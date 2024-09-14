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Что будет с Зеленским до конца сентября? Или почему хамит Зеленский?

Что будет с Зеленским до конца сентября? Или почему хамит Зеленский? - 14.09.2024 Украина.ру

Что будет с Зеленским до конца сентября? Или почему хамит Зеленский?

Такие вопросы задаёт украинский политолог Олег Соскин. И сам же на них отвечает: скорее всего, сентябрь - это уже последние дни режима Зеленского.

2024-09-14T16:28

2024-09-14T16:28

2024-09-14T16:28

сша

украина

китай

владимир зеленский

дональд трамп

камала харрис

рада

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Почему он так считает и что действительно ждет Зеленского?"План Победы"Надо внимательно посмотреть на шумиху вокруг разрекламированного "плана победы" Зеленского. Почему он возник, какие у него реальные причины и что из этого в итоге выйдет.Всю прошедшую неделю Зеленский только и говорил об этом своём плане.Кстати, интересно, что "план мира" имени Зеленского плавно трансформировался в "план победы" имени его же.В чем причина?Ситуация ухудшается. И слова "план мира" уже не будоражат воображение жителей Украины.Тем более что появилось много планов заключения мира от других стран. Но все они категорически Зеленскому не нравятся.Причём он отвергает эти планы сходу, огульно. Он не снисходит до того, чтобы обсудить хоть какие-то детали.- Нет! - отвечает повелитель мирового сообщества, каковым, без сомнения, видит себя "Зе"."Хозяин мира"Зеленский уже почти хамит лидерам государств. Или не почти, а уже?Панибратски отмахивается от президента Бразилии Луиса да Силва, называя его предложения "деструктивными".Или укоряет в недальновидности председателя Си, кормчего великого Китая.Ещё раньше, будучи на саммите в Азии этим летом, Зеленский умудрился обвинить главу Китая в том, что "он мне лично обещал", но якобы не выполнил обещаний (о поставках некоторых видов товаров России). То есть, по сути, обвинил товарища Си в том, что тот сказал неправду?Конечно, всему виной отвратительный характер Зеленского, напыщенное самомнение выскочки, который сколотил на войне баснословное состояние, и решил, что теперь он "царствовати будет и всем владети".Не имеющий ни настоящего образования, ни внутреннего чувства достоинства, которое могло бы помочь ему выстроить правильное, уважительное, сбалансированное взаимодействие с сильными мира сего.Без подобострастия, но и без хамства, которое демонстрирует "Зе".Зеленский уже вошёл в раж, теперь ему "море по колено"."Хозяин мира" раздаёт всем указания. С пренебрежением. С невероятной наглостью.То же самое делают его холопы. Никем не избранные, не назначенные никем, кроме самого Зеленского, сотрудники его офиса - Подоляк и Ермак. По сути, просто клерки бюрократического аппарата.Они тоже часто выступают, постоянно как бы заочно отвечают главам государств и правительств других стран. С такой же напыщенной наглостью, как и Зеленский. Да у них уже бывают и прямые оскорбления.Например, как оценивать слова Подоляка про то, что у Индии и Китая "низкий интеллектуальный потенциал"?Вождь племениКонечно, другие страны - Европа, США - специально выращивали и заботливо поливали из леечки эти непривлекательные растения.Зеленского постоянно подбадривали, превозносили его таланты. А теперь "зелёные" совсем охамели и сошли с ума.Хотя цель у тех, кто науськивал Зеленского, была простая - заставить его отправить на войну сотни тысяч жителей Украины, миллионы лишить собственности и жилья (превратив их в рабов - мигрантов, дешевую рабочую силу Запада). И распродать всё, что осталось ещё непроданным на Украине, включая землю.Этого и добивались личными инвестициями в Зеленского: деньги, внимание мировых СМИ, любезные встречи на высочайшем уровне с ним и с его "первой леди".Но скоро маски будут сброшены. И тогда Зеленский сразу же станет никому не нужным.Тогда его сразу же, как это обычно и бывает с вождями маленьких племенных государств, объявят жадным коррупционером, который разворовал помощь Запада.