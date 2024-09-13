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Основатель Pink Floyd предположил, в каких границах останется Украина после СВО

Основатель Pink Floyd предположил, в каких границах останется Украина после СВО - 13.09.2024 Украина.ру

Основатель Pink Floyd предположил, в каких границах останется Украина после СВО

В конце концов Запад перестанет поддерживать Украину, и тогда киевскому режиму придется идти на переговоры. В результате часть территорий отойдет России. Такое мнение в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой высказал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс

2024-09-13T11:53

2024-09-13T11:53

2024-09-13T11:53

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"Я думаю, что в конечном счете американцы перестанут посылать деньги и оружие. А британцы будут делать все, что им скажут", - сказал он.Тогда, добавил Уотерс, Киеву придется идти на переговоры, итогом которых станет установление границ примерно на линиях фронта, где сейчас идут боевые действия."Вероятно, вся эта территория, Донбасс и то, что на юге, что соединяет их с Крымом и Мариуполем, станет частью Российской Федерации", - уверен Уотерс.Он также отметил, что правительство США не волнуют жизни простых украинцев, и людям стоит об этом помнить.Уотерс резюмировал, что готов выступить в России, а также хотел был сыграть и на Украине в честь окончания конфликта.В феврале прошлого года на заседании Совбеза ООН Уотерс заявил, что не считает российскую спецоперацию на Украине неспровоцированной, и призвал президента США Джо Байдена, главу российского государства Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.

https://ukraina.ru/20240912/1057397872.html

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украина, новости, россия, сша, фаина савенкова, джо байден, владимир путин, совет безопасности оон, сво, граница