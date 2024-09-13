Основатель Pink Floyd предположил, в каких границах останется Украина после СВО - 13.09.2024 Украина.ру
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Основатель Pink Floyd предположил, в каких границах останется Украина после СВО
Основатель Pink Floyd предположил, в каких границах останется Украина после СВО - 13.09.2024 Украина.ру
Основатель Pink Floyd предположил, в каких границах останется Украина после СВО
В конце концов Запад перестанет поддерживать Украину, и тогда киевскому режиму придется идти на переговоры. В результате часть территорий отойдет России. Такое мнение в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой высказал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс
2024-09-13T11:53
2024-09-13T11:53
украина
новости
россия
сша
фаина савенкова
джо байден
владимир путин
совет безопасности оон
сво
граница
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"Я думаю, что в конечном счете американцы перестанут посылать деньги и оружие. А британцы будут делать все, что им скажут", - сказал он.Тогда, добавил Уотерс, Киеву придется идти на переговоры, итогом которых станет установление границ примерно на линиях фронта, где сейчас идут боевые действия."Вероятно, вся эта территория, Донбасс и то, что на юге, что соединяет их с Крымом и Мариуполем, станет частью Российской Федерации", - уверен Уотерс.Он также отметил, что правительство США не волнуют жизни простых украинцев, и людям стоит об этом помнить.Уотерс резюмировал, что готов выступить в России, а также хотел был сыграть и на Украине в честь окончания конфликта.В феврале прошлого года на заседании Совбеза ООН Уотерс заявил, что не считает российскую спецоперацию на Украине неспровоцированной, и призвал президента США Джо Байдена, главу российского государства Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.
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украина, новости, россия, сша, фаина савенкова, джо байден, владимир путин, совет безопасности оон, сво, граница
Украина, Новости, Россия, США, Фаина Савенкова, Джо Байден, Владимир Путин, Совет Безопасности ООН, СВО, граница

Основатель Pink Floyd предположил, в каких границах останется Украина после СВО

11:53 13.09.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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В конце концов Запад перестанет поддерживать Украину, и тогда киевскому режиму придется идти на переговоры. В результате часть территорий отойдет России. Такое мнение в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой высказал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс
"Я думаю, что в конечном счете американцы перестанут посылать деньги и оружие. А британцы будут делать все, что им скажут", - сказал он.
Тогда, добавил Уотерс, Киеву придется идти на переговоры, итогом которых станет установление границ примерно на линиях фронта, где сейчас идут боевые действия.
"Вероятно, вся эта территория, Донбасс и то, что на юге, что соединяет их с Крымом и Мариуполем, станет частью Российской Федерации", - уверен Уотерс.
Он также отметил, что правительство США не волнуют жизни простых украинцев, и людям стоит об этом помнить.
Уотерс резюмировал, что готов выступить в России, а также хотел был сыграть и на Украине в честь окончания конфликта.
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Вчера, 09:35
"Плевать на ваши жизни": основатель группы Pink Floyd раскрыл украинцам неприятную правду про СШАПравительство США не волнуют жизни простых украинцев. Об этом заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой
В феврале прошлого года на заседании Совбеза ООН Уотерс заявил, что не считает российскую спецоперацию на Украине неспровоцированной, и призвал президента США Джо Байдена, главу российского государства Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.
 
УкраинаНовостиРоссияСШАФаина СавенковаДжо БайденВладимир ПутинСовет Безопасности ООНСВОграница
 
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