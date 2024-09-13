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Названа настоящая причина отставки главы МИД Украины Кулебы
Названа настоящая причина отставки главы МИД Украины Кулебы - 13.09.2024 Украина.ру
Названа настоящая причина отставки главы МИД Украины Кулебы
Дмитрий Кулеба лишился должности министра иностранных дел Украины из-за того, что "раздражал" главу Офиса Зеленского Андрея Ермака, утверждает европейское издание Politico со ссылкой на источники
2024-09-13T11:55
2024-09-13T11:55
2024-09-13T11:55
новости
украина
дмитрий кулеба
андрей ермак
верховная рада
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"Кулеба раздражал влиятельного главу офиса Зеленского Ермака, который хочет иметь больше контроля над министерством", - говорится в материале.При этом отмечается, что недавние перестановки в правительстве Украины не представляют собой существенных изменений, а стали только "перестановкой кресел", несмотря на то, что уже давно назрела потребность в новых лицах.На прошлой неделе председатель комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинадзе заявляла, что Кулебу вынудили покинуть пост главы МИД Украины, это не самостоятельное решение.Подробнее об отставке Кулебы - в материале Перестановки в МИД Украины: чем Кулеба не угодил Зеленскому? на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, дмитрий кулеба, андрей ермак, верховная рада
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, Андрей Ермак, Верховная Рада
Названа настоящая причина отставки главы МИД Украины Кулебы
Дмитрий Кулеба лишился должности министра иностранных дел Украины из-за того, что "раздражал" главу Офиса Зеленского Андрея Ермака, утверждает европейское издание Politico со ссылкой на источники
"Кулеба раздражал влиятельного главу офиса Зеленского Ермака, который хочет иметь больше контроля над министерством", - говорится в материале.
При этом отмечается, что недавние перестановки в правительстве Украины не представляют собой существенных изменений, а стали только "перестановкой кресел", несмотря на то, что уже давно назрела потребность в новых лицах.
"К сожалению, перестановки никак не развеивают давние опасения по поводу крайне персонифицированного и, по мнению некоторых, авторитарного стиля правления Зеленского, в том числе его зависимости от моллюскоподобного круга доверенных друзей и советников в администрации президента", - подчеркивает издание.
На прошлой неделе председатель комитета Верховной Рады
по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинадзе заявляла, что Кулебу вынудили покинуть пост главы МИД Украины, это не самостоятельное решение.
Подробнее об отставке Кулебы - в материале Перестановки в МИД Украины: чем Кулеба не угодил Зеленскому? на сайте Украина.ру.