И вообще, всё из-за него, провалил всю операцию, спланированную "гениальными" белыми господами. Бездарность.Уже и начальник штабов США Чарльз Браун прямо говорит о том, что "украинцы не способны воевать". Провал военной авантюры - из-за них и из-за Зеленского, конечно. Все повесят в итоге на него.Зеленский склонен идти сегодня ва-банк не только из-за своего раздутого самомнения. Ему уже почти нечего терять.Он сам - нелегитимный. Рада - тоже нелегитимная. Всё рушится. Денег для того, чтобы и продолжать войну и платить "социалку", нет. Срок - до декабря.Кстати, о деньгах.Деньги от СШАЗеленский обещает привезти свой "план победы" в США и показать лично Байдену, Трампу и Камале Харрис.Очевидно, что всё это можно сделать по телефону или через помощников. Что там может быть такого тайного и невероятного?Вся эта история про "план Зеленского" происходит с каким-то подозрительным пафосом. Слишком много крика. А план где? И существует ли он вообще?Скорее всего, истинная цель Зеленского - деньги. В США "зависли" почти 6 миллиардов долларов, которые надо разблокировать, иначе они "сгорают", так как с 30 сентября начинается новый финансовый год.На помощь Байдена с этими деньгами и надеется Зеленский. По сути, кроме денег, ему ничего и не нужно. Никаких планов победы у него, конечно, нет, потому что их просто не может быть.План мира его тоже не интересует, потому что как только он заикнется о настоящем мирном соглашении, его рейтинг рухнет, и его уже могут не успеть (или не захотеть) спасти его нынешние хозяева.А где Рада?Есть и еще два интересных вопроса. От кого и к кому везёт Зеленский "план победы"?Как замечают многие политологи на Украине, он должен был бы посоветоваться с парламентом перед тем, как сочинять, а тем более отвозить куда-то и представлять эти планы.Ведь всё это касается не просто важнейших вопросов, а самого существования государства Украина.Украина является парламентско-президентской республикой.Наверное, президенту (пускай и нелегитимному) надо хотя бы формально получить согласие народных избранников? Да, вся Рада уже тоже нелегитимная. Но когда все они были законными представителями, Зеленский тоже ни о чём не спрашивал "народных избранников".Не обсуждались с парламентом, например, Стамбульские соглашения.Их парафировал тогда глава большинства в Раде Давид Арахамия. Хотя бы какое-то подобие присутствия законности было.Но отменил их уже один Зеленский. Или даже это был просто Борис Джонсон? Может, это просто вообще Борис указал Арахамии?Какая там Рада, кому она нужна вообще.Вот и получается, что в США приезжает нелегитимный диктатор, который узурпировал власть. И везёт он нечто, что не имеет никакой юридической силы.А свои ценные мысли и пожелания Зеленский мог и Блинкену сказать, благо тот только что побывал в Киеве.Так что смысл поездки - совсем не в "плане победы".И второй вопрос: с кем будет встречаться Зеленский?Скорее всего, ни один из кандидатов в президенты США не станет с ним видеться.И Трамп, и Харрис пытаются отойти подальше от токсичной темы Украины.А если задействовать лоббистов, дать им миллионы, как привыкли уже действовать Зеленский с Ермаком? "Пробить встречу"?Это может быть еще хуже.Очень скоро миллиарды Зеленского назовут украденными, коррупционными. Ни один из кандидатов в президенты этого не будет делать, даже из политиков не все возьмут эти деньги.Если Трамп или Харрис появится рядом с Зеленским, это будет очень глупый поступок.Вся надежда, как всегда, на сенатора Линдси Грэма. Тот всегда готов поддержать "юкрэйн" и призвать этих "юкрейнов" отправлять на войну всё более молодых людей.Так какая же настоящая причина поездки Зеленского в США с "планом победы"?Может быть, он уже собирается там и остаться?В конце концов, был такой прецедент: президент одной из стран рулил своим государством прямо из своего офиса в США. Удобно. За указаниями далеко ходить не надо.А плана у Зеленского никакого как не было, так и нет. Ни мира, ни победы.О том, что цитируют и на что обращают внимание в СМИ по теме Украина - в статье "Украина: Последние минуты. Цитаты недели"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

сша, украина, китай, владимир зеленский, дональд трамп, камала харрис, рада