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Названа настоящая причина отставки главы МИД Украины Кулебы

Названа настоящая причина отставки главы МИД Украины Кулебы - 13.09.2024 Украина.ру

Названа настоящая причина отставки главы МИД Украины Кулебы

Дмитрий Кулеба лишился должности министра иностранных дел Украины из-за того, что "раздражал" главу Офиса Зеленского Андрея Ермака, утверждает европейское издание Politico со ссылкой на источники

2024-09-13T11:55

2024-09-13T11:55

2024-09-13T11:55

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"Кулеба раздражал влиятельного главу офиса Зеленского Ермака, который хочет иметь больше контроля над министерством", - говорится в материале.При этом отмечается, что недавние перестановки в правительстве Украины не представляют собой существенных изменений, а стали только "перестановкой кресел", несмотря на то, что уже давно назрела потребность в новых лицах.На прошлой неделе председатель комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинадзе заявляла, что Кулебу вынудили покинуть пост главы МИД Украины, это не самостоятельное решение.Подробнее об отставке Кулебы - в материале Перестановки в МИД Украины: чем Кулеба не угодил Зеленскому? на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дмитрий кулеба, андрей ермак, верховная рада