны различных вооруженных формирований. А невыполнение каких-либо требований с их стороны, в том числе и незаконных, может дорого обойтись рядовым гражданам. Например, 12 сентября в Ивано-Франковске задержали троих парней, которые накануне избили военного. При этом полиция не скрывает: конфликт начался из-за того, что военный сам подошел к компании и потребовал денег.Подробнее о языковых новшествах на Украине - в статье Елены Мурзиной "Нотариуска и психологиня. Новые нормы украинского языка в действии"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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эксклюзив, ивано-франковск, западная украина, волынь, руслан марцинкив, игорь коломойский, владимир зеленский, сбу, "за будущее", вооруженные силы украины