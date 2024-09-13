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Протест или все же уклонение от призыва? Почему дети беженцев с Украины бойкотируют польские школы

Протест или все же уклонение от призыва? Почему дети беженцев с Украины бойкотируют польские школы - 13.09.2024 Украина.ру

Протест или все же уклонение от призыва? Почему дети беженцев с Украины бойкотируют польские школы

Украинские беженцы в Польше отказываются отдавать своих детей в местные школы даже под угрозой лишения социальных выплат, причём несмотря на то, что поляки в угоду украинцам переписали учебники истории.

2024-09-13T05:59

2024-09-13T05:59

2024-09-13T06:06

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Пособие "800+" (выплата 800 злотых, т.е. примерно 200 долларов, на каждого ребёнка в месяц) получат только тем украинцы, которые отправят своих детей в польские школы. Это было одним из самых главных изменений польского закона о помощи гражданам Украины, принятых в мае 2024 года. Исключение сделано лишь для учащихся старших классов школ украинской системы образования, которые смогут завершить обучение онлайн в 2024/2025 учебном году.В Варшаве рассчитывали, что такое изменение положительно повлияет на уровень вовлеченности иммигрантов из-за восточной границы в польскую систему школьного образования. Однако приближается середина сентября, а директора школ до сих пор не знают, сколько учеников с Украины появится в стенах их образовательных учреждений, бьют тревогу польские СМИ.Некоторые директора имеют информацию об украинских детях, живущих в районах их школ, но в списках учеников те не значатся. Руководители школ отмечают, что родители смогут зарегистрировать своих детей только через несколько недель, а то и месяцев. При этом директора напоминают, что онлайн-обучение в украинских школах не даёт права на получение пособия 800+. А в местных управлениях образования, а также семьи, труда и социальной политики подчёркивают, что родители и опекуны, которые не отправят детей из Украины в польские школы, потеряют право на пособие 800+.Но всё дело в том, что подобные последствия будут отсроченными. Нынешние льготы предоставлены семьям украинских беженцев с детьми до конца мая 2025-го. В Министерстве внутренних дел и администрации Польши подчеркивают, что закон не может иметь обратной силы. Так что украинцы не потеряют пособия до середины следующего года, даже если не отдадут своих детей в польские школы. И только в заявлении на получение пособия на новый период нужно будет обязательно указать номер школы, куда будет ходить ребёнок, на которого выплачивается пособие.Директора школ также подчеркивают, что зачисление ребенка в учебное учреждение вовсе не означает, что тот будет его посещать. Можно назвать немало случаев, когда ученик с Украины значился в списке учащихся, но ни разу не явился в школу. "Возможно, они просто вернулись на Украину?" – задаются вопросом директора польских школ.Как заявила 2 сентября в связи началом нового учебного года министр образования Польши Барбара Новацкая, он будет особенным для молодежи и детей из Украины. "Мы приняли трудное и смелое решение полностью включить украинскую молодежь в польскую систему образования. Правительство выделило средства для поддержки школ, учителей и местных органов власти с целью найма межкультурных помощников, чтобы сделать этот переход плавным и обеспечить безопасность и слаженность", – добавила она.Всего в польских школах в 2023/2024 учебном году уже обучались 178 365 учеников, прибывших с Украины после начала СВО. При этом поначалу в Министерстве образования Польши считали, что с 1 сентября там могут появиться около 80 тысяч новых учащихся с Украины. Чтобы справиться с этим, Барбара Новацкая подписала специальное постановление, которое увеличило лимит учеников в классах с 25 до 29.Многие польские учителя недовольны повышением лимита, поскольку считают, что классы и так переполнены. Некоторые педагоги также считают, что такое решение только усилит враждебность в польском обществе по отношению к украинским беженцам. Профсоюзные активисты также потребовали, чтобы учителям, работающим в классах, где появятся дополнительные украинские ученики, выплачивались надбавки за работу в тяжелых условиях.В ответ замминистра образования Польши Йоанна Муха заявила, что такое увеличение связано с увеличением количества "детей из семей мигрантов" в польской системе образования, и это "элемент современности". "Немецкие учителя работают с польскими детьми и не получают никаких льгот. Французские учителя работают с немецкими детьми, переехавшими во Францию, и не получают за это дополнительного вознаграждения", – заявила Муха, умолчав о том, что в Германии и Франции у учителей зарплаты выше, а нагрузка меньше.Правда, пока до реального увеличения числа украинских учеников в школах дело не дошло. 11 сентября Барбара Новацкая сообщила, что, по оценкам её министерства и после переговоров с местными властями, в новом учебном году в польских школах начнут учиться ещё 30-40 тысяч детей с Украины. При этом, к примеру, в школах Люблина ныне около двух тысяч учеников с украинским гражданством – то есть примерно столько же, сколько и в прошлом году.По её мнению, это одна из причин того, почему сейчас нет очередей на запись украинских детей в польские школы.В городке Бельско-Бяла, по данным мэрии, в местных учебных заведениях зарегистрировано 1779 детей с украинским гражданством, из них 1356 начали обучение после начала СВО. Пресс-секретарь мэрии Томаш Фицонь в комментарии изданию Gazeta Wyborcza подчеркнул, что эти цифры обновляются, и не дал прямого ответа на вопрос, увеличилось ли число украинских учеников в новом учебном году. А в школах Катовице с 1 сентября появилось лишь чуть более сотни новых детей с Украины.Gazeta Wyborcza, которая является рупором правящей в Польше леволиберальной коалиции, размывающей польскую национальную идентичность, попыталась оправдать украинских беженцев. "Проблема нежелания украинских детей посещать польские школы многоаспектна. Исследование, проведенное украинским педагогом Антониной Микитенко, указывает на дискриминацию, трудности адаптации, низкий уровень коррекционных занятий польским языком и отсутствие интеграционных мероприятий в качестве основных препятствий", – пишет издание.Однако с дискриминацией пока всё происходит с точностью до наоборот: если украинские дети приходят в польские школы с бандеровской символикой или соответствующими лозунгами на футболках, то проблемы возникают у тех польских школьников, которые пытаются объяснить недопустимость подобного. А в 2023 году по доносу родителей учеников с Украины была уволена учительница из города Ниск Малгожата Цисло – лишь за то, что в нерабочее время приняла участие в митинге "Остановить украинизацию Польши".При этом украинизация польского образования идёт на всех парах. Во-первых, во всех школах, где есть хоть несколько учеников с Украины, уже есть или в ближайшее время должны появиться упомянутые Барбарой Новацкой "межкультурные помощники", призванные облегчить интеграцию украинских детей. Они будут работать как с учениками и их родителями, так и с польскими учителями."Они поддерживают весь преподавательский состав, объясняя, как межкультурные различия влияют на поведение учеников, и поддерживают их в разрешении различных конфликтов", – заявила в комментарии телеканалу TVN24 Анна Ахрамович, руководитель образовательного направления Фонда "Украина" во Вроцлаве. Поскольку на должность межкультурного помощника, как правило, набирают украинок с педагогическим образованием, они во всех конфликтах встают на сторону украинских детей. Польские учителя под страхом быть обвинёнными в "разжигании межнациональной вражды" просто вынуждены молчать.Во-вторых, после прихода в конце прошлого года к власти в Польше леволиберальной коалиции Министерство образования досталось именно "Новым Левым". Упомянутая Барбара Новацкая ещё в феврале выбросила из польских учебников истории термин "Волынска резня", заменив его "польско-украинским конфликтом на Волыни в 1943-1944 годах". Более того, соответствующий параграф сформулирован так, будто этот конфликт, в ходе которого бандеровцы и местное украинское население убили более 100 тысяч мирных поляков, вызван "умиротворением Галичины" в 1930-м. И это при том, что ходе этой польской полицейской акции, вызванной терактами ОУН*, погибло всего семь галицких украинцев.В-третьих, по словам Йоанны Мухи, "украинская сторона предложила нам для их детей так называемый украинский компонент, который будет включать историю, географию, литературу". "Они хотят реализовывать его самостоятельно, и мне кажется, что это очень справедливое предложение. Обе стороны, безусловно, выиграют", – заявляла в апреле замминистра образования Польши.Но, несмотря на все эти реверансы Варшавы в сторону Киева, десятки тысяч украинских детей школьного возраста продолжают бойкотировать польскую систему образования, что напоминает бойкот сербских школ косовскими албанцами в 1970-1990 годы. Фактически это поддерживают киевские власти – к примеру, во время последнего визита в Польшу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы он потребовал от своего польского коллеги Радослава Сикорского "открытия полноценной украинской школы в Варшаве". То есть – с учебниками истории, в которых нацистские коллаборационисты и организаторы "Волынской резни" прославляются как "герои Украины".Согласно информации Управления социального обеспечения Польши, по состоянию на конец августа 2024-го украинские беженцы получают на 36 тысяч пособий 800+ больше, чем в начале года. Безусловно, частично это связано с выездом украинских семей дальше на Запад и возвращением на Украину, но Йоанна Муха признала, что главная причина отзыва заявлений на социальные выплаты – их привязка к посещению украинскими детьми польских школ."Некоторые украинские родители отказались от получения 800+, что удивительно, ведь количество украинских детей в Польше при этом выросло на 10,5 тысяч. В основном это юноши 16-17 лет. У меня такое впечатление, что родители боятся их призыва в армию, поэтому и решили уехать из Украины", – отметила польская чиновница.В свою очередь, глава МИД Польши Радослав Сикорский 12 сентября заявил в интервью французской газете Le Monde, что государства-члены ЕС должны ограничить социальные выплаты украинским беженцам, чтобы побудить тех вернуться на родину и бороться против России. "Мы уменьшаем мобилизационный потенциал Украины, выплачивая пособия украинским беженцам. Мы не должны субсидировать уклонение от призыва в армию", – сказал Сикорский.При этом польские комментаторы не исключают, что актуализация в СМИ темы бойкота украинскими учениками польских школ вызвана не только попытками Варшавы обеспечить себе лояльность подрастающего поколения мигрантов из-за восточной границы. Ведь полонизировать 16-17 летних юношей не так просто, а надавить на их родителей через пособие 800+ невозможно, поскольку на старшеклассников изменения в закон не распространяются.А вот протолкнуть под шумок новый закон, который усложнял бы жизнь в Польше украинцам не только мобилизационного возраста, но и более молодым (на Украине ведь от парней требуют стать на воинский учёт с 16 лет), – вполне возможно.О других особенностях взаимоотношений Польши и Украины - в статье "Поляки передумали защищать Украину. Аналитик о "нулевом желании" и униженной системе безопасности МИД".* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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украина, польша, варшава, сикорский, дмитрий кулеба, мид, оун, ес, эксклюзив