Украинская предыстория генерала Власова

С 1922 года Власов занимал командные и штабные должности, а также преподавал. В 1929 году окончил Высшие армейские командные курсы «Выстрел». В 1930 году вступил в ВКП(б). В 1935 году стал слушателем Военной академии им. Фрунзе.

По утверждению некоторых историков, в 1937-1938 годах Власов был членом трибуналов Ленинградского и Киевского военных округов.

С августа 1937 года он командовал 133-м стрелковым полком 72-й стрелковой дивизии, а в апреле 1938 года стал помощником командира этой дивизии. Справедливости ради следует сказать, что никакого чрезвычайного карьерного взлёта тут не прослеживается — во время репрессий бывали и более крутые взлёты.

В 1938 году Власова отправляют в качестве военного советника в Китай, где в это время шла война с Японией. С мая по ноябрь 1939 года исполнял обязанности главного военного советника. Перед отъездом из Китая Чан Кайши наградил его орденом Золотого Дракона, а жена Чан Кайши Сун Мэйлин подарила Власову часы.

Начало службы на Украине

В январе 1940 года генерал-майор Власов назначен командиром 99-й стрелковой дивизии в районе Перемышля (сейчас — Пшемысль на территории Польши). В Википедии повторяется абсурдная выдумка о том, что Власов, прибыв в дивизию, донёс на её командира, после чего того арестовали. На самом деле генерал-майор Сергей Честохвалов был перемещён с повышением — на должность командира 6-го стрелкового корпуса и погиб в 1942 году